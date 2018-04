Motorola V100 Communicator (Preview)

Představujeme vám nejnovější produkt americké Motoroly pyšnící se přídomkem "komunikátor". Motorola udělala razantní krok stranou a opět dala svým konkurentům najevo, že i již zaběhnuté věci se dají pojmout zcela novým a originálním způsobem. Cílem výrobce bylo navrhnout a zrealizovat komunikátor, který by se orientoval na zcela jiné zákaznické skupiny, než bylo doposud zvykem. Výsledkem se stala Motorola V100 Communicator.

Není komunikátor jako komunikátor

Jak jsme již napověděli, nejde o klasický manažerský komunikátor. Tento model je určen především pro mladou generaci, což vám musí být jasné již při prvním letmém seznámení s Motorolou V100. Její nevšední design i veselé barvy jsou toho jasným důkazem. Samozřejmě, s plnohodnotnými komunikátory typu Nokia 9110 se nová Motorola co do množství funkcí a schopností rozhodně měřit nemůže, ale to jí na jejím kouzlu nic neubírá. Podívejme se na ní zblízka.

První dojem

Na první pohled vypadá Motorola V100 jako přenosný audio-kazetový přehrávač (tzv. walkman). Jak je u V série od Motoroly zvykem, přístroj je tvořen dvěma díly, které jsou spojeny pantem a otvírají se jako kniha. Po rozevření máte před sebou dvě části - spodní a vrchní. Na spodní části je umístěna klávesnice, vrchní díl je téměř celý tvořen displejem. Z horní části vrchního dílu je vyvedena anténa. Po obvodu telefonu jsou umístěny dva konektory (jeden pro připojení sluchátka a druhý slouží jako vstup pro nabíječku) a dvě pomocná tlačítka "OK" a "Smart key". Ten slouží například pro rychlý přístup do telefonního seznamu či k vyvolání čísla hlasovým povelem. Díky rozměrům 92 x 72 x 25 mm je V100 prozatím nejmenším komunikátorem, který je na trhu. K dostání bude v zelené, modré a hnědé barvě. Zajímavostí je, že modrý a hnědý obal přístroje bude z průhledného plastu, tudíž uvidíte i "vnitřnosti" telefonu.

Co je uvnitř

Motorola V100 Communicator umožňuje díky velké klávesnici a funkci "Quick Access", neboli rychlému přístupu, jednoduché psaní, rozesílání, přijímání a úpravu zpráv. Dále můžete s tímto telefonem odesílat i přijímat e-mailové zprávy nebo prostřednictvím prohlížeče nazvaného "microbrowser" surfovat po internetu. Do paměti telefonu lze uložit 100 záznamů. Hlasové ovládání se dnes stává již samozřejmostí a tudíž nechybí ani zde. Pomocí hlasu můžete také vyvolávat čísla ze seznamu nebo uložit do telefonu až tři minuty hlasových poznámek. Z ostatních funkcí jmenujme například rychlé vytáčení, pevnou volbu, možnost vytvoření vlastní vyzváněcí melodie, možnost editace funkce rychlého přístupu, SIM lock, hodiny, datum, budík a tři druhy her.

Ve standardním balení bude spolu s telefonem dodávána také náhlavní mikro-souprava (sluchátko s mikrofonem) a umělohmotný klip, sloužící k připevnění telefonu na opasek. Bez sluchátek toho ostatně s Motorolou V100 příliš nenamluvíte, protože v přístroji samotném reproduktor ani mikrofon nejsou.

Jestli se Motorola skutečně strefila přímo do černého, se přesvědčíme již v nejbližších dnech. Od poloviny listopadu bude V100 Communicator k dostání v předplacené sadě od společnosti EuroTel za deset tisíc korun. Bližší informace o telefonu přineseme v recenzi, která vyjde do týdne.