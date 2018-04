Motorola Timeport L 7089 (recenze)

Motorola L serie byla očekávána delší dobu - už proto, že má jít o první GSM triband telefon na světě, tedy telefon pracující na všech třech GSM derivátech, tedy na GSM-900, DCS-1800 i PCS-1900. Mezi tím Motorola pozměnila systém pojmenovávání mobilních telefonů a místo L serie se všude na krabici uvádí označení Timeport. Přes to všechno ale budu tento Timeport označovat jako Timeport L (původní značení L7089), protože existují ještě další Timeporty a zbytečně bychom byli mateni - Timeport se totiž jmenuje vývojová linie telefonů Motorola, jíž je právě Timeport L prvním zástupcem.

Dlužno říci ale ihned z kraje, že Timeporty vycházejí z jednoho ideového základu a například P7386 má přidaný WAP a na trhu bude údajně v listopadu, zatímco P1088 je celý v Javě - oba ale zatím nejsou na trhu, zatímco Timeport L již je na pultech prodejen.

Design

U Timeport L Motorola řádně prověřila designéry - pokud si pamatujete vajíčkovité modely cd920/930, pak mi jistě dáte zapravdu, že L serie od nich mnoho okoukala a zvolila cestu zeštíhlení.

Telefon má rozměry 130 x 46 x 23 mm a váží 108 gramů - je tedy zhruba stejně vysoký, jako třeba Nokia 7110 a je výrazně užší.

Na levém boku má telefon vyhrazené tlačítka pro přístup do telefonního seznamu a pohyb v něm, případně pro regulaci hlasitosti. Škoda, že při pohybu v seznamu si nelze zvolit komprimovaný výpis, jako u telefonů Nokia, kdy se zobrazuje několik jmen pod sebou bez čísla - u výpisu Motoroly se vždy zobrazuje jméno, prázdný řádek a číslo. Kromě toho je zde konektor pro připojení bondovky, headsetu. Pravý bok pak nosí klávesu pro uložení hlasové poznámky. Na vrchu telefonu je sklíčko IrDa portu a na předním panelu pak multifunkční blikací dioda.

Vyhrazena je speciální klávesa pro přístup do hlasové schránky, ale nastvit si pro ni můžete obecně libovolné číslo. Obligátní šipečka slouži pro vstup do deseti položek QuickMenu, které lze navolit po libosti.

Pod displejem jsou klávesy C (krok zpět, zrušení), Menu a OK (potvrzení). V menu se pohybujeme buďto kurzorovým blokem (směry nahoru a dolů), nebo dolními klávesami vlevo či vpravo.

Mám přiznám se trochu výhrady k umístění klávesy pro vstup do menu - při pohybu v menu se mi až příliš často stávalo, že jsem místo OK stisknul klávesu Menu a nechtěně jsem se tak dostal do základního menu. možná jde o zvyk, ale velká klávesa Menu k tomu opravdu do značné míry svádí.

Barva telefonu je známá všem, kdo pamatují Nokia 6110 - měňavě modrá, ale dělají se i jiné, konkrétně pak stříbrná.

Displej

Displej pojme tři řádky v maximální velikosti číslic, s menšími znaky pak pět řádků. V klidovém módu zobrazuje jméno sítě a čas, dále pak sílu signálu a nabití baterií. Zajímavé je, že pokud jste v roamingu, kromě obligátního trojúhelníčku se objeví nejenom jméno roamované sítě, ale pod ním zůstává i jméno domovské sítě, abyste věděli, komu co platíte. V Ženevě to konkrétně vypadalo tak, že jsem měl na displeji CH Orange a pod tím Paegas CZ.

Displej je opět podložen holografickou fólií, takže je při správném natočení naprosto luxusně kontrastní i bez podsvícení, podsvícení je ale samozřejmě přítomno.Mimochodem - takovýto displej se luxusně scanuje pro naše potřeby, protože při scanování odráží světlo a není třeba ho retušovat.

Velikost čísel je dostatečná, zajímavé také je, že telefon ví, že na displej nemůžete napsat moc dlouhé číslo na to, aby bylo nutno velikost číslic zmenšovat. Horší je to v SMS zprávách, kde zvolená velikost písma pro lidi s horším zrakem a při slabším osvětlení, je jednobodová velikost linky písma málo - nicméně podobně jsou na tom telefony Siemens, kde jsou body také malé, naopak lepší jsou na tom Nokia nebo Ericssony, kde jsou body větší, případně dva.

To je k displeji asi všechno. Snad jen drobná poznámka na závěr - pokud máte na displeji zvoneček, není to signalizace nastaveného budíku (ten ani Timeport L nemá), ale signalizace hlasitého vyzvánění.

Baterie

Motorola Timeport L je zatím jediný mobilní telefon na trhu, který používá napájecí technologii 1,8V - je to tedy první dvouvoltový telefon na světě (stejně tak, jako 8700 byl první třivoltový telefon na světě).

Telefon má plochou Li-Iont baterii 3,6 V 600 mAh - tato baterie se zakládá pod kryt telefonu, takže netvoří zadní stranu telefonu, jak jsme zvyklí z většiny telefonů, ale je zakarosovaná pod krytem, jako třeba u Sony CMD-C1. Baterie je chráněna hologramem - to vizuelně - a čipem, takže telefon pozná originální baterii a je schopen ji optimálně dobíjet.

Dobíječka je obdobná, jako u V.serie nebo cd920/930 - je na ní milé to, že ji při cestování můžete rozebrat tak, aby konektory zástrčky nevyčnívaly a nabíjačka se dala někam kompaktně vměstnat.

Nyní k výdrži. Výrobce udává se standardní baterií 40-150 hodin stand-by či 120-210 minut hovoru. Moje osobní zkušenost je opět cca. třetinu nad nejnižším udávaným rozpětím - při cca. hodině hovoru telefon vydrží dva dny s bohatým používáním podsvícení, pak je třeba jej dobýt. Na přesné časy výdrže z laboratoře čekáme, výdrží bych ale telefon porovnal například s Ericsson T18, je na tom výrazně lépe než Siemens S25 a o něco lépe než výrazně lehčí T28, proti výdrži telefon Nokia 6150 je tu jisté zaostání a mám dojem, že technologie 2V se ještě na výdrži příliš nepodepsala, případně by se užila výkonější baterie.

Menu - používání telefonu

Menu telefonů Motorola je důvěrně známo a ani v tomto případě se nezměnilo - samozřejmě přibyly nové funkce související s vývojem telefonů Motorola. Naštěstí Motorola v poslední době přesunula vývoj firmware i design telefonů do Itálie, takže bych v brzké době očekával změny. Menu telefonů Motorola bylo nedostižné před třemi lety v telefonech 8700, dnes již nepostačuje zvyšujícím se nárokům na komfort a jeho změna by byla na místě. Jinými slovy jsem nyní řekl, že menu telefonů Motorola Timeport L se nezměnilo od doby Motoroly 8700, pouze ubyl postranní grafický pruh, který naznačoval, jak hluboko jste zanořeni v menu a kde se tedy v menu nacházíte. To je možná ale škoda - menu telefonu totiž vypadá vždy tak, že se na displeji zobrazuje pouze jedna položka a pokud vidíte to menu poprvé, dá vám chvíli zkoumání přijít na některé věci (implicitně počítám s tím, že jste si nepročetli manuál). S tak velkým displejem je to na jednu stranu škoda, na stranu druhou jsou položky menu velkým písmem vhodné i pro slabozraké.

Možná jsem naznačil, že s menu můžete mít problémy. Mohli byste, kdyby tu nebyla klávesa QuickMenu - to je ta s tou šipečkou. Ta slouží pro vyvolání ikonkového přehledu devíti nejpoužívanějších položek menu. Pokud se vám zdá, že byste potřebovali nějakou používat více, stačí si vybrat tu nejméně potřebnou, na ní déle podržet OK a pak vybrat z nabídky tu funkci, kterou byste sem chtěli dosadit. Samozřejmě sem nemůžete dát úplně libovolnou funkci, ale řekl bych, že výběr cca. 20 funkcí je representativní.

U telefonů je stále nejdůležitější telefonování, tedy schopnost telefonu rychle a snadno vybrat číslo ze seznamu. Timeport má proto, jako většina novějších Motorol, vyhrazené tlačítko pro přístup do seznamu. V seznamu se pak pohybujete bočními klávesami pro pohyb v menu nebo volbou prvního písmene hledaného slova.

Také můžete déle podržet klávesu 1-9 pro rychlé vyvolání čísla rychlé volby. Telefon má paměť na 100 telefonních čísel.

Když vám už někdo volá, můžete použít vibračního vyzvánění, klasické vyzváněcí tóny Motorola nezměnila už několik let.

Hlasové ovládání

Dnes poměrně populární funkce je hlasové vytáčení čísel - u Timeportu je řešeno obdobně, jako u ostatních telefonů, tedy musíte zmáčknout vyhrazené tlačítko (v tomto případě Smartbutton - to tlačítko po straně telefonu) a nadiktovat jméno. Oproti ostatním telefonům může být číslo aktivovatelné hlasem uloženo pouze v paměti telefonu, nikoliv na SIM kartě. Jinak hlasové vytáčení funguje obstojně s výhradami, které k hlasovému vytáčení člověk může mít. Musíte si pamatovat, v jakém tvaru jste jméno řekli...

Podobnou službu můžete použít pro přiřazení hlasového příkazu funkci. Podobně si můžete hlasově vyvolávat všechny položky dostupné přes QuickMenu - když si je nastavíte jako hlasem vyvolatelné a namluvíte vzorový hlasový příkaz, stačí zmáčknout klávesu se šipkou pro přístup do QuickMenu a vyslovit hlasový příkaz. Telefon příkaz najde, zopakuje a provede. Takto si lze například vyhledávání v seznamu naprogramovat jako "Hledej" - a už hledáte.

Jistou nevýhodou (kterou ale sám nevím, jak řešit), je to, že když používáte hlasové ovládání, tak se klasický přístup přes QuickMenu stává složitější - musíte buďto stisknout ještě číslo toho QuickMenu, abyste se do něj ihned dostali, nebo zatímco telefon čeká na hlasový příkaz, tak stisknout OK - třetí možností je stisknout # a tím deaktivovat ihned hlasové ovládání. V samotném menu se pak pohybem po ikonkách můžete přesvědčit, jaký příkaz jste jim přiřadili.

Obecně ale hlasové ovládání bude mít smysl spíše při používání v hands-free a tak je také cíleno.

Další funkce

U telefonu mi chybí budík - u dražších telefonů jsem si na něj zvykl a často přijde vhod. Telefon má jinak hodiny a datum a je schopen k hovorům datum přiřazovat, takže víte, kdy vám kdo volal a nedovolal se.

Hezká je ale funkce hlasového záznamníku. Ten je dostupný na telefonu stiskem vyhrazeného tlačítka na pravém boku telefonu. celkem můžete mít tři minuty hlasových poznámek, kvalita je vynikající a můžete si zaznamenat i kus telefonního hovoru.

Telekonferenční hovory a další běžné služby, jako jsou seznamy pevných čísel atd.

Asi nejzajímavější funkcí ale je ona třípásmovost - telefon umí pracovat plynule v sítích 900/1800 MHz a lze ho přepnout do pásma 1900 MHz používaného v USA. Přiznám na rovinu, funkčnost jsme nezkoušeli, neměl jsem cestu do USA - vypadá to ale tak, že na pásmo 1900 MHz musíte přepnout v menu, což by nemělo činit problém, jen se na to nesmí zapomenout.

SMS zprávy a CB

Tato služba je u telefonu jednou z nejdůležitějších, alespoň tak to chápeme z vašich ohlasů. Samozřejmě SMS i CB jsou podporovány, úroveň obvyklá u všech Motorol. I Timeport má speciální aplikaci pro editování SMS zpráv a multitaskový systém, takže když přijde hovor, nepřijdete o rozepsanou SMS zprávu, jako u některých lacinějších modelů. Stejně tak můžete s telefonem pracovat i v okamžiku, kdy se SMS zpráva odesílá.

Poněkud mrzutá je absence potvrzení doručení SMS zprávy - to prostě Motoroly stále neumí. Na druhou stranu již podporují hledání příjemce v telefonním seznamu. CB i SIM toolkit jsou podporovány.

Novinka: u došlé SMS zprávy si můžete vybrat tón, jímž na ni budete upozorněni. Ale nabídka se týká vyzváněcích tónů, tedy žádná sláva, ale lepší, než-li nic. Je to novinka u Motorol, dřívější modely tuto vlastnost nemají a tak i droboučké Véčko na došlou SMS zařve jak na lesy (případně zavibruje, ale nic jiného neumí).

Datové přenosy

Motorola Timeport L podporuje přenosy dat i faxů a to hned dvěma způsoby. Především přes IR port vestavěný na vrchu telefonu. O IR portu se ale dokumentace zmiňuje velmi skoupě a název Quick Start Guide je v tomto případě přiléhavý - více informací z ní nedostanete. Při pokusech s mým PalmIII jsem z něj dostal identifikaci, že infraport je IrCOMM, takže by měl fungovat i jako standardní IrDa, ale přenést SMS zprávu přes IrDA se mi nepodařilo (nastavení shodné jako pro Ericsson s DI-27) - zřejmě pro nekompatibilitu AT příkazů. Ovšem datové hrátky s Piloty a Psiony budou tématem dalšího článku...

Pokud nemáte zájem používat infraport, je tu možnost napojit se kabelem přes RS-232. K tomu slouží software na dodávaném CD - TrueSync od Starfish (firmy koupené Motorolou). TrueSync slouží především pro synchronizaci, tedy pro editaci adresáře, nastavování telefonu a odesílání či čtení SMS zpráv. Ovladače pro Win95/98 jsou přiloženy.

Zřejmě zůstává možnost používat PCMCIA kartu, ale asi není důvod - kabel i software jsou v ceně.

K datům poslední poznámka - někde jsem narazil na názor, že Timeport L má WAP. Pozdější verze jej možná budou mít, tato ale ne a řekl bych, že pro implementaci WAPu by musela být i mírně obměněn vnitřek. Navíc Motorola nerada flashuje nový firmware, takže zatím berte za prokázané, že tento telefon WAPem nedisponuje a s největší pravděpodobností ani nebude.

Závěrečný result

Na telefonu lze několik věcí vyzdvihnout - především je to infraport a datová podpora zároveň s triband řešením. Pokud často jezdíte do Států a nechcete se omezovat na dualband telefony 900/1900 MHz, jako je Bosch 718 nebo Ericsson i888, je pro vás Timeport momentálně jediným řešením a ještě alespoň půl roku, možná i rok bude - na pronájmu telefonů v USA ušetříte hezké peníze.

Motorola patří mezi tradičně lehounké telefony a ani v lepší společnosti si s telefonem neuříznete ostudu.

Jít či nejít do toho? Řešení je snadná, pokud trváte na tribandu, pokud na něm netrváte, popřemýšlejte - Cellular Star i Celadon nabízejí telefon za 19990 Kč bez DPH a to není vůbec málo! Asi největší problém tedy pro většinu zájemců bude zdůvodnit si vysokou cenu telefonu jeho možností pracovat i v USA. Hlasem ovládaný Ericsson T18 i s doplatkem za externí infraport vychází na podstatně méně peněz a nabídne obdobné služby, stejně tak Siemens S25 či Nokia 6150. Vše je ale o tom, kolik jste ochotni připlatit za funkce, které jednotlivé telefony nabízejí navíc - a pokud chcete triband, znovu opakuji, není v dohledu jiná možnost.

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Motorola.