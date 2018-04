Motorola Timeport i2000 (recenze)

Na letošním CeBitu byla uvedená nová Motorola Timeport i2000. Pro naše podmínky je tento mobilní telefon téměř nepoužitelný, ale pro americký trh bude tento model velmi přitažlivý.

Timeport i2000 je mobilní telefon funkční jak v sítích GSM, tak v sítích iDEN. iDEN je proprietární digitální síť Motoroly používaná zejména v Americe a v Číně. Více informací o těchto nejrůznějších sítích najdete v tomto článku: Co prosím? Přehled jednotlivých typů mobilních sítí.

Tohoto telefonu si našinec moc neužije, jak jsem zmínil výše. Nejen kvůli nepoužitelnosti u nás, ale i díky jeho výdrži. 42 hodin standby nebo 100 minut hovoru při váze 170 gramů nepotěší. V USA to ale může být trhák pro cesty do Evropy. O iDEN síti amerického Nextelu ostatně píšeme zde a o předchůdci Timeportu pro iDEN, modelu i1000, píšeme také zde.

Poslední dobou si zvykáme na stále zmenšující se mobilní telefony se stále oblejšími stranami v jejich designu. Motorola i2000 vás nechá zprvu pěkně tápat. Když jsem tento přístroj našel "pohozený" na mém stole, tak jsem si řekl, že to je buď poslední model GSM telefonu a nebo kousek do rubriky "klasika". Jelikož takovou rubriku nemáme, usoudil jsem, že je to něco nového s prvky GSM.

Předchozí model i1000 měl výhodu své velikosti. Naproti tomu i2000 má zajímavý design a navíc disponuje poměrně slušnou přenositelností. Jeho funkčnost i v Evropských GSM sítích jej určuje pro ty, kteří chtějí občas vycestovat i tam, kde již iDEN sítě nejsou. GSM část mobilního telefonu pracuje s frekvencí 900MHz, čímž odpadá použití například v Oskarovi.

Design telefonu je jak jsem již psal zajímavý. Není ošklivý, ani přehnaně pěkný. Z vrchu kraluje mobilu velké "sklo", které kryje poměrně dobře kontrastní displej. Sklo je místy zaoblené a někde jsou i designové prvky, které z něj odnímají masku stereotypu.

Rozměry přístroje jsou 135mm x 57mm x 29mm a jeho hmotnost je 169 gramů. V iDEN sítích pracuje na 800MHz a v GSM sítích pracuje na 900MHz.

Klávesy jsou gumové s potiskem, který nevypadá tak, že by se měl ihned setřít. Na druhou stranu netvrdím, že se nesedře nikdy. Práce na této klávesnici je celkem příjemná. Klávesy nejsou až moc měkké, ale také nejsou až tak tvrdé - zkrátka akorát. Možná, že se tak zdají i proto, že nelze na telefonu psát SMS.

Vpravo nahoře je vysouvací anténa, která připomíná staré zlaté časy Motoroly d460 a jiných starších modelů.

V místě napájecího konektoru je na zadní straně udělaná boulička telefonu. Možná, že není samoúčelná, ale je zde vkusná. Kdyby byl telefon zakončen rovnou plochou, jistě by nepůsobil tak rozmanitě, ba spíše jednotvárně. Baterie je zde 500mAh Li-Ion a je shodná s baterií z telefonu Motorola StarTac.

Takto malá baterie udrží telefon při životě po dobu 2 a půl dne s nižším telefonováním. Pokud budete tedy telefon používat jako GSM. Lze rovněž používat mód hlasitého odposlechu, který je nejkvalitnější mezi mobilními telefony, jež jsem kdy slyšel. To je ale pochopitelné, jelikož je telefon určen pro sítě iDEN.

Krom hlasitého odposlechu má telefon vestavěný modem, pro nějž jsme již nenašli uplatnění. Neměli jsme k dispozici kabel pro tento telefon, takže jsme jej nemohli bohužel ani otestovat.

Dále má telefon vibrační zvonění, mezi jímž lze libovolně volit stiskem jediné klávesy, která je umístěna pod tlačítkem *. Ovládání telefonu je vůbec pro Evropana nezvyklé. Pokud nedostanete do ruky manuál, bude vám trvat poměrně dlouho, než se s telefonem seznámíte podrobněji.

Ovládání telefonu je velmi svérázné. Menu se neskládá z několika podmenu, ale procházíte dlouhou řadu jednotlivých hodnot. Postupně se lze například propracovat až k položce s číslem 70. Naštěstí nejsou všechny funkce aktivní, takže menu někdy skáče i o několik hodnot dále. Funkce se pravděpodobně zpřístupní v jiném typu sítě.

Jedinou věcí, která mě zarazila je to, že jsem nepřišel na to, jak se posílají zprávy. Manuál jsme totiž k dispozici neměli a mobil SMS přijímat umí. Dle našeho názoru SMS odesílat nelze a pokud ano, tak se firmě Motorola omlouváme. My jsme na způsob jak odeslat SMS nepřišli.

Telefon kromě toho skýtá funkce, jaké nemají ani nejnovější modely jiných výrobců. Má například nádherně vyřešen problém spotřeby energie při podsvícení displeje. Telefon má totiž nad ovládacími šipkami malý světelný senzor, který určuje intenzitu podsvícení grafického čtyřřádkového displeje.

Displej má v horní části místo na poměrně velké, zřetelné a jasné ikonky, které ihned dají vědět, co se s telefonem děje. Dále se pod ikony vejdou na grafickou matici další 4 řádky textu. Toto se využije při čtení SMS apod.

V telefonu není paměť pro telefonní čísla - pouze ta, která jste volali, přijali a nebo zmeškali. Naproti tomu je zde místo pro 16 zpráv.

Telefon nepodporuje časové funkce tak, jak jsme zvyklí. Čas se zobrazí jen tehdy, když to podporuje síť, ve které je přihlášen. Samozřejmě se pak jedná pouze o sítě iDEN.

Celkový dojem z mobilního telefon Motorola Timeport i2000 je takový, že se jedná o mobil, jež by si asi v našich podmínkách nepořídil nikdo. Naproti tomu v USA bude tento telefon velmi žádaným zbožím pro ty, kteří hodlají přejíždět i přes území, kde iDEN sítě již nejsou, ale zato jsou zde GSM sítě. Mobil podporuje mnoho funkcí sítě iDEN a všechny hlavní funkce GSM sítě (krom posílání SMS).

Pokud si zvyknete na "strukturu" menu a ovládání, je z telefonu nástroj, který se jednoduše a rychle ovládá. Při používání se pak nepotřebuje nic, než znát, jak se volá číslo, přijímá hovor a jak se čtou zprávy. Tyto funkce pro uživatele GSM sítí bohatě stačí.