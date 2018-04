Motorola to nevzdává a udržela třetí místo, Samsung zůstal za očekáváním

Druhé letošní čtvrtletí tak potvrzuje trendy, které naznačilo to první. Pokud se ve druhé polovině roku něco zásadního nestane, bude letošek patřit jednoznačně korejským výrobcům. Například LG má rozhodně důvod k oslavám, podle analytiků totiž už brzy předstihne Sony Ericsson ve všech důležitých ukazatelích.

Všechno nasvědčovalo tomu, že letošní rok bude ve znamení drtivého nástupu korejských výrobců. Naznačily to již před týdnem zveřejněné finanční výsledky LG. Naopak nedařilo se příliš Sony Ericssonu a také Nokia nezaznamenala nijak oslnivé čtvrtletí. I když se jí paradoxně podařilo dosáhnout nejvyššího tržního podílu v historii (41 %). Podle všeho měl úspěch LG zaznamenat i Samsung, naopak v případě Motoroly mělo jít o potvrzení hlubokých problémů.

Jenže překvapení se dějí a Motorola zaznamenala velmi dobré čtvrtletí. Její prodeje meziročně nadále klesaly, pokles byl dokonce o 21 %. Podle názoru Strategy Analytics to ale není úplně špatný výsledek, jde totiž o nejpomalejší pokles za poslední období. Podle názoru analytiků by to mohlo znamenat, že Motorole se podařila restrukturalizace a postupně se začíná vzpamatovávat.

Letošní rok bude rekordní

Ve druhém čtvrtletí letošního roku se prodalo 297 milionů telefonů, což znamená meziroční nárůst o slušných 15 %. Znamená to tedy, že růst byl opět vyšší než v kterémkoli čtvrtletí loňského roku. Klesající poptávku v Severní Americe a především v Evropě vyrovnaly rekordně vysoké prodeje na rozvíjejících se trzích.

Na nich se velmi dobře dařilo zejména Nokii, které se podle neoficiálních údajů podařilo získat více než 80% podíl na indickém trhu. Dobře zde ale prodávalo i LG a Samsung. Oba korejští výrobci podávají vůbec velmi dobrý výkon, LG rostlo meziročně téměř o polovinu (45 %) a Samsung o více než pětinu (22 %). Ani rekordní růst ale nestačil LG k tomu, aby se dostalo na třetí místo před Motorolu.

Kolik kdo prodal: Prodeje

(v mil.) 2006 Q1 2007 Q2 2007 3Q 2007 Q4 2007 2007 Q1 2008 Q2 2008 Nokia 347,5 91,1 100,8 111,7 133,5 437,1 115,5 122 Samsung 118,0 34,8 37,4 42,6 46,4 161,2 46,3 45,7 Motorola 217,4 45,4 35,5 37,2 40,9 159,0 27,4 28,1 LG 64,4 15,8 19,1 21,9 23,7 80,5 24,4 27,7 Sony Ericsson 74,8 21,8 24,9 25,9 30,8 103,4 22,3 24,4 Ostatní 196,7 43,1 40,1 45,7 56,7 184,3 46,4 48,7 z toho Apple 1,7 0,7 Celkem 1018,8 252,0 257,8 285,0 332,0 1 125,5 282,3 296,6

Poslední místo nadále patří Sony Ericssonu, který zažívá jedno z nejhorších období ve své nedlouhé historii. Během pouhých osmnácti měsíců se propadl růst jeho prodejů s ohromujících 64 % na -2 %. Poprvé od konce roku 2003 se firma propadla do provozní ztráty.

Zklamáním skončilo podle Strategy Analytics čtvrtletí i pro Apple, který prodal v tomto období pouhých 700 tisíc telefonů, což je propad téměř o milion ve srovnání s letošním prvním čtvrtletím. Ve výsledku se ale neodrazil ještě začátek prodeje iPhonu 3G, který podle všeho vylepší situaci ve třetím čtvrtletí letošního roku. Tržní podíl Applu tak poklesl z 0,7 % v loňském čtvrtém čtvrtletí na 0,2 % v tom aktuálním. Nicméně podle Strategy Analytics pomůže iPhone 3G firmě Apple poprvé překročit jednoprocentní tržní podíl už v příštím čtvrtletí.

Tržní podíl

(v proc.) 2005 2006 Q1 2007 Q2 2007 3Q 2007 Q4 2007 2007 Q1 2008 Q2 2008 Nokia 32,4 34,1 36,2 39,1 39,2 40,2 38,8 40,9 41,1 Samsung 12,6 11,6 13,8 14,5 14,9 14,0 14,3 16,4 15,4 Motorola 17,9 21,3 18,0 13,8 13,1 12,3 14,1 9,7 9,5 LG 6,7 6,3 6,3 7,4 7,7 7,1 7,2 8,6 9,3 Sony Ericsson 6,3 7,3 8,7 9,7 9,1 9,3 9,2 7,9 8,2 Ostatní 24,2 19,3 17,1 15,6 16,0 17,1 16,4 16,4 16,4 z toho Apple 0,7 0,2 Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nokia – otloukánek zachraňuje, co se dá

Po několika úžasných čtvrtletích si Nokia vybrala poněkud slabší období. Její finanční výsledky na první pohled nejsou až tak špatné, čisté tržby se zvýšily meziročně o 4 % a dosáhly úrovně 13,2 miliardy eur, tedy asi 291 miliard Kč. Co je ale zarážející, za růstem stojí hlavně divize Nokia Siemens Networks.

Zatímco ještě v minulém čtvrtletí se šeptem mluvilo o tom, že ze spojení panuje v obou firmách rozčarování, ve 2Q 2008 rostla tato divize meziročně o 20 procent. Naopak divize Devices & Services meziročně poklesla o jedno procento, a kvartálně dokonce o dvě. I když čisté tržby 9,09 miliardy eur (200 miliard Kč) pořád hrají ve výsledcích společnosti hlavní roli. Kromě toho, většina ostatních výrobců by podobné tržby považovala za vynikající.

Varující je ale poměrně znatelný propad provozního zisku divize Devices & Services, ten klesl kvartálně o 17 % a meziročně o 13 %, což je poměrně dost. Čistý zisk celé společnosti pak propadl kvartálně o neuvěřitelných 61 %, meziročně pak o 10 %, když dosáhl hodnoty 1,103 miliardy eur (asi 24 miliard Kč).

Na výsledku divize Devices & Services se velmi výrazně projevily náklady související s uzavřením závodu společnosti v německé Bochumi. O tom, že v Nokii možná nejsou s výsledky úplně spokojeni, by mohlo leccos napovědět i to, že se zcela změnila struktura prezentace finančních výsledků. Zatímco v minulém čtvrtletí se dalo ještě vyčíst, jak úspěšné jsou prodeje v řadách N Series a E Series, po reorganizaci se dozvíme jen výsledky celé velké divize Devices & Services.

Nokia (v mil. EUR) Q1 2007 Q2 2007 Q1 2008 Q2 2008 Kvartální změna Meziroční změna Prodeje 9 856 12 587 12 660 13 151 4 % 4 % Zařízení a služby 8 163 9 163 9 263 9 090 -2 % -1 % Nokia Siemens Network 1 697 3 438 3 401 4 067 20 % 18 % Provozní zisk 1 272 2 539 1 531 1 474 -4 % -38 % Zařízení a služby 1 252 1 779 1 883 1 565 -17 % -12 % Nokia Siemens Network 78 -1 266 -74 -47 - - Provozní marže (%) 12,9 11,1 12,1 14,7* Zařízení a služby 15,3 19,4 20,3 20,1* Nokia Siemens Network 4,6 -10,5 2,2 3,8* * Po očištění o speciální položky jako náklady na uzavření továrny v Bochumi * Po očištění o speciální položky jako náklady na uzavření továrny v Bochumi

Nokii navíc klesala i provozní marže, což naznačuje problémy s prodejem v prémiových segmentech. Celkově prodala Nokia 122 milionů telefonů, což znamená meziroční nárůst o 21 %. To pro Nokii znamená potvrzení 40% tržního podílu, protože celkem se zřejmě prodalo 303 milionů telefonů. Nicméně jak se před lety přesvědčil Siemens, objem ještě není všechno. Dobrým signálem je ale nárůst prodejů u služeb a softwaru (především Nokia Maps), který dosáhl čtvrtletně 42 %.

Samsung - přešlapování na místě

Korejský Samsung nezaznamenal nijak oslnivé čtvrtletí. I když, jak se to vezme, určitě by mu jeho výsledky řada firem záviděla. Podle všech signálů se od něj ale čekalo přece jen trochu více. Všechny divize se udržely v růstu, přičemž prodeje telekomunikační divize rostly meziročně o 27 %, prodeje mobilních telefonů se meziročně zvýšily dokonce o 28 %.

Provozní zisk se meziročně zvýšil dokonce o 114 %, ovšem ve srovnání s minulým čtvrtletím klesl o 15 %. Celkem prodal Samsung 45,7 milionu telefonů, to je o procento méně než v minulém čtvrtletí, ale o 22 % více než ve stejném období loňského roku. Navíc se zvýšily i tržby, což naznačuje, že se daří prodávat zejména dražší telefony.

Samsung

(v bil. KRW) Q1 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Čtvrtletní

změna % Meziroční

změna % Tržby Telekomunikace 4,60 5,37 5,55 6,14 2 % 27 % Provozní zisk Telekomunikace 0,60 0,58 0,92 0,79 - 15 % 114 %

Motorola - blýskání na lepší časy

Amerického výrobce už většina odborníků odepisovala, ostatně výsledky v minulém čtvrtletí tomu dávaly hodně důvodů. Druhé čtvrtletí letošního roku ovšem naznačilo, že by se mohlo blýskat na lepší časy. Celá firma se poprvé po dlouhé době dostala do černých čísel, i když čistý zisk 4 miliony dolarů není mnoho.

Navíc prodeje neklesaly tak rychle, jak se čekalo. Prodeje mobilní divize přesáhly tři miliardy dolarů, což není zase až takový výsledek. Bohužel mobilní divize je stále v provozní ztrátě 346 milionů dolarů, což je o něco více než ve stejném období loni. Za právě uplynulé čtvrtletí prodala Motorola 28,1 milionu telefonů a udržela si svůj tržní podíl.

Motorola

(v mil. USD) Q1 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Meziroční

změna (%) 2007 Prodeje Mobilní zařízení 5 412 4 811 3 299 3 334 - 22 18 988 Provozní zisk Mobilní zařízení -260 -388 - 418 -346 -1 201

Korejské oslavy propukají na plno – LG roste rekordním tempem

Zatímco evropští konkurenti zpytují svědomí, oba korejští výrobci zřejmě budou slavit. Zejména LG je už několikáté čtvrtletí po sobě jakýmsi černým koněm finančních výsledků. Z pozice světové pětky se už v minulém čtvrtletí posunulo o příčku výše a nyní je Sony Ericsson zřejmě definitivně poražen.

Tržby celého koncernu LG rostly o neuvěřitelných 22,1 %, když dosáhly 12,735 bilionu korejských wonů (KRW), tedy asi 176 miliard Kč. Možná ještě větší radost dělá vedení LG rekordní růst provozního zisku na 856 miliard KRW (12 miliard Kč). Meziročně se tak tržby LG zvýšily téměř o čtvrtinu, když o 14,7 % překonaly předchozí rekordní čtvrtletí.

Na těchto číslech se nejvíce podílela divize plochých obrazovek společně s divizí Mobile Communications. I ta ohlásila další rekordní čtvrtletí, když dosáhla tržeb 3 849 miliard KRW, tedy 53,2 miliardy Kč. To znamená nárůst meziročně o 34,3 %. Spolu s tržbami navíc rostl i provozní zisk, který dosáhl 537 miliard KRW (7,4 miliard Kč) a zvýšil se meziročně o 13,9 %. Přitom u samotných přístrojů dosáhl provozní zisk dokonce 540 miliard KRW (7,5 miliardy Kč).

LG Electronics (mild KRW) 2Q 2007 1Q 2008 2Q 2008 čtvrtletní změna meziroční změna Mobilní telekomunikace Prodeje 2 865 3 327 3 849 15,7 % 34,3 % Provozní zisk 325 454 537 Mobilní telefony Prodeje 2 709 3 195 3 754 17,5 % 38,6 % Provozní zisk 313 444 540

LG tak zaznamenává právě opačný vývoj než jeho evropští konkurenti, když se mu daří zvyšovat prodeje právě v segmentu dražších telefonů s vyšší marží. Celkem prodalo LG 27,7 milionu telefonů. Za dobrými výsledky tak stojí především velký úspěch telefonů z Black Label Series, především přístrojů Viewty a Secret.

Sony Ericsson čeká bojový poplach

Už minulé čtvrtletí naznačilo, že u japonsko-švédského výrobce není vše úplně v pořádku. Aktuálně zveřejněné výsledky pak zcela jasně svědčí o prohlubujících se problémech. Po poměrně dlouhé době se totiž Sony Ericsson propadl do provozní ztráty. Zatím nejde o nijak tragická čísla – provozní marže činila -0,1 % a provozní ztráta činí 2 miliony eur (asi 44 milionů Kč).

Zdroj problémů je možná podobný jako u Nokie. Sony Ericsson prodal celkem 24,4 milionu telefonů, což je více než v předchozím čtvrtletí, ale méně než ve stejném období loni. Navíc čisté tržby poklesly meziročně o 9 %, když činily 2,820 miliard eur (asi 62 miliard Kč). Je to způsobeno mimo jiné i tím, že průměrná cena telefonu klesla ze 125 eur ve 2Q 2007 na 116 eur v aktuálním čtvrtletí.

Sony Ericsson chce na nepříliš příznivé výsledky reagovat dalším posílením svého portfolia – ve druhém čtvrtletí společnost oznámila sedm nových modelů a dalších 12 novinek začala prodávat. Je otázkou, jestli právě nebývalé rozšíření portfolia této značky, kterého jsme svědky v posledních měsících, za problémy společnosti naopak nestojí.