Motorola ukázala Evropě následovníka legendárního RAZRu

RAZR2 si odbyl hned tři premiéry během 24 hodin. Nejprve se představil v New Yorku v Americe, včera v poledne následovala evropská premiéra v Londýně a na závěr se RAZR2 ukáže v Bangkoku na asijské premiéře.

My jsme měli možnost telefon krátce vyzkoušet v Londýně a přinášíme vám naše první dojmy z něj a fotografie funkčních přístrojů.

Motorola si pro londýnskou premiéru vybrala netradiční prostory v podjezdu pod železniční stanicí London Bridge. Efektní prostory ale většinu novinářů příliš nepotěšily, protože v tmavých a výrazně barevně nasvícených místnostech nelze pořídit kvalitní fotografie.

Netradiční místo je sice efektní, kvalitě fotografií však nepřeje.

Premiéra nebyla jen o druhém RAZRu, ale s blížícím se zahájením prodeje výrobce připomněl všechny své důležité novinky.

Mezi vystavenými exponáty nás zaujal i nevšední červený a oranžový ROKR Z6. Vystaveno bylo i pohledné bluetoothové sluchátko miniaturních rozměrů a také Bluetooth navigační modul. Bohužel bez dalších doplňujících informací.

Kromě nástupce oblíbeného RAZRu bylo k vidění i příslušenství a zajímavé barevné varianty modelu ROKR Z6.

Ale zpět k RAZRu2. Nástupce veleúspěšné žiletky asi nedosáhne na její závratná prodejní čísla, která se kvapem blíží k hranici sta milionů prodaných kusů. Ale výrobce jistě doufá, že v rámci možností se novince bude dařit obdobně.

Bude to mít ale mnohem těžší. Původní RAZR byl první žiletkou na trhu, naopak jeho následovník se bude muset potýkat z obrovským zástupem konkurenčních tenkých přístrojů.

Podívejte se

Celá rodinka RAZRů pohromadě Podívejte se

Design novinky nezapře příbuznost s jinými přístroji Motoroly. Asi nejpodobnější je modelu RAZR MAXX díky velkému vnějšímu displeji. Původní žiletku nám novinka příliš nepřipomíná, a to především díky chybějící dolní bradě, charakteristickému to rysu většiny tenkých véček a vysouvacích modelů, v které je ukrytá anténa. Tu se Motorole v novince podařilo umístit jinam, a tak má telefon horní a dolní polovinu téměř stejně dlouhou.

RAZR2 se dokázal jako první z rodiny zbavit charakteristické "brady".

Ač to na první pohled není příliš patrné, je nový RAZR tenčí než předchůdce. Jeho tloušťka 11,9 mm konkuruje nejtenčím samsungům, ostatní výrobci mají své tenké modely stejné konstrukce tlustší. Telefon je poměrně široký, ale to platilo i o původní žiletce. Z té si novinka vzala kovový přední kryt, zbytek přístroje je pak plastový s povrchovou úpravou soft touch.

Lesklá přední strana a celý vnitřek však zachytí každý otisk prstů, což v důsledku není příliš estetické. Pochvalně kvitujeme povedené detaily v podobě jemných mřížek na bocích přístroje a i jeho celkové zpracování. Výrobce se chlubí krycím sklem displejů se zvýšenou odolností proti poškrábání a také velmi trvanlivým kloubem, který bezpečně vydrží 100 000 otevření.

Klávesnice je tradičně "razrovská" a její zpracování výborné, výtku však máme k povrchové úpravě. Telefon se snadno upatlá.

Klávesnice má tradiční "žiletkovský" vzhled, je zcela plochá, ale v praxi pohodlná i pro náruživé uživatele SMS služeb. Klávesy jsou od sebe jasně oddělené a jsou i dostatečně velké. Vnitřní displej má dvojnásobné rozlišení oproti původní žiletce, ale v ploše horní části přístroje se poněkud ztrácí, mohl by být větší. Skoro stejně velký je i vnější displej, který má i stejné rozlišení QVGA. Tak velký displej na jiných véčkách nenajdete.

Jenže vnější displej není jen o velikosti a velkém rozlišení. On je navíc dotykový. Můžete přes něj ovládat hudební přehrávač, číst na něm e-maily a SMS a na ty dokonce půjde odpovědět bez nutnosti otevřít přístroj pomocí přednastavených textů. Motorola navíc přidala do telefonu funkci Haptic, což znamená, že každý stisk virtuální klávesy na displeji doprovodí jemné zavibrování. Uživatel tak má lepší kontrolu nad ovládáním přístroje. Musíme konstatovat, že to funguje velmi dobře a jistě by se tato funkce uplatnila i u jiných mobilů s dotykovým displejem.

11,9 mm a přesto špičková výbava. Konkurence se má zas oč snažit.

Další zajímavou vlastností telefonu je funkce Crystal Talk. Ta odfiltruje nežádoucí ruchy okolí, a tak vy i protistrana lépe uslyšíte. Nejlépe tuto funkci využijete u zabudovaného handsfree. K tomu se, primárně v případě použití v autě, váže další zajímavá funkce. Tou je schopnost čtení došlých textových zpráv. Není to absolutní novinka, Motorola ji před časem použila již u modelu A780, ten se ale v Evropě běžně neprodával. V angličtině je výsledek překvapivě dobrý, nechme se překvapit, jak to bude fungovat v našem mateřském jazyce. Dodejme, že s touto funkcí souvisí i hlasové vytáčení bez nutnosti učit telefon povelům.

Potvrdit musíme i tvrzení, že nový procesor ARM 11 je velmi rychlý. Jestli v porovnání s původní žiletkou až desetkrát, jak tvrdí Motorola, to nevíme, ale práce s telefonem je opravdu velmi svižná. Motorola přepracovala menu a dle vlastních slov odstranila zbytečné duplicitní položky. Mohlo by se zdát, že někdo od výrobce pročítá diskuse uživatelů na internetu a bere si jejich připomínky k srdci. Jen kdyby to bylo častěji.

Dotykový displej disponuje funkcí Haptic, která zajišťuje zpětnou odezvu na stisk klávesy pomocí krátkého zavibrování.

Motorola RAZR2 bude nabízena ve třech variantách. Jedna nás příliš nezajímá, je určena pro trhy se systémem CDMA, zbylé dvě se ale u nás budou prodávat. Verze jen pro sítě GSM nese označení V8 a můžete si jí prohlédnout na fotografiích. Model V9 podporuje vedle sítí GSM i sítě třetí generace. Tato verze je o něco tlustší a na trh přijde později. Na verzi bude záležet i velikost vestavěné paměti. Buď v telefonu najdete 512 MB paměti, nebo dokonce 2 GB. Na velikosti paměti prý ale bude mít vliv operátor, který bude přístroj nabízet.

RAZR2 je povedený multimediální mobil s tenkým designem, bohatou výbavou a několika nevšedními funkcemi. Jak vnější dotykový displej, tak třeba kompletní hlasové ovládání může přispět k pohodlnějšímu ovládání přístroje. Na konečný verdikt si ale budeme muset počkat až po podrobnějším otestování přístroje. Nemělo by to trvat dlouho, telefon by měl být dostupný ještě před prázdninami. Snad to bude platit i pro náš trh.

Kromě omlazeného RAZRu byl k vidění i budoucí topmodel Motoroly RIZR Z8, za jehož vývojem stojí bývalá společnost Sendo.

Ještě dřív se do prodeje dostane komunikátor Q9, následovat bude ROKR Z6 a pak přijde řada na nový RAZR a Motorolu Z8.