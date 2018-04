Motorola upravuje V3 RAZR pro volání z pevné

Motorola se pokouší naplnit svou vizi Mobility bez hranic oznámením mobilního telefonu RAZR s podporou technologie Unlicensed Mobile Access (UMA). Nový RAZR bude po modelu V560 druhým zařízením v portfóliu výrobce, které podporuje plynulý přechod mezi mobilními a pevnými telekomunikačními sítěmi.

UMA RAZR bude spolu s telefonem Motorola V560 k dispozici při spuštění služby Fusion společnosti British Telecom. Kromě automatického přechodu mezi mobilní sítí a pevnou linkou prostřednictvím technologie Bluetooth, bude nová V3 vybavená stejně jako naše stará známá.

Motorola v konvergenci věří

„Sbližování pevných a mobilních komunikačních sítí je pro Motorolu důležitou součástí vize Mobility bez hranic. Mobilní technologie nám spolu umožňuje hovořit bez drátů. Mobilita bez hranic jde ještě dál, spojuje lidi, informace a různá zařízení, zatímco my žijeme své životy,“ říká Greg Estell, vicepresident a generální ředitel společnosti Motorola Devices Europe.

Co je to UMA? Technologie Unlicensed Mobile Access umožňuje plynulé předávání hovorů mezi sítěmi GSM, klasickou telefonní sítí a sítěmi pracujícími na protokolu IP. Přepojování zajišťují centrální body, které sdružují jednotlivé dostupné sítě, a s koncovým zařízením komunikují prostřednictvím bezdrátové technologie jakou je Wi-Fi nebo Bluetooth.

Představte si, že se blížíte k domovu a ze svého RAZRu s někým hovoříte. V okamžiku, kdy překročíte práh svého domu, je telefonní hovor přesměrován na pevnou linku. Uživatel v ideální případě vůbec nic nepozná, hovor se jen přesměruje po bezdrátové technologii Bluetooth do telefonu připojeného k pevné lince.

„Jsme odhodláni být hnacím motorem na tomto novém trhu tím, že vyvineme širokou řadu zařízení, která zákazníkům umožní maximálně těžit z možností jednotného přístupu k různým komunikačním sítím. RAZR s podporou technologie UMA nabízí ve spojení se službou BT Fusion nejlepší možnou uživatelskou zkušenost,“ dodává Enstell.

Vzkřísí UMA pevné linky?

Možnost automatického přechodu na pevnou linku zní velmi zajímavě (pokud tedy pevnou linku ještě vlastníte). Nasazení podobného řešení ovšem předpokládá, že voláte z mobilního telefonu na pevnou, nebo že volání z pevné linky na mobilní je výrazně levnější.

U nás to ovšem v drtivé většině případů neplatí a vize Mobility bez hranic by mohla vypadat asi tak, že telefonujete na mobil svého známého s taxou okolo 4 Kč za minutu a za prahem vašeho domu se vám hovor automaticky přesměruje na pevnou, kde platíte za minutu třeba dvojnásobek. Dokud se tedy nepřepojíte mobilem do IP sítě a z ní zpět do pevné nebo mobilní (podobně jako u služby SkypeOut), nemá toto řešení podle nás velký smysl.