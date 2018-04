Motorola V171 - nejlevnější véčko (první informace)

Motorola připravuje nové véčko, které se v hierarchii značky zařadí pod model V180. Z toho vyplývá, že se bude jednat o jedno z nejlevnějších véček na trhu. Tomu odpovídá ale i výbava telefonu, která nabízí jen ty nejzákladnější funkce. Nový model V171 nahradí véčko V150, které má obdobné technické parametry a které se prodává pouze na vybraných trzích. Je tedy možné, že i model V171 nebude dostupný všude, ale jen na vybraných trzích.

Motorola V171 bude patřit do trojice nejlevnějších modelů výrobce spolu s modely C115/C116 a C155/C156. Nové véčko se začne prodávat začátkem příštího roku a jeho cena by neměla překročit 100 EUR. To je v přepočtu asi 3 200 Kč. Mnoho levnějších véček na trhu není, levněji se prodává například Philips 330, který ale nemá barevný displej.

Design telefonu je jednoduchý. Telefon nemá integrovanou anténu a je mírně zaoblený. Na přední straně chybí vnější displej, mimo hlavní klávesnici na telefonu nejsou žádná jiná tlačítka. Telefon se bude dodávat v několika barevných variantách. Zatím jsou ale k dispozici jen fotografie stříbrné varianty. Rozměry nové Motoroly v této chvíli neznáme, její hmotnost je 85 gramů.

Motorola V171 nemá vnější displej a vnitřní displej nabízí rozlišení pouze 98 x 67 obrazových bodů. Jedná se o pasivní barevný displej, který dokáže zobrazit 4 096 barev. Stejný displej již Motorola použila u modelů C155, C350, C450 nebo C550. Displej je hodně malý a většinou na něm text musí rolovat.

Výbava telefonu odpovídá jeho předpokládané ceně. Telefon umí jen nejzákladnější věci a bude patřit k nejjednodušším telefononům na trhu. Nemá vnitřní paměť na kontakty, použít lze jen paměť karty SIM. V telefonu samozřejmě není ani paměť na SMS. Nabízí ale SMS chat a podle trhu bude mít i instant messanger.

Dále jsou v telefonu tři hry, budík, kalkulačka s převodníkem měn a stopky. Klasický kalendář telefon nemá. Vyzváněcí melodie jsou polyfonní dvaatřicetihlasé. Telefon má i jednoduchý skladatel melodií a Wap. V jeho případě ale jen přes vytáčené připojení. GPRS telefon nenabízí.

Motorola V171 je velmi jednoduchý mobil, který osloví především nenáročné zákazníky. Mnoho dalších levných véček na trhu není a tak by nová Motorola mohla mít úspěch. Předchozí model V150 se velmi dobře prodával například na trzích východní Evropy. A právě tam lze očekávat i úspěch nového modelu.