Motorola V150 - levné véčko živě na Invexu (fotogalerie)

Motorola V150 bude patřit mezi nejlevnější véčka na trhu a navíc bude mít barevný displej. Telefon má téměř identický design s několik let starou Motorolou V50. Vnitřek telefonu, funkční výbava a hlavně barevný displej ale výrobce převzal z aktuálního low-endového modelu C350. Displej má rozlišení 96 x 65 obrazových bodů a umí zobrazit 4 096 barev. O nic výjimečného se nejedná, displej patří k průměru, mezi low-endy k tomu lepšímu. Telefon podporuje GPRS (4+1 timeslot), do paměti telefonu se vejde 100 jmen a 20 SMS. Multimediální zprávy (MMS) telefon nepodporuje, ale to se ještě do uvedení na trh může změnit. V150 totiž vychází z modelu C350 a ten zanedlouho nahradí model C450, který již MMS umí. Z něj si již V150 vzala podporu Javy, kterou C350 nepodporuje. Další informace o novém low-endovém véčku Motoroly najdete v tomto článku. Motorola V150 by se měla začít prodávat ještě letos, a to i na našem trhu. Přesná cena zatím nebyla stanovena, prý se ale určitě vejde pod 5 000 Kč. A to je vcelku rozumná cenová hladina za telefon těchto parametrů.

Na první pohled je k nerozeznání od již letité Motoroly V50 a původního modelu V3688. Na přední straně telefonu chybí dnes běžný vnější displej, naopak vzadu je navíc reproduktor pro vyzváněcí melodie.

Motorola V150 je malá a lehká (83 x 44 x 25 mm; 80 gramů). Přestože je základní tvar telefonu skoro pět let starý, stále vypadá elegantně.

Telefon se bude dodávat v několika barevných variantách, nejběžnější ale asi bude stříbrná (viz telefon na fotografiích). Displej převzatý z modelu C350 je malý a na velkém flipu véčka to vynikne dvojnásob.

Vedle antény je standardní mini USB konektor pro spojení telefonu s počítačem a vedle něj je konektor pro osobní HF sadu.

Klávesnice je docela pohodlná, rozmístění tlačítek zhruba odpovídá modelu C350.

Vpravo je V150 vedle Motoroly V500. Ta ale patří do úplně jiné "váhové" kategorie, taky bude minimálně jednou tak drahá než Motorola V150. Na levém snímku je detail přední části telefonu s otvorem pro konektor nabíječky.

Vlevo je novinka vedle Motoroly C450 - nástupce modelu C350, z kterého levné véčko vychází. Na pravém snímku přibyla ještě Motorola C550, nástupce C450. Motorola začíná chrlit jeden model za druhým, úspěch Nokie je inspirativní.