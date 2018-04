Motorola V-série (recenze)

více než pocitová záležitost

Tak tenhle telefonek, promiňte mi tu zdrobnělinu, ale nelze jinak, okouzlil naprosto každého. Mne, mého šéfa, jeho milenku i jejího manžela, manželku - taky jeho, přátele, známé, spolustolovníky v restauraci, cestující v nejrůznějších prostředcích jimiž jsem se pohyboval, partnery při obchodních jednáních. Snad jen mojí nejlepší přítelkyni ne - ale vzhledem k tomu, že je to Honda CBR, tak se nelze ani moc divit.

A právě od toho tenhle přístroj také je, budete s ním okouzlovat, budete středem pozornosti, kamkoliv se vrtnete. Možná přijdou další zajímavé modely i od jiných značek, ale tahle Motorola je první a rozhodně se nestane masovou záležitostí a poskytne tak svému majiteli pocit výjimečnosti a o ten jde především. Ovšem nejen první dojem dělá telefon telefonem a tak se na tenhle módní doplněk koukněme zblízka.

Design

Koncepce vychází z modelové řady StarTAC, skládací řešení je použito i zde. Na rozdíl od zmíněného staršího modelu se displej přesunul do horní části, pod sluchátko. Baterie se naopak přesunula z horní do dolní části. Uvolnil tak místo klávesám, které jsou překvapivě velké a pracuje se s nimi velmi příjemně. Pokud Motorola V-série všechny ostatní telefony předčí v rozměrech výšky a šířky, o hloubce se to tvrdit nedá. Ale někam se ta elektronika a baterie vměstnat musí.

Po straně přístroje jsou dnes již standardní smart buttons, které umožňují regulaci hlasitosti, rychlý přístup do telefonního seznamu a pohyb v něm. Doplňuje je další tlačítko umístěné na vrchu přístroje, které slouží pro aktivování funkce mute během hovoru. Na vrchu je také dioda, signalizující signál. Jeho přítomnost je (překvapivě) signalizována zeleně, nepřítomnost červeně, při zvonění se barvy zuřivě střídají a když roamujete objeví se barva žlutá. Posledním co naleznete na vrchu je zásuvka pro jack bondovky - tedy malého hands-free. Jedná se o nový typ, který nepotřebuje pro svou aplikaci kostičku známou z jiných Motorol a máte tedy k dispozici jen kablík se sluchadlem a mikrofonem a je to standardní výbava.

Anténa je pevná, nevysunovací. Celek je standardně doplněn koženým půl-pouzdrem, které kryje spodní část s klávesnicí a baterií, zatímco vrchní ponechává volnou. Pouzdro je opatřeno sponou, aby se přístroj dal efektně nosit v kapse u džínsů a nemuseli jste jej pokaždé pracně lovit.

K designu jako celku mám dvě připomínky - kloub telefonu při hovoru malinko vrže, jak tlačíte sluchátko proti uchu. Není to známka možného rozlomení, kloub působí robustním dojmem a můj test odolnosti vydržel, ale při používání to není příjemné. Druhou připomínku mám k displeji. Ten je výborně kontrastní, díky technologii Optimax využívající holografickou fólii, ale je osvětlen jen v horní části, takže spodní část, kde jsou umístěny hodiny, není při čtení v šeru zcela zřetelná.

Funkce

V nadpisu stojí, že je to záležitost více než pocitová. O pocitech spojených s vlastněním jsem se již rozepisoval, teď k tomu více než - k funkcím.

Začněme diskrétně. V-série vás tedy rozhodně rušit nebude. Má zabudované chytré vibrační zvonění, přístroj buď zvoní, nebo jen vibruje anebo napřed dvakrát zavrní a pak zvoní. Zvonění nebo vibrace je možné kdykoliv přerušit bez zvednutí hovoru stiskem jednoho z tlačítek na boku přístroje. Praktické, zvláště jestli se nemůžete dostatečně rychle rozhodnout v 18:00 všedního dne při cestě na squash, jestli vezmete hovor svého šéfa, nebo ho nenávratně sestřelíte.

K standardní výbavě patří rychlé vytáčení delším stiskem klávesy, možnost rychlého přístupu k vybraným devíti funkcím (z celkem 23 možných) přes klávesu s šipkou. Přirozeně je implementována možnost zvednutí hovoru pouze klávesou, tak abyste nepřijímali nevítané hovory (= tchýni) rozevřením aparátu. Funkce ukončení spojení zaklapnutím je nasnadě. Oproti StarTACu přibyla klávesa pro přímé volání voice mailu. Hodiny se zobrazují v dolní části displeje, budík není k dispozici. Přítomny jsou standardní funkce GSM jako je tarifikace hovoru, přesměrování, čekáním hovoru atd. Hezky je vyřešeno znovuvytáčení čísla, jste dotázáni zda si přejete funkci aktivovat a když ano, na dovolání se telefon automaticky reaguje krátkým zazvoněním nebo vrněním, podle zvoleného módu. Přístroj je vybaven možností konferenčního hovoru. Také můžete přijatý hovor předat dál, pokud to tedy operátor podporuje. Stará bolest - nemožnost odesílat SMS-ka na čísla ze seznamu se zde nekoná, ale základní tón indikace jejich přijetí, tak důvěrně známý, se opět nedá změnit ani zeslabit.

To že je aparát dual-band, podporuje GSM 900 a DCS 1800 a disponuje Sim-toolkitem, není snad u vyšších přístrojů od Motoroly třeba připomínat..

Baterie

Akumulátory jsou skryty pod krytem ve spodní části a jak je u Motoroly v poslední době zvykem, jsou v provedení Li-Ion, dodávano bude v krátké době i provedení Lithium-Polymer. Kapacita je 500 mAh, nabíjí se cca 3 hodiny a při provolané hodině a čtvrt vydrží dva dny, na noc (23:30-7:00) prosím vypnout. Vtipně je vyřešena nabíječka, která je menší než u StarTACu (i když zcela kompatibilní) - umožňuje nabíjet jak v evropské elektrické síti, tak díky výklopné vidlici i v americké.

Data

V-série má zabudovaný hardwarový modem a pokud disponujete dokoupeným data kabelem se standardním rozhraním RS232, není problém ji propojit s notebookem. S kabelem se také dodává software pro správu čísel v seznamu a posílání SMS-ek přímo z počítače. Praktické zkušenosti popíšu v samostatném článku, v průběhu recenze jsem data prakticky do hloubky nevyzkoušel.

Příslušenství

Kromě zmiňovaného standardně dodávaného - kožené pouzdro, malé hands-free - jsou k dispozici zajímavé doplňky, přes pouzdro ve stylu modelu Motorola cd920, tedy jakéhosi plastového klipu na opasek, v brzké době dodávanou Lithium-polymer baterii, k datovému kabelu s obslužným softem a výčet můžeme zakončit třeba velmi zajímavou hands-free sadou, která umožňuje komfortní hlasové ovládání přístroje.

Result?

Motorola V-série je určena především jako reprezentace osoby, která ji nosí. Tuto funkci splňuje dokonale, k tomu přidává navíc několik zajímavých funkcí - data, řešená hardwarově, vibrační vyzvánění, standardně dodávané hands-free. Na druhou stranu absence uživatelských skupin, budíku, nemožnost ovlivnění tónu přijímaných SMS zpráv jsou u telefonu této třídy překvapením a pro data zalitujete možná i absence IrDa. Co je na tomto telefonu příjemné je jeho zaváděcí cena - v zásadě okolo 25 tisíc korun bez daně, a to je pro takový přístroj cena nasazená nízko.

Pokud tedy potřebujete telefon na representaci, u Motorola V serie rozhodně vedle nesáhnete - naprostou většinu funkcí telefon nabídne i nejnáročnějším. Snad jediná věc by vás od nákupu mohla zdržet - Motorola chystá dodávat i jiné druhy krytů - provedení s pozlacením (skutečným), titan atd. Vše samozřejmě za příplatek. Jenže na Evropu se doposud nedostává - v Arábii jdou takto vylepšená Véčka na dračku.

V současné době je velmi těžké V-sérii sehnat, ale pokud přece jen zatouzite po tomto vyjimečném stroječku, pak zkuste značkovou prodejnu Motoroly na Praze 1 v Klimentské 46 (tel. 02/21851210).