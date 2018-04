Motorola V180 – dva týdny na příjmu! (recenze)

Motorola V180 je nové véčko nižší střední třídy, které Motorola představila na začátku roku a zhruba od konce srpna je v prodeji. Telefon má tři další příbuzné. Model V220, také véčko, má navíc fotoaparát, jinak se jedná o téměř totožné telefony. Nejbližší je model C380, který má stejnou výbavu je ale klasické koncepce a u nás zatím není v prodeji. To platí i o modelu C650, který má navíc fotoaparát, opět je klasické koncepce a také se u nás ještě neprodává.

Z výše uvedeného vyplývá, že Motorola V180 je funkčně téměř identický mobil s dalším véčkem V220. Rozdíl je jen ve vzhledu obou telefonů, v absenci integrovaného fotoaparátu u dnes testovaného modelu, kterému také chybí hlasové ovládání. Rozdíl v ceně obou modelů je rovná tisícikoruna. Motorola V180 stojí 4 990 Kč, model V220 stojí 5 990 Kč. V obou případech se jedná o ceny za nedotované telefony a to včetně DPH. Obě Motoroly patří mezi nejlevnější véčka na našem trhu a s ohledem na jejich výbavu je cena obou modelů velmi výhodná.

Vzhled – černostříbrný elegán

Motorola V180 je véčko se zaoblenou spodní hranou. Přední a zadní strana telefonu je téměř rovná. Není to úplný drobeček, je ale menší, než třeba modely V300, V500 a V600. Rozměry telefonu jsou 87 x 44 x 24 milimetrů a jeho hmotnost je 94 gramů. Telefon je dvoubarevný, v našem případě v kombinaci stříbrných boků a zad a černého lesklého pruhu na přední části a také celého černého vnitřku telefonu. Všechny klávesy jsou pak stříbrné.

Zpracování telefonu je velmi dobré, skřípající starší modely výrobce jsou snad definitivně minulostí. Na druhou stranu použité materiály svědčí o kategorii, do které telefon patří. Především stříbrné plasty vypadají až příliš bakelitově. Mechanismus kloubu se zdá být velmi robustní, kryt baterie měl jen minimální vůli.

Telefon nemá integrovanou anténu, což je škoda. Anténa je totiž docela velká a telefonu moc nesluší. Spodní konektory pro nabíječku a HF sadu jsou nekryté, konektor pro standardní kabel mini USB je na horní straně telefonu a je krytý napevno uchycenou gumovou krytkou.

Baterie – rekordman!

Když jsme poprvé testovali Motorolu V180, respektive model V220, čekali jsme, že budeme muset nabíjet nejpozději každý třetí den, jak je u většiny telefonů této značky běžné. Motoroly se donedávna příliš dobrou výdrží baterie pochlubit nemohly. Nyní je ale všechno jinak a naopak si telefony této značky brousí zuby na rekordy ve výdrži baterie.

Určitě to alespoň platí pro obě nová véčka V180 a V220. Při testu jsme je totiž nemuseli nabíjet ani po pěti dnech, ani po týdnu, dokonce ani po deseti dnech. Oba telefony vydržely, s přibližně dvaceti minutami hovoru a nějakou tou prací s menu telefonu, na příjmu neuvěřitelných 14 dnů. Tedy model V220 něco málo přes 13 dnů a model V180 dokonce přes 15 dnů. To je rekord, podobných výsledků jsme zatím dosáhli jen kdysi dávno s Philipsem Xenium 9@9 a od té doby jsme se podobným parametrům ani nepřiblížili.

Rekordní výdrže jsme u nových Motorol dosáhli opakovaně, takže to jistě nebyla jen náhoda. U modelu V180 jsme kvůli testu výdrže museli pozdržet i vydání této recenze. Kdo tedy potřebuje telefon s dlouhou výdrží baterie, měl by o jednom z nových véček Motorola rozhodně zauvažovat. Výdrž Li-Ion baterie s nám neznámou kapacitou se samozřejmě s přibývajícím voláním zkracuje, ale minimálně týden by v běžném provozu měl telefon určitě vydržet.

Displej – mohl být lepší

Motorola V180 má dva displeje. Vnější je poměrně malý, jeho rozlišení výrobce neudává, my ho odhadujeme na 96 x 32 obrazových bodů. Displej je monochromatický a je jasně bíle podsvícený. Dobře vidět je ale i bez podsvícení. Na displej se vejdou dva řádky informací, v horní stavové je znázorněn stav baterie a síla signálu, ve spodní se zobrazuje aktuální čas a případně jméno či číslo volajícího.

Motorola V180 - fotogalerie: V druhé části recenze Motoroly V180 si můžete prohlédnout detailní fotografie obou displejů telefonu.

Hlavní displej je barevný, pasivní a umí zobrazit 65 000 barev. Displej je poměrně malý, jeho úhlopříčka je 40 milimetrů a má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Displej má poměrně hrubý rastr a patří jen mezi průměrné displeje ve své třídě. Na displej se vejdou čtyři řádky textu pro psaní a čtení zpráv a dále dva řádky stavové. Displej lze samozřejmě vylepšit tapetou, která stejně jako u vyšších modelů prosvítá i v hlouběji zanořených položkách menu. Změnit lze i barevné schéma menu.

Ovládání – Motorola jak má být

Popisovat ovládání nových telefonů značky Motorola je poněkud ošidné. V jejich případě totiž není nic exaktně dáno a u dvou stejných telefonů se může menu diametrálně lišit.

Menu nových Motorol totiž lze překopat téměř úplně. Co zůstane ve všech případech stejné, jsou ovládací prvky. Platí to o čtyřsměrném ovládacím kříži s potvrzovací klávesou uprostřed, která v pohotovostním režimu slouží i pro vstup do menu. Vždy stejnou funkci má i prostřední kontextová klávesa, která také slouží pro vstup do menu a to hlavně do pomocného menu u některých funkcí. Klávesa je aktivní, když je na displeji zobrazena její charakteristická značka. U zbylých dvou kontextových kláves to již tak snadné není. Funkce jim přiřazené v pohotovostním stavu telefonu lze libovolně zvolit. V menu pak levá klávesa slouží pro opuštění nabídky, pravá pro její potvrzení. To je opačně, než u většiny telefonů.

Motorola u některých svých modelů přehodila dvě klávesy pro příjem a ukončení hovorů. U modelu V180 je tak „zelené“ tlačítko vlevo a „červené“ vpravo, jako u většiny telefonů na trhu. U některých nejnovějších modelů se ale výrobce vrátil k opačnému obsazení těchto kláves, jaké používal dříve. Proč, to netušíme. Je to poněkud matoucí.

U Motoroly V180 si můžete nastavit skoro všechno. Funkce přiřazené ke čtyřem směrům ovládacího kříže v pohotovostním režimu a můžete si i vybrat, zda se ikony těchto funkcí budou v pohotovostním režimu na displeji zobrazovat. Překopat k obrazu svému můžete hlavní menu a i některá menu hlouběji zanořená. Zvolit si můžete barevné schéma menu, nebo klávesové zkratky. Zkratek může být až 99… Tolik si jich ale asi pamatovat nebudete.

Hlavní menu telefonu je ikonové (může ale mít i podobu seznamu), stejně jako některá menu druhého řádu. Hlouběji zanořená menu jsou textová a vertikálně řazená. Když se na displeji objeví ikonka prostřední kontextové klávesy, najdete pod ní další volby. Na první pohled se to může zdát celé strašně složité, ale není tomu tak. Jen svému novému telefonu budete muset věnovat trochu času. Dodejme, že Motorola V180 nemá hlasové ovládání, jen vytáčení.

Telefonování – až na to vyhledávání…

Telefonní seznam Motoroly V180 pojme rovnou tisícovku vícepoložkových kontaktů. Telefon umí pracovat zároveň s pamětí v telefonu a na SIM a není problém kontakty kopírovat. Ke kontaktu lze přidávat čísla a e-mailové adresy, lze nastavit hlasové povely, přidat obrázek a melodii. Kontakty lze i třídit do čtyř skupin volajících. Seznam má bohaté možnosti, ale i pár nedostatků. Ten hlavní je možnost vyhledávání jen podle prvního písmene, což může být neuvěřitelně zdlouhavé především, když si necháte zobrazovat všechny záznamy. Ušetřit čas můžete při volbě zobrazení jen hlavních záznamů u každého kontaktu. I tak je ale vyhledávání v seznamu zdlouhavé. Mínus si telefon zaslouží i za ukazování volné paměti, kdy nezobrazuje čísla, ale jen nic neříkající proužek s nekonkrétním údajem v procentech.

Dál ale budeme již jen chválit. Zvuk reproduktoru je jasný a v případě potřeby i dostatečně hlasitý. Telefon disponuje i hlasitým odposlechem a i v jeho případě nemáme žádné připomínky. Na hovor umí telefon upozornit melodií nebo vibracemi, případně kombinací obojího. Melodie jsou buď ve formátu MIDI, nebo MP3. V obou případech kvalitní a opět podle potřeby velmi hlasité. Melodie si pak můžete složit přímo v telefonu v aplikaci MotoMixer, která simuluje mixážní pult.

Zprávy – znáte iTap?

Motorola V180 umí SMS, EMS i MMS. V případě běžných textových zpráv je k dispozici editor se čtyřmi viditelnými řádky. Počet napsaných znaků se zobrazuje v pravém horním rohu. Pokud použijete prediktivní slovník iTap, bude telefon psát s diakritikou (teoreticky ho lze naučit i slova bez diakritiky) a tak budou zprávy i odeslané. V počítadle odeslaných znaků to ale nepoznáte, až při odesílání zprávy, kdy se počet odeslaných zpráv dozvíte. Telefon má doručenky.

Slovník iTap je kapitolou sama pro sebe. Ve své podstatě je velmi učenlivý, ale od výrobce se mu moc vzdělání nedostalo a pamatuje si jen pár slov. V jeho případě se postupuje trochu jinak, než s rozšířenějším konkurenčním slovníkem T9. Při psaní lze výběr korigovat po každém napsaném písmenu, takže už při psaní doplňujete slovník. Co totiž jednou napíšete, to si slovník pamatuje. A to včetně jmen a adres, které pak snadno doplníte i mimo editor zpráv. Se slovníkem iTap se budete muset seznámit, jinak se s ním asi kamarádit nebude.

Testovaná Motorola V180 neměla paměť na přijaté SMS, podle verze firmwaru by se ale do telefonu mělo vejít až 50 zpráv. Který firmware ale paměť má a který ne, to netušíme. Je to dlouhodobá bolest telefonů Motorola a nikdo přesně neví, proč tomu tak je.

Editor MMS je přehledný. Lze v něm do zprávy vložit obrázek, zvuk, hlasový záznam (jen zde, jinak tuto funkci v telefonu nenajdete), kontakt i šablonu. Zpráva může mít až 100 KB a vložit lze i MP3 skladbu.

Data – bez kabelu ani ránu

Motorola V180 nemá infraport a nemá ani Bluetooth. S počítačem jí tedy můžete spojit jen pomocí kabelu. Ten nemusíte kupovat, třeba ho budete mít doma od fotoaparátu. Je to totiž standardní kabel s mini USB koncovkou na jedné straně (širší varianta) a s běžným USB konektorem na straně druhé. Kabel lze případně koupit v každé prodejně s výpočetní technikou a neměl by stát více jak 200 Kč.

Horší to bude se synchronizačním softwarem PhoneTools. Ten totiž není zdarma, což je velká ostuda. Všechny konkurenční značky nabízí synchronizační software zdarma. Třeba Philips dokonce od stejného výrobce. Software stojí asi 700 Kč, případně se prodává i v balíčku s kabelem.

Motorola V180 má GPRS třídy 10, které lze použít jak pro Wap (verze 2.0), tak pro přenos dat. Wap na telefonu není nic moc, displej je malý a font příliš velký.

Další funkce – docela dobrá nabídka

Motorola V180 - fotogalerie: V druhé části recenze můžete Motorolu V180 porovnat s jinými telefony na trhu.

Z prohlídky dalších funkcí Motoroly V180 začneme u těch kancelářských. Telefon má velmi dobře propracovaný kalendář, který nabízí široké možnosti nastavení. Můžete si vybrat, jestli se bude primárně zobrazovat v měsíčním či týdenním náhledu, kdy u něj bude začínat den, lze nastavit automatické mazání připomínek a další vlastnosti. Jedna upomínka může mít až 59 znaků a k dispozici jsou široké možnosti opakování až po jeden rok. Budík má také opakování (musí se vypnout „červenou“ klávesou) a lze u něj nastavit melodii, její hlasitost a také název. Telefon se umí probudit i z vypnutého stavu. Z kancelářských funkcí ještě zmiňme kalkulačku s pamětí a převodník měn.

Java je ve verzi MIDP 2.0. V testovaném telefonu byly předinstalovány dvě hry s fotbalovou tematikou. Ani jedna nás příliš nezaujala. Do telefonu lze samozřejmě nahrát i jiné hry a aplikace. V telefonu je paměť o velikosti přibližně 1,5 MB. O paměť se dělí Java aplikace, obrázky a melodie.

Sečteno a podtrženo

Motorola V180 by mohla být prodejní hit. Je to véčko, má slušnou výbavu, dva displeje a není to ošklivý telefon. A hlavně není drahý. V současné době se prodává za necelých 5 000 Kč, což je doporučená cena. V mnoha internetových prodejnách pak bude jistě i levnější.

Za podobné peníze se u nás moc véček neprodává. Nevýhodou naopak je, že toto véčko si do své nabídky nevybral žádný z operátorů. Telefon je tak dostupný jen ve volném prodeji.

Novému véčku Motoroly můžeme vyčíst komplikovanost nastavení menu, nelíbí se nám diakritika ve slovníku iTap a nevýhodou je i vyhledávání v telefonním seznamu jen podle prvního písmene. Jinak si telefon zaslouží pochvalu, na svou cenu toho umí hodně a výdrž baterie je přímo famózní!