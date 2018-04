Motorola Timeport P7389 (recenze)

Firma Motorola, která se zabývá vývojem komunikačních zařízení a zařízení pro mobilní komunikaci je svými výrobky známá po celém světě. Jistě si všichni pamatujeme na Motorolu TX770 (alias cihlu), která byla na našem trhu prodávána jako dotovaná v mobilní síti Paegas.

Od dob Motoroly TX770 se toho změnilo poměrně hodně, ale zároveň málo. Například zvonění jsou u všech modelů Motorol stejná. To má ale i svou logiku, jelikož ostatní výrobci také dodržují jakousi základní strukturu svých zvonění a tak se může například telefon rozeznat podle vyzvánění. Dodává mu to navíc svou jedinečnost.

Co se funkcí a designu týká, zachovává Motorola odstupy mezi modely nižší a vyšší třídy. Mobilní telefony Motorola jsme zvyklí hlavně vidět v Twist sadách a jako nejlevnější dotované. Ovšem i mezi nimi se najdou telefony, které jsou určeny pro nejlacinější sady, ale přesto je na nich vidět kvalitní provedení. Například Motorola M3888 není z hlediska technologického dnes již žádný zázrak, ale je spolehlivá, nekouše se, má slušný signál a odezva ovládání je okamžitá. Takové vlastnosti postrádají i některé high-end modely jiných značek.

Motorola Timeport P7389 je druhým počinem z dílen svěvého výrobce telekomunikačních zařízení, který má možnost pracovat jak na frekvencích 800/1800MHz, tak na frekvenci 1900MHz.

P7389 je obdobně jako jeho předchůdce tri-bandovým dílem. Timeport P7389 je defacto funkčně shodný s mobilním telefonem Motorola Timeport L7089, který již recenzoval Patrick Zandl.

Timeport P7389 se od předchůdce liší hlavně vestavěným WAP prohlížečem společnosti Phone.com. Díky tomu je tento telefon prodáván v sítích Paegas i v Twist sadách za cenu 13.999 Kč s DPH. Cena je to vskutku příjemná, jelikož získáme telefon, který má vestavěno mnoho funkcí, jež nemají mnohdy ani telefony dražší.

Balení

K telefonu se v balení dostane manuál, cestovní nabíječka a CD se softwarem.

Manuál je psán česky a jak jsme u Motoroly zvyklí, je poměrně obsáhlý a velmi slušně popisující funkce. Po stránce úpravy, či nepřesností mu téměř není co vytknout. Narozdíl od jiných modelů Motoroly, které nepotřebovaly moc dlouhý manuál, je tento opravdu obsáhlý. Je tu ovšem jedna malá nesrovnalost a nebo má nepozornost.

Tou je nastavení WAP prohlížeče v telefonu. Pokud jsem tuto část přehlédl, tak se omlouvám, ale osobně jsem v manuálu nenašel o konfiguraci WAP browseru ani řádku. Naštěstí v prodejní síti Paegas není ani co moc konfigurovat. Stačí zvolit pouze v menu první položku "Přístup na Internet" a okamžitě se spojujete.

Pokud budete potřebovat překonfigurovat prohlížeč na jiného poskytovatele nebo koupíte telefon mimo prodejní síť Paegas samostatně, pak je zde již problém. V menu "Přístup na Internet" musíte stisknout klávesu menu a zde přístroj překonfigurovat. Přesnější popis konfigurace naleznete v starším článku Patricka Zandla. (Nastavení WAP na Motorola Timeport P7389.)

Design

Design mobilního telefonu by se dal definovat jako střízlivý, elegantní a dobře padnoucí do ruky, leč nikoliv ergonomický.

Představte si Nokii 6150, která má prvky Motoroly Amio a pak ji ještě nahoře a dole obruste, aby byly rohy kulatější a telefon byl placatější. Při troše umu rozbijete dva telefony (N6150 a Amio) a vytvoříte něco, co se bude pravděpodobně podobat Timeportu. Ten ovšem není ošklivý, ba naopak. Je velmi pěkný. Ostatně design P série je stejný, jako u Timeportu L7089.

Displej je velký akorát k velikosti telefonu. Je plně grafický a jak je tomu zvykem u Motorol, má displej vybaven holografickou fólií, která zvyšuje kontrast textu a tím se displej stává ideálně čitelným za každých podmínek. To že zde není integrovaná anténa není na škodu - ba naopak. Nad displejem je umístěna signální dioda, která rozezná klidový stav, stav bez sítě, příchozí hovor a SMS a roaming.

Po stranách telefonu jsou na jedné straně 3 tlačítka pro zesílení a zeslabení zvuku a pro rychlý přístup do telefonního seznamu. Na druhé straně je tlačítko pro spouštění digitálního záznamníku, který pojme 3 minuty textu.

Na vrchní stran telefonu, nad sluchátkem, se nalézá očko infraportu, který dokáže komunikovat s PC a nebo PDA.

Co se klávesnice týká, je tvrdší, než u jiných telefonů. Nižší zdvih naproti tomu vyrovnává potřebnou sílu pro stisk klávesy. Prsty si tudíž otlačíme později. Divím se, že u takovéhoto telefonu je gumová klávesnice, kde hrozí, že se popisky kláves za čas setřou. Nedovedu si sice představit, jak by telefon vypadal s jinou klávesnicí, ale to je již práce designérů. Myslím, že by si telefon zasloužil lepší klávesnici, která by vydržela déle.

Proporce a výdrž

Telefon má hmotnost 108 gramů se standardní 600mAh Li-ion baterií. Rozměry jsou 130x45x21 mm.

Jak jsem napsal má telefon 600mAh baterii a s její pomocí by měl vydržet dle papírů maximálně 150 hodin ve standby a nebo maximálně 250 hovoru. V reálném provozu mi vydržela déle, než Nokia 8850.

S častým použitím IrDA portu, prohlížením WAP stránek (asi 25 minut), používáním datových přenosů (cca 30 minut) a hovory (cca 30 minut) vydrží Motorola P7389 asi 40 hodin v pohotovostním režimu. To by přibližně odpovídalo úrovni baterie s kapacitou 600mAh.

Displej

Displej je plně grafický, podložený holografickou fólií pro lepší kontrast písmen. Pojme až 5 řádků po 15 znacích. To je dobré při čtení SMS zpráv a při zobrazování WAP stránek. Tato velikost displeje byla také umožněna díky tomu, že písmenka jsou kreslena jednobodovými linkami. To může některým uživatelům se slabším zrakem působit problémy, ale na druhou stranu jsou i tato malá písmenka slušně čitelná díky dobrému kontrastu.

Menu a ovládání

Majitelé Motorol jsou zvyklí na toto ovládání a je jim příjemné. Ovšem ani majitelé jiných mobilů nepřijdou k naprosto odlišnému ovládání na mobilu. Menu je uspořádáno tak, jak by to člověk Motorol neznalý očekával a tak lze najít vše, co potřebujeme na první pokus.

Pro rychlý přístup do menu lze použít klávesu QuickMenu, která umožní zkušenějšímu uživateli spouštět často používané funkce efektivně a rychle. Dobrá vlastnost telefonů vyšší třídy od Motoroly je také modifikovatelnost tohoto quickmenu. Pak se stiskem pouhých dvou kláves dostaneme na editaci SMS, čtení SMS, zapnutí IrDA a jiné funkce, pro které ostatní telefony nemají zkratkové klávesy a musí se hledat v menu.

Dobrá vlastnost menu tohoto přístroje je také rychlá reakce na stisk klávesy a potvrzování odeslání SMS. Telefon zbytečně nečeká, až zmizí dialog, ale namísto toho nabídne odklik dialogu. To je velmi příjemné. Na druhou stranu je WAP prohlížeč o trošku pomalejší, takže si na ten rychlostní rozdíl musíme zvyknout. Záleží samozřejmě na složitosti zobrazované stránky.

Funkce

První vlastností, kterou vyzdvihuje Motorola je u Timeportu mobilita, takže s ním lze fungovat všude po světě. Jeho možnost tri-bandu je opravdu ojedinělá a cestující manažeři tuto funkci ocení. Obzvláště ve spojení s tichým vibračním zvoněním, možností datových přenosů jak z PC, tak z handheld počítačů.

Modem, kterým Motorola Timeport P7389 disponuje dokáže přenášet data rychlostí 14.4kbps.

Co je potěšitelné je evidence data a času u kařdého hovoru. Ovšem tuto funkci mají mobily jiných značek již nějakou tu dobu ... na druhou stranu i přesto, že má Timeport P vestavěné hodiny a datum, postrádá budík.

Mobil má vestavěný hlasový záznamník na 3 minuty. Lze nahrávat hovor, ale i použít Timeport jako diktafon. Poznámky se ukládají jedna po druhé, takže je možné si je později poslechnout. Hlasové poznámky ale bohužel nelze přehrávat během hovoru, což je také menší mínus.Lépe je to dořešené například u Siemens S25, ale zde je hlasový záznamník omezen jen na 20 sekund.

V souvislosti s hlasovou funkcí je nutné zmínit hlasové ovládání a to nejen pro vytáčení celkem 25 čísel z telefonního seznamu v telefonu (na SIM nefunguje), ale i pro 9 funkcí z rychlého přístupu.

Telefon lze připojit k PC pomocí sériového kabelu a se software, který je dodáván na CD lze uskutečňovat jak datová a faxová volání, tak spravovat SMS.

K PC a nejen k němu lze ovšem také telefon připojit prostřednictvím IrDA portu. Pak dokonce funguje Timeport i s Psionem Revo. V souvislosti s tím jsem přišel na malou chybu. Revo umožňuje napsat poměrně dlouhou SMS zprávu a automaticky ji rozdělí do více zpráv. Tak to funguje se všemi telefony, ale pro Timeport je v Revu zvláštní nastavení. Bohužel jen pro Timeport L, takže následující problém může být způsoben právě tím.

Pokusím-li se odeslat delší zprávu, jak 160 znaků, Timeport se resetuje a zpráva se neodešle. Až po manuálním rozdělení SMS do více kusů se postupně odešlou. To je poměrně velká chyba z mého pohledu. Na druhou stranu modem v telefonu funguje poměrně slušně a s Timportem se lze jak z notebooku, tak z Psionu, či Palmu připojit na internet.

Další VELKOU nevýhodu u tohoto mobilu vidím v nedotažení možností práce s IrDA. Zatímco u jiných značek mobilů lze posílat vizitky a kontakty přes IrDA, u Motoroly P7389 tato možnost není. Bohužel. Tímto bodem ztrácí Motorola na Nokie nebo Siemensy, které tuto funkci mají vestavěnou již delší dobu.

Hlavní "fíčurou" ovšem stále zůstává WAP browser. Timeport P je na našem trhu zatím druhým dostupným mobilním telefonem po Nokia 7110 s funkčním WAP prohlížečem.

Jak jsem zmiňoval telefon má vibrační zvonění. To je inteligentní, takže nejdřív vibruje, pak až zvoní. Samozřejmě jej lze vypnout a nebo nechat pouze zapnuté vibrace. Dále je v telefonu jedna pozice pro nadefinování vlastní vyzváněcí melodie. Tím se nám Timeport P oddělil od ostatních Motorol, které měly od dob modelu TX770 stále stejná zvonění.

Citlivost na signál, zvuk a SMS

Telefon se slušně drží signálu a téměř nikdy se mu nestalo, že by hovor vypadl. Naproti tomu mám s testovaným kusem neříjemnou zkušenost. (je možné, že se jedná o kusovou záležitost ... ale kdo ví?) Stává se, že mobil jednoduše funguje, ale jakmile vytočíte číslo, je hluchý. I několik minut, dokud nezavěsíte. Při pokusech o vytočení čísla znovu je telefon stále hluchý a přesto, že se tváří, že hovor je spojen druhá strana o ničem neví. Tento jev jsem pozoroval během pár dní asi třikrát, což je podezřele mnohokrát na náhodu. Pomohlo jen vypnout a zapnout mobil.

Navíc dnes se mi hovor přerušil uprostřed věty a po dvou minutách kolísání signálu od jedničky do pětky a nemožnosti se dovolat z/na mobil jsem jej musel rovněž vypnout. (na jiném mobilu vedle na stole žádný problém nenastal)

Kvalita reproduktoru je vysoká a hovor je přenášen jasně a čistě. Za tuto část provedení přístroje si zaslouží Motorola jedničku s hvězdičkou.

Pro SMS je zde změna. Lze si zvolit tón, jakým budete upozorněni na zprávu. To je příjemné, jelikož Motorola měla standardně nastaven pro SMS docela šílený pazvuk, který když spustil v restauraci, leckomu zaskočilo sousto jak se lekl. Další pochvalu ode mne Motorola obdrží za tuto možnost, i když u jiných mobilů je to samozřejmostí již od jejich prvních verzí.

SMS zprávy se díky tomu, že telefon padne dobře do ruky píší velmi slušně. Při psaní telefon nepopojíždí a neposouvá se. Klávesy sice dají větší námahu stisknout, než u jiných mobilů, ale na druhou stranu je to lepší, protože děláte méně často překlepy. Navíc mám pocit, že se klávesy po nějaké době podvolí i jemnějšímu stisku.

Při psaní SMS se nemusíte obávat, že by se vám při příchozím hovoru vymazala SMS. Buď hovor přijmete nebo odmítnete. V každém případě se po návratu do editoru přes menu nebo quickmenu vrátíte přesně tam, kde jste skončili se psaním SMS.

Psaní si lze ulehčit i pomocí technologie iTAP, která ovšem postrádá české slovníky, takže je v našich zeměpisných polohách nepoužitelná.

Samozřejmostí pro každé mobily, ale mladou novinkou u Motoroly je posílání SMS na jména ze seznamu.

Fuj! Kdo mi to ale píše SMS!? Ten mobil neumí identifikaci příchozích SMS!!! Už je to tak. Motorola má zase co napravovat. Mě osobně to tedy moc nevadí, protože se mi pisatelé SMS podepisují, ale co ostatní uživatelé? Tohle by se u telefonu vyšší třídy ale tolerovat nemělo. Co říci? Velká škoda a opět o několik zákazníků méně.

Telefon umožňuje napojit lehkou HF sadu jackem přímo nad ovládáním hlasitosti, takže neobsazuje systémový konektor. To je příjemná novinka.

Závěrem

Myslím, že Motorola Timeport P7389 bych mohl vřele doporučit všem uživatelům kdyby:

Uměl identifikovat příchozí SMS.

Měl propracovanější spolupráci s IrDA portem.

Kdybych věděl proč občas provede kiks a telefon si hraje na to, že funguje i přesto, že se nelze dovolat.

Přístroj je to opravdu slušný a pro mé účely dobrý. SMS používám z Reva. Pro nárazovou práci s internetem slouží i jako modem a komunikuje prostřednictvím IrDA. Má hlasový záznamník a diskrétní zvonění.

Je opravdu velká škoda, že telefon má výše zmíněné neduhy. (jen tři - třetí může být i něčím jiným ... ale náhoda se většinou nestane tolikrát za sebou).

Pokud si ale zvyknete na tyto nemoci, nenajdete na Motorole jedinou chybičku a osobně musím říci, že se mi telefon líbí. Při rozhodování o koupi tohoto mobilu bude tedy asi rozhodovat to, jak vám připadá telefon na ovládání a jak se vám líbí ... jak se s ním sžijete.

Nejsem si ale jist, zdali je nejlepší kupovat si tento telefon v Twist sadě. Přeci jen je poměrně drahý i na Twist. Myslím, že pokud si někdo bude chtít pořídit WAP, pak to nebude uživatel Twistu, ale klasického tarifu a ten je již ochotný zaplatit i těch 14 tisíc za mobilní telefon.

Klasičtí uživatelé Twistu si tedy budou muset počkat a nebo hodně šetřit, aby si tento mobil koupili. Nicméně pokud dva až tři měsíce počkají, budou se moci rozhodovat mezi dalším telefonem v nabídce a tím bude Siemens C35 s podporou WAP.

Resumé výhod a nevýhod

+ WAP browser

+ tri-band

+ vibrace

+ IrDA port

+ datové přenosy

+ 250 čísel v paměti telefonu

+ hlasové ovládání

+ QuickMenu

+ 3 minutový hlasový záznamník

+ zobrazení doby hovoru v jeho průběhu a možnost akustického upozornění - nepřiřazuje jméno ze seznamu k příchozí SMS

- není propracovaná práce s IrDA

- absence budíku

- nelze přehrát hlasovou poznámku během hovoru

- občas se odpojí od sítě *

* není jasný důvod - možná je to sítí, možná testovaným telefonem

Přístroj lze zakoupit v obchodě VzHifi, odkud jej máme zapůjčený do testu.