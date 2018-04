Motorola V.2288 - internet a rádio v kapse (recenze)

Nový telefon V série se na první pohled jeví jako o něco menší a jinak tvarovaný nástupce levných modelů, jako d520 nebo m3888. Ve skutečnosti má však mnohem blíž k T2288, jak lze z čísla v názvu odvodit. Zařazení do V řady napovídá, že nejde o jen tak nějaký obyčejný telefon. Ve svém bohužel nemalém, ale zato dobře vybaveném těle skrývá nová Motorola V.2288 nejen WAP, ale také FM rádio. Telefon je samozřejmě duální.

Tento telefon se zdá být ideálním modelem do dražších předplacených sad. Jako by byl celou svou koncepcí předurčen k reklamním kampaním Twist a Go, cílených na mladou generaci. Nejde tedy o žádný manažerský telefon, ale o kvalitní telefon se zajímavými funkcemi, který si najde nemálo kupců.

Základní data telefonu, která vám napoví mnohé o jeho schopnostech:

Parametr Hodnoty Rozměry 130x47x27 mm Hmotnost s baterií 140 g Pohotovostní doba 135 hod. Doba hovoru 210 min. Pásma GSM 900/1800 MHz Baterie 3 x AAAL 700 NiMH Nabíječka cestovní Displej 15x5 Paměť na čísla 0 + SIM Pamět pro SMS v telefonu 0 Volaná čísla 10 Přijaté hovory 10 Zmeškané a přijaté hovory 10

Design

Jak jsem se již zmínil, telefon nepatří v dnešní době k nějakým drobečkům, především díky svým rozměrům. Z důvodu mírného prohnutí se zdá ještě o něco širší, ale ve skutečnosti to naštěstí není tak hrozné. Počítejte s tím, že do kapsy se vám přístroj jen těžko vejde, ale zato vám dobře padne do ruky a v případě použitý gumového návleku se vám v ní ani nehne. Tím jsem nakousl otázku takzvaných PhoneWrap obalů, jakýchsi gumových návleků, jež lze na telefon nasadit a zvýšit tak jeho odolnost vůči nárazům. Také proti skluzu působí návlek velmi dobře, bohužel nejen v dlani. Pokud si umístíte telefon k opasku, počítejte s tím, že se vám svetr či bunda budou k telefonu dokonale "lepit".

Telefon je také, podobně jako některé Nokie nebo Alcately, do určité míry barevně variabilní. Za prvé - je nabízen ve třech barevných variantách (oranžová, tmavě šedá, bílá), za druhé - možnost dokoupení různě barevných PhoneWrap obalů, přičemž dva (modrý a růžový), jsou obsahem základního balení.

V balení také naleznete sponu k opasku a příchytné zařízení připojitelné k zadní straně telefonu. Tento komplet vám umožní připevnit si telefon k opasku pevně a jistě. Díky pojistce se vám těžko stane, že by přístroj opustil své místo ve sponě a spadl.

Baterie, výdrž, zvonění a telefonování

Baterie není v jednom kuse, ale v podobě tří malých, jakoby tužkových baterií. Ovšem pozor, jde pouze o podobu, nikoliv schodu, proto nečekejte, že budete do telefonu moci vložit jakoukoliv baterii. Krom toho, že je složena ze tří, není na této baterii nic speciálního. Další provoz telefonu se tím nijak neliší.

Výdrž telefonu sice naleznete v tabulce, ale ještě bych se rád zastavil u pohotovostní doby telefonu v případě používání rádia. Přiznám se, čekal jsem, že si chvíli poslechnu rádio a za chvíli se se mnou baterie rozloučí. Ve skutečnosti můžete rádio poslouchat klidně celý den (10 hodin) a při zhruba třiceti minutách hovoru si můžete být jisti, že vám telefon vydrží celý den a noc a téměř celý den další.

Od zvonění neočekávejte žádné koncerty. Jedenáct různých zvonění, především různé druhy pípání a jedna melodie, to je nabídka telefonu V.2288. Ovšem hlasitost lze nastavit od vypnutého zvuku, přes téměř neslyšné, až po velmi hlasité zvonění, při kterém telefon zaslechnete i v tramvaji, zapadnutý na dně zavazadla.

Pokud chcete telefonovat, můžete samozřejmě prostě zadat číslo, nebo přes rychlé vytáčení pomocí podržení některého z tlačítek 1-9 zavolat na číslo, jež se nachází na odpovídající položce telefonního seznamu. Ze seznamu můžete také volat tak, že si necháte vyhledat záznam, a to buď podle pozice, nebo podle jména (podle prvních až tří znaků).

Klávesnice, displej

Klávesnice, podobně jako u většiny telefonů Motorola, umožňuje velmi pohodlné psaní a nikoho nebude odrazovat od psaní delších zpráv. Jinak tvarovaná a více vystouplá klávesa 5 plní přesně tu funkci, kterou by měla, tj. umožňuje orientaci na klávesnici pomocí hmatu. Nebezpečí nechtěného vypnutí telefonu pomocí vyp/zap tlačítka umístěného blízko pod klávesnicí je poměrně malé, nicméně odsunout tlačítko dál by nejspíš nebyl problém. Dávejte si tedy raději pozor.

Kromě obvyklých tlačítek příjem (OK) a odmítnutí hovoru (C), které se zároveň používají jako potvrzení či zrušení volby v menu, najdeme zepředu na telefonu ještě typická tlačítka pro listování v menu. Opět bez problémů, jen při použití PhoneWrapu se horní tlačítko v gumovém obkroužení trochu schová a tak je třeba silněji přitlačit. Poslední dvě tlačítka jsou pro telefony od Motoroly také standardem. Jde o tlačítko pro volání hlasové pošty a tlačítko Rychlé volby, přes které se dostanete do zvláštního menu s nabídkou devíti voleb. Těchto devět voleb si můžete uzpůsobit podle sebe, přičemž máte na výběr 22 příkazů, jež lze do Rychlé volby zařadit.

Kromě tlačítek na přední ploše přístroje naleznete ještě dvě na levé straně, pro ovládání hlasitosti, a jedno napravo, pro zapnutí a vypnutí rádia.

Displej je stejný, jako u T2288, tedy grafický s pěti řádky po patnácti znacích, plus vrchní řádek pro zobrazení ikon (signál, v provozu, roaming, vyzvánění zapnuto, indikátor SMS, baterie). Kontrast displeje je možné nastavit, což se především uživatelům se slabším zrakem bude hodit, protože písmena na displeji při pěti řádcích jsou poměrně malá, ovšem bez problémů čitelná. Menu je textové, jen položky v Rychlém přístupu jsou opatřené ikonami. Animované ikony vás čekají až v momentech, kdy telefon vykonává nějakou práci.

SMS, WAP

Všechny úkony spojené se SMS zprávami jsou dostupné pomocí menu Rychlé volby, takže napsání nové nebo přečtení již napsané či přijaté zprávy je snadné. Po té, co vám dojde nová SMS, telefon po dobu necelé minuty oznamuje na displeji, že byla doručena nová zpráva a vy si jí můžete přečíst pomocí stisku tlačítka OK. Paměť na SMS zprávy obsahuje klasických deset pozic na SIM kartě, telefon sám nemá žádné další pozice.

Psaní je řešeno jako vždy na Motorole - co zmáčknutí, to písmeno. Pořád mi trochu chybí zobrazení posloupnosti znaků, které se v případě kláves pro speciální znaky jako jsou tečka, čárka, křížek apod. opravdu hodí.

Když SMS dopíšete, zvolíte si v následném menu jednu ze dvou možností, a to buď odeslání nebo uložení. V případě odeslání si můžete vybrat zad ručně zadáte čísla adresáta, nebo ho naleznete v telefonním seznamu.

Zabudovaný prohlížeč WAP 1.1 je od společnosti Phone.com a ve spojení s dobrým pětiřádkovým displejem umožňuje pohodlné surfování. Máte možnost přiřadit klávesám 1-9 záložku (bookmarks), a tak se na požadovanou stránku dostat podržením potřebné klávesy. Na domovskou stránku se přesunete při delším stisku klávesy (C).

FM Rádio

Pokud chcete poslouchat rádio, musíte mít do konektoru na boku telefonu zapojená sluchátka. Jestliže se pokusíte rádio zapnout bez sluchátek, oznámí vám telefon, že "Funkce není k dispozici". Vzhledem k tomu, že telefon nemá zabudovanou hlasitou hands-free a poslouchat rádio s celým přístrojem u ucha je poměrně nepohodlné, nelze proti této pojistce nic namítat.

S telefonem jsou dodávána stereo sluchátka s mikrofonem, která mohou přímo fungovat jako hands-free sada. Pokud telefon zvoní během poslechu rádia, uslyšíte zvonění ve sluchátkách a při přijetí hovoru je rádio vypnuto a do sluchátek je posílán hovor.

Práce s telefonem je bohužel během puštěného rádia nemožná, a to nejen volání, což lze očekávat, ale také veškeré ostatní funkce. Jakmile je rádio zapnuté, telefon nereaguje na tlačítka menu a tak nemůžete ani číst či psát SMS.

Ladění rádia provádíte snadno, stiskem jednoho z tlačítek pro pohyb v menu. Jen zmáčknete a o zbytek se postará automatické ladění. Pro drobné doladění máte k dispozici tlačítka * a #. Klávesám 1-9 můžete přiřadit naladěnou stanici a kdykoliv ji znova vyvolat opětovným stiskem příslušné klávesy. Když jsem tuto možnost poprvé použil a stanici jsem přiřadil ke klávese 1, očekával jsem, že mi telefon nabídne zadat název stanice. Ale nestalo se. Na displeji tak zůstává zobrazená pouze frekvence. Nejde o žádnou tragédií, jen jsem něco takového od chytrého telefonu automaticky očekával.

Shrnutí

Telefon Motorola V.2288 je velmi zajímavým a moderním telefonem pro uživatele, kteří od svého telefonu nevyžadují speciální manažerské funkce jako jsou diář nebo infraport, ale přitom s chutí využijí nadstandardní schopnosti telefonu, vhodné pro každou příležitost, pro zábavu i pro přístup k informacím. Průměrný telefon s kvalitním displejem, který se díky WAPu, FM rádiu a ihned dostupné hands-free v podobě sluchátek stává "šikovnou hračkou" pro každého.

Za zapůjčení telefonu děkujeme firmě Cellular Star, která tento telefon do ČR oficiálně dováží.