Motorola V.100 - kladivo na SMS zprávy (preview)

Tahle myšlenka se mi vylíhla někdy v době, kdy bylo jisté, že paging v našich zemích pro normální uživatele moc není - udělat mobilní telefon GSM ve tvaru pageru s rozkládací klávesnicí. Tehdy se mi ale zdálo, že nadšenců, jako jsem já, kteří by do podobné ztřešetěnosti investovali peníze, mnoho není.

Dnes je jiná doba a tak zatímco Ericsson si dobývá srdce esemeskuchtivých svým Chatboardem, Motorola to zkouší právě tím, na co jsem já pomýšlel před lety - speciálním GSM telefonem koncipovaným především pro práci se SMS. Nový model se jmenuje V.100 a informace o něm zatím nebyly vydány oficiálně, takže následující řádky berte spíše jako svodku naší rozvědky, než tutové informace.

Co myslím, když hovořím o nové koncepci telefonu, asi již vidíte na obrázku - telefon je rozklápěcí podobně, jako starší diáře - má velký černobílý displej o rozměrech 55 x 35 mm - a také klávesnici QWERTY. Ta sice není pohodlná pro psaní všemi deseti, na SMS zprávy je ale téměř ideální. Navíc pro noční hrátky je podsvícena, stejně jako displej.

Co se týká dalších funkcí, s V.100 můžete i telefonovat díky přiložené náhlavní soupravě, telefon také obsahuje WAP prohlížeč. Je vybaven Li-Iont bateriemi 600 mAh, z nichž zvládá fungovat 150 hodin v pohotovostním režimu, nebo 210 minut hovoru.

Telefon má hlasové ovládání a vytáčení čísel hlasem, stejně tak hlasové poznámky. Ostatní funkce jsou obdobné k jiným telefonům Motorola.

Jde o chytrý tah. Počet mladých lidí, pro něž jsou SMS zprávy jedním z hlavních využití mobilního telefonu, roste každým dnem a lze předpokládat, že velkému množství těchto lidí nevyhovuje ani stávající trojstisková metoda, ani stále málo rozšířené a problematické metody jako je T9 nebo iTAP.

Vzhledem k možnosti napojit na přístroj headset, vůbec nevadí, že V.100 nevypadá jako klasický mobilní telefon. Telefon navíc nemá patřit mezi příliš drahé a na trh by se měl dostat na podzim tohoto roku - pravdou je, že mu chybí logicky očekávatelné funkce jako je kvalitní diář, to by ale nízká cena, nesrovnatelná například s propracovanými smartphone Nokia 9110 nebo Ericsson R380, měla vyvážit.