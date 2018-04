Motorola V serie exklusivně pro Paegas

Po nejbližší čtyři až pět měsíců bude podle tvrzení RadioMobilu Motorola V serie dostupná pouze pro uživatele sítě Paegas. RadioMobil se totiž dohodl se společností Motorola na tom, že po tuto dobu nebude V serii prodávat jeho konkurentovi. Ten ostatně telefony Motorola ani nikdy výrazně neprodával a tak toto rozhodnutí není příliš překvapivé. Další distributor telefonů Motorola společnost Cellular Star ovšem tvrdí, že telefony bude dodávat v dostatečném množství a bez zablokování.

RadioMobil se na pátečním tiskovém setkání s novináři pochlubil, že právě exklusivita v dodávkách Motorola V série mu přinesla mnoho nových zákazníků, kteří nutně a urgentně chtěli jen a pouze Véčko.Co v tomto případě znamená pojem "mnoho nových zákazníků" lze jen těžko odhadnout - RadioMobil zatím telefonů Motorola V serie nedostal tak moc, na druhou stranu stovka zákazníků by to již být mohla.

Ještě jeden chyták se ale na klienty chystá - pokud vysázíte na stůl cca. 23000 Kč požadovaných za Véčko, mobilní telefon, jenž si odnesete, bude natvrdo zablokován pouze na SIM kartu sítě Paegas. Pokud jej tedy budete chtít na chvilku použít s kartou EuroTelu, máte smůlu - telefon za dva desetitisíce vás pošle s nepaegasí SIM kartou k čertu.

To bude pro mnoho lidí neakceptovatelné - blokace na SIM kartu operátora jsou sice běžné, ale jen u telefonů dotovaných, kde cena ospravedlňuje to, že takový telefon nelze používat s jiným operátorem. Véčko není tak laciný telefon, aby člověk ochotně akceptoval to, že jeho telefon nelze plnohodnotně používat.

Je docela dost dobře možné, že jak Motorola, tak RadioMobil si s touto akcí udělají trochu medvědí službu. K jejich štěstí nemá další distributor Motoroly Cellular Star k dispozici takové množství jako RadioMobil, takže všechny žadatele o neblokovaný mobilní telefon nemusí uspokojit. Podle informací obchodního zástupce společnosti pana Jandy má společnost okamžitě skladem 100 ks Motorola V a další větší zásilku očekává každým dnem.

Naštěstí se SIM-Lock pro telefony Motorola dá poměrně snadno překonat - potřebujete na to programátor, k němuž konstrukční schémata bývají k zakoupení na internetu.