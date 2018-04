Motorola V100 Communicator - nejmenší mobilní kancelář (Recenze)

Již v nejbližších dnech bude na našem trhu k dostání nový mobilní telefon americké Motoroly. Vlastně se nejedná o pouhý mobilní telefon, ale spíše o tzv. mobilní kancelář, známou též pod označením "komunikátor". Je řeč o Motorole V100 Communicator. Jak jsme již naznačili v předchozím preview, které bylo představením tohoto modelu, výrobce sice vytvořil komunikátor, ale jeho hlavním cílem bylo oslovit tímto novým výrobkem spíše řady mladších uživatelů. A nápad to nebyl vůbec špatný. Vždyť proč by měli být komunikátory pouze pro manažery?

Motorola V100 Communicator je telefonem určeným především pro teenagery. Svědčí o tom již jeho design a pestré barvy. V souboji s plnohodnotnými komunikátory typu Nokia 9110i by tak sice nová Motorola prohrála na celé čáře, ovšem rozdíl v zaměření obou jmenovaných produktů je natolik veliký, že srovnávat tyto produkty je zcela nevhodné.

Vzhled přístroje

Jak už název napovídá, nová Motorola je dalším telefonem řady "V". Stejně tak jako její předchůdci, i tento výrobek je složen ze dvou částí, které se od sebe odklápí. Horní díl obsahuje displej, z jeho opačné strany je vyvedena decentní anténa. Na spodní části je umístěna klávesnice, z opačné strany se vkládá baterie, pod kterou leží slot se SIM kartou. Na levém boku přístroje se nachází výstup pro připojení osobního hands-free a na pravém boku je vstup pro nabíječku. Přístroj má rozměry 92 x 72 x 25 mm, které z něj dělají zatím nejmenší komunikátor na našem trhu. Motorola V100 bude k dostání v zelené, modré a hnědé barvě. I fakt, že modrý a hnědý obal přístroje bude z průhledného plastu, je dalším důkazem toho, že telefon je určen spíše pro mladší kategorii uživatelů.

Displej

Je osmiřádkový, z toho poslední řádka slouží k nápovědě. Podle právě zvoleného režimu (SMS, internet) se zobrazuje pět až sedm řádek textu o maximálně 31 znacích, což oceníte zejména při psaní SMS zpráv. Stejně tak budete nadšeni velikostí displeje při "surfování" po internetu. V horní části jsou zobrazovány důležité ikony, jako je úroveň signálu (v levém horním rohu), aktuální stav nabití baterie (pravá strana), ikonka informující o nově příchozí SMS zprávě, upozornění na registraci v síti roamingového partnera, ap. Uprostřed displeje je jméno operátora a ve spodní části aktuálně nastavený čas. Všechny položky v menu jsou psány dostatečně velkým a dobře čitelným písmem. Kontrast displeje lze měnit celkem v 11 různých úrovních.

Baterie a výkon

Standardně je telefon dodáván s lithium-ionovou baterií. Ta je umístěna ve spodní části přístroje, pod umělohmotným pevným krytem, který je ještě dále zajištěn malou pojistkou. Výrobce uvádí výdrž v pohotovostním stavu 40 až 150 hodin, dobu hovoru pak maximálně 210 minut. Pro nabíjení baterie vám postačí 120 minut. Jak už tomu bývá zvykem, ve skutečnosti se uváděné hodnoty přibližují spíše spodní hranici. V tomto případě to platí beze zbytku, neboť telefon vydržel na jedno nabití zhruba 40 hodin. Na obranu telefonu podotýkám, že po celou dobu testování výdrže byl komunikátor velmi často vytížen psaním SMS zpráv a také prohlížením internetu.

Ovládání

Telefon se ovládá pomocí klávesnice, která na rozdíl od klasického mobilu obsahuje všechny důležité klávesy, počínaje písmeny abecedy (a-z) včetně diakritiky (tečka, čárka, ap.), čísly 0-9, mezerníkem (space) a funkčními klávesami "shift", "alt" konče. Menu telefonu ovládáte pomocí čtyř šipek (nahoru, dolů, doprava, doleva), klávesami "menu", "OK" (potvrzení vybrané funkce) a korekčním tlačítkem "C", jehož stisknutím se vrátíte vždy o krok zpět, při delším podržení do základního stavu. Na levém kraji spodní řady klávesnice se nachází tlačítko On/Off, sloužící k vypnutí/zapnutí telefonu. Výčet ovládacích tlačítek telefonu uzavírají čtyři klávesy - rychlá volba, zapnutí a vypnutí hlasového záznamu, přímý vstup do editoru zpráv a čtení nových zpráv. Na horní hraně telefonu jsou ještě dvě pomocná tlačítka "OK" (plní stejnou funkci jako "OK" na klávesnici) a tzv. "chytrá klávesa" (Smart key) sloužící například pro rychlý přístup do telefonního seznamu či vyvolání čísla hlasovým povelem.

Menu

Menu telefonu se drží tradičního uspořádání a není v něm výraznějších změn. Nové jsou zde položky přístup na internet, budík a hry, které jsou zároveň i novými funkcemi Motoroly řady "V". Do menu vstoupíte stisknutím stejnojmenného tlačítka a pohybujete se v něm pomocí šipek ve spodní části klávesnice. Položky v menu jsou seřazeny následovně: přístup na internet, telefonní seznam, budík, funkce pro volání, zprávy, nastavení telefonu, výběr sítě, počítadla hovoru, hry, nastavení příslušenství.

Zvonění Hlasitost vyzvánění lze nastavit celkem v osmi různých úrovních - od téměř tichého až po velmi hlasité. Již standardní funkcí Motorol je možnost nastavení tzv. inteligentního vyzvánění, neboli různých profilů zvonění: pouze zvonit, pouze vibrace, kombinované vyzvánění (nejprve vibrace, potom zvonění), tiché vyzvánění. Vyzváněcích tónů nabízí Motorola celkem 12 druhů. Kromě toho, a to je další novinkou, si také můžete vytvořit vlastní melodii a následně ji uložit do telefonu nebo ji někomu odeslat formou SMS zprávy.

Telefonní seznam

Do telefonního seznamu můžete uložit až 100 záznamů. Čísla v seznamu jsou řazena abecedně. Do seznamu se dostanete buďto pomocí "chytré" klávesy nebo přes menu - telefonní seznam. Pomocí tlačítek na ovládání hlasitosti můžete seznamem listovat, nebo stisknutím klávesy s konkrétním písmenem skočit v seznamu na jméno, které zvoleným písmenem začíná. Dále můžete v seznamu vyhledávat záznamy podle pozice, editovat, smazat, nebo přidat nový záznam. Pod telefonním seznamem je také uloženo deset posledně volaných / přijatých / zmeškaných hovorů. Právě skupina zmeškaných hovorů je další milou novinkou ze stáje Motoroly, která u předešlých modelů chyběla. Zklamán nebude ani ten, kdo si oblíbil funkci Pevné volby, kde si určíte pouze ta čísla, na které lze volat. Všechna ostatní budou blokovaná.

SMS

Psaní SMS zpráv je díky klávesnici velmi rychlé a pohodlné. Velikost displeje umožňuje najednou zobrazit sedm řádek textu, s tím, že na každý řádek dostanete až 31 znaků (záleží na velikosti znaků - "i" vměstnáte na jednu řádku celkem 31 krát, zatímco například "W" pouze 20 krát). Tlačítka reagují okamžitě i při výrazně rychlejším psaní. Přitom velikost jednotlivých písmen je dostatečná na bezproblémové čtení i psaní. Zprávy je pochopitelně možno ukládat a editovat. Při odesílání máte možnost uložit či odeslat (vložit číslo, nebo jej vyhledat v seznamu). Stejně jako u příchozích hovorů, také u zpráv si můžete zvolit některou z dvanácti melodií, která vás bude upozorňovat na příchozí SMS zprávu.

Rychlý přístup a rychlá volba

Rychlá volba umožňuje nastavit pod klávesy 1-9 telefonní čísla, která nejčastěji voláte, a následně je vyvolat. K tomu postačí stisknutí a přidržení dané klávesy, pod kterou je požadované jméno uloženo. Stejně tak můžete pod stejné klávesy uložit vámi preferované nejpoužívanější funkce. Aktivace těchto funkcí je stejná jako v případě rychlé volby - stisknutím a přidržením některé z kláves 1-9. Do seznamu rychlé volby se dostanete stisknutím klávesy "rychlé volby" a šipkami v tomto seznamu listujete. Změny v nastavení provedete v menu Nastavení - QuickAccess nastavení.

Hlasové funkce

Motorola V100 Comunnicator disponuje hlasovými funkcemi. "VoiceNotes" vám umožní nahrát libovolný počet hlasových poznámek nebo část telefonního rozhovoru, v celkové délce až tří minut. Není to mnoho, ale zejména v situacích, kdy si budete potřebovat něco nutně poznamenat, ovšem ne a ne najít tužku s papírem, je hlasový záznamník k nezaplacení. Uložené záznamy si jednoduše přehrajete buď přes "rychlou volbu" nebo v menu "zprávy". Nahrávání a zastavení záznamu se provádí tlačítkem s ikonou mikrofonu. Na displeji se během nahrávání zobrazuje zbývající čas, který máte ještě k dispozici.

Hlasové ovládání nabízí možnost předdefinovat a následně vyvolat pomocí hlasového povelu až 25 telefonních čísel, která máte uložena v telefonním seznamu. Hlasový povel však lze přiřadit pouze k číslům, uloženým v seznamu telefonu, nikoliv na SIM kartě. Přiřadit hlasovou vizitku k telefonnímu číslu můžete dvěma způsoby. První možností je přiřazení hlasového příkazu při zadávání nového záznamu do seznamu (telefon vám na konci zadání čísla, jména a pozice nabídne možnost Zadat hlas. záznam). Druhou možností je vyhledání telefonního čísla v seznamu (podle pozice nebo jména) a při editaci záznamu máte opět příležitost přiřadit či změnit hlasový záznam.

Internet

Právě možnost připojení k internetu je jednou z hlavních charakteristických rysů každého komunikátoru. Neboť co by to bylo za komunikátor bez WAPového prohlížeče? Prostřednictvím "microbrowser internet access" máte neustálý přístup k aktuálním zprávám z oblasti ekonomiky, sportu, zábavy a mnoha dalších odvětví. Stejně tak můžete odesílat i přijímat e-mailové zprávy. Přístup k internetu je v menu pod stejnojmennou položkou. Nejprve je potřeba zvolit "nastavení" a zadat potřebné parametry (primární údaje a nastavení datových služeb), které vám sdělí váš operátor. Při prohlížení stránek internetu můžete konečně pořádně docenit velikost displeje. Na displeji se vám zobrazí najednou pět řádek textu v dostatečné velikosti, tudíž nebudete mít nejmenší problémy při čtení. Rychlost připojení je standardních 9,6kbps. Při vyhledávání jednotlivých stránek doba zobrazení obvykle trvá několik sekund. Ovšem při samotném výběru (pohyb pomocí šipek) některé z položek v zobrazené nabídce reaguje kurzor se značným zpožděním. Kromě šipek ovládáte WAPové stránky ještě klávesami "OK", "Menu" a "C".

Ve spodní části displeje je neustále zobrazena nápověda, popisující momentální funkční význam těchto tří kláves. Tento způsob ovládání může být občas trochu matoucí, ale časem si na něj zvyknete.

Ostatní funkce

Další praktické funkce, kterými Motorola V100 Communicator disponuje, jsou například hodiny, datum, budík a tři zábavné hry - Hanojské věže, Baccarat a Cihly.

Příslušenství

Ve standardním balení bude spolu s telefonem dodávána také osobní hands-free souprava. Bez ní je totiž uskutečnění hovoru nerealizovatelné, neboť V100 Communicator nemá vlastní mikrofon s reproduktorem. Cestovní nabíječka telefonu se skládá ze dvou částí - adaptéru s kabelem a odnímatelnou zástrčkou. V krabici najdete mimo jiné také šikovný a velmi lehký umělohmotný klip, sloužící k připevnění komunikátoru na opasek. Na první pohled možná vypadá až příliš "fórově", ale věřte, že v tomto případě zdání rozhodně klame.

Nevýhody

Této Motorole však musíme vytknout, že postrádá plánovač, dokonce nemůže nabídnout ani takovou, pro komunikátor typickou funkci, jakou je kalendář. Dosti neprakticky je také vyřešena možnost provádění telefonních hovorů. Motorola V100 Communicator postrádá reproduktor s mikrofonem. K přijmutí či odeslání hovorů tím pádem bezpodmínečně potřebujete připojit hands-free. Zde se skrývá jisté úskalí, protože asi málokdo bude chtít neustále se pohybovat se sluchátkem v uchu, nemluvě o možnosti rychlého opotřebení kabelu hands-free soupravy neustálým ohýbáním.

Výrobce: Motorola Konektor externí antény Ne Typ: V100 Communicator Potvrzení o doručení SMS Ne Rozměry: V x Š x H (mm) / Hmotnost (g) 92 x 2 x 25 Čeština Ano Doba pohotovosti (h) / hovoru (min) 40-150 / 210 Vibrační vyzvánění Ano Pásma GSM 900 / 1800 Hodiny / budík / datum / kalkulačka Ano / Ano / Ano / Ne Akumulátor: typ, kapacita Li-Ion Hry / počet Ano / 3 Nabíječka / doba nabíjení (h) Cestovní / 2 Hlasitý odposlech Ne Displej Grafický, osm řádek IrDA port Ne Formát karty Plug-in Připojení k PC přes sériový kabel Ne Paměť telefonního seznamu 100 Konferenční hovor Ne Paměť pro SMS v telefonu 0 Blokování hovorů Ano Volané / prijaté / zmeškané hovory 10 / 10 / 10 WAP Ano Vyzváněcí tóny 12 Data / Fax Ano / ano Vlastní melodie / počet Ano / 1 HSCSD Ne Hlasové vytáčení Ano GPRS Ne Hlasové přijmutí a odmítnutí hovoru Ne Konvertor měn Ne Pevná volba Ano SIM lock Ano Rychlá volba Ano Vypnutí mikrofonu (Mute) Ne

Svou cílovou skupinu si tento rozhodně zajímavý a originálně řešený výrobek jistě najde. Jak početná skupina to bude a kolik slávy nový komunikátor sklidí, to se dozvíme již v nejbližších dnech. Od druhé poloviny listopadu bude Motorola V100 Communicator k dostání v prodejní síti společnosti EuroTel za cenu 10 000 korun, a to včetně GO karty s kupónem.