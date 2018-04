Motorola V150 - nejlevnější „barevné“ véčko přichází

Motorolu V50 zná asi každý. Toto velmi populární véčko se stále prodává a v současné době patří k nejlevnějším telefonům tohoto typu vůbec. Na svoji dobu se Motorola V50 mohla pochlubit elegantním vzhledem a také se jednalo o jedno z prvních véček s integrovaným WAPovým prohlížečem. Pokrok se ovšem nezastavil, a proto Motorola připravila modifikovanou verzi s označením V150. Na první pohled není mezi oběma modely žádný rozdíl, ten se projeví až po rozevření telefonu. Uvnitř totiž číhá barevný displej a nově uspořádaná a provedená klávesnice. To ale není vše.

Zvenku stará známá, zevnitř vybarvená

Vzhled zavřeného telefonu i jeho dimenze zůstaly prakticky nezměněny. "Inovací" je absence bočních tlačítek a nepřehlédnutelný konektor USB na vrchu telefonu. To první asi moc nepomůže snadnému ovládání, to druhé zlepší případnou synchronizaci s osobním počítačem. Další viditelnou změnou je stylizovaný otvor reproduktoru pro vyzvánění na zádech telefonu. Po rozevření čeká na uživatele zcela přepracovaná klávesnice, které dominuje čtyřsměrné navigační tlačítko. Po zapnutí telefonu ale upoutá především barevný displej. Ten nabízí 4 096 barev s rozlišením 96 x 65 obrazových bodů a je totožný s tím, který je v modelu C350. S tímto modelem toho má nové véčko společného více. Vedle podpory dvou pásem GSM (900 a 1800) jsou to také datové přenosy pomocí GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot. GPRS bude možné použít jak pro WAP, tak pro datové přenosy. Telefon umí i SMS chat a obrázkové textové zprávy EMS. Nechybí také šestnáctitihlasé polyfonní MIDI vyzvánění, s možností složení vlastní skladby v Motomixeru, což je speciální mixážní editor melodií. Nové véčko také nabídne tři hry, možnost stahování barevných témat a zmiňovanou synchronizaci telefonního seznamu a kalendáře pomocí USB kabelu s osobním počítačem. Hmotnost nové Motoroly by se měla vejít pod 80 gramů a výdrž na přijmu by se měla pohybovat mezi pěti až šesti dny, hovorová doba by měla být okolo čtyř hodin.

Za nejnižší cenu

Konkurenci novému véčku bude dělat pravděpodobně pouze model C-5w od Sagemu a dále jen modely s černobílým displejem, jako je například Philips 330. Novinka od Motoroly by měla na trh přijít v průběhu října a její cena by určitě neměla přesáhnout 5 000 Kč za nedotovaný a neblokovaný telefon. Možná se také objeví v předplacených sadách nebo jako dotovaný telefon. Pak by byla nová Motorola ještě levnější.