Motorola Timeport 280 – dobrý sluha (recenze)

Kategorie manažerských telefonů má nového favorita. Jmenuje se Timeport 280 a pochází z dílny americké Motoroly. Pro svůj úspěch má velmi dobrý rodokmen. Jeho předchůdci přinesli do své kategorie několik revolučních novinek a on sám v tomto trendu chce pokračovat. Do vínku dostal přenos dat technologií GPRS, rozměrný displej, velkou vnitřní paměť na kontakty a SMS zprávy, solidní rozměry a velmi dobrou ergonomii. Timeport 280 se nesnaží ohromit vzhledem nebo rozměry. K tomu má Motorola ve své stáji jiného koně, nevlastního sourozence Timeport – Motorolu V66. Oba telefony jsou na první pohled velmi rozdílné, ale jejich útroby pohání stejné srdce. Každý je však určen jiné skupině zákazníků. V66 si pořídí lidé kladoucí důraz na svůj styl. Naopak T280 zvolí prakticky založení uživatelé.

Řada telefonů Motorola Timeport sahá více jak dva roky do minulosti. Prvním takto označeným telefonem byl model P7089, který se stal prvním tri-band telefonem na světě. Co je to tri-band? Třípásmový GSM telefon uvítají především lidé, kteří často cestují do USA. Třípásmový telefon totiž umí pracovat jak v evropských GSM pásmech 900/1800 MHZ, tak v jeho americké odnoži na frekvenci 1900MHz. Zanedlouho se na trhu objevil téměř identický přístroj označený Timeport P7389 (v Asii mají Timeporty jiné označení, třeba L2000), který měl jako jeden z prvních telefonů na světě WAPový prohlížeč. Dalším v řadě byl opět jen lehce inovovaný model P7389i, ale opět se světovým primátem. Jako první byl vybaven rychlým přenosem dat GPRS. Loni v létě, kdy se začal prodávat, byla jeho konfigurace GPRS jen 2+1 timeslot, po změně firmwaru však již 3+1 timeslot. Stejnou konfigurací pak byl obdařen i přímý nástupce, Timeport 260, který se stále prodává. Trochu z řady vybočil další Timeport, T250 (někde označovaný jako P7689), který měl oproti předchůdcům lepší výbavu, ale postrádal právě podporu GPRS. T280 si z předchůdců vzal to nejlepší, k čemuž přidal množství dalších novinek.

Vzhled

Timeport 280 má rozměry a hmotnost přesně zapadající do segmentu manažerských telefonů. Pro pohodlné ovládání přístroje se v této kategorii nesoutěží o co nejmenší rozměry a i hmotnost telefonů je s ohledem na kapacitu baterie o něco výše než mnohé telefony jak z vyšších, tak nižších pater světové nabídky. Timeport 280 váží 119 gramů a jeho rozměry jsou 125 x 49 x 24 mm. Při pohledu zpředu se telefon v okolí rozměrného displeje mírně rozšiřuje a naopak směrem dolů je o něco užší. Z boku je T280 ve své spodní části mírně prohnutý vzad. Kompaktní design narušuje kryt baterie, který jako by na telefon vůbec nepatřil. Přesto se T280 velmi dobře drží, k čemuž přispívá prohlubeň v horní zadní části telefonu, do které přesně zapadne váš ukazovák. Anténa bohužel není integrovaná, naopak je poměrně dlouhá. Systémový konektor telefonu je tradičně na spodní straně přístroje, ale je úplně nový a se staršími Motorolami nekompatibilní. Konektor HF sady je naopak nad levými bočními tlačítky. IdDA port najdete na vrchní straně telefonu, hned vedle tlačítka pro zapnutí a vypnutí telefonu.

Baterie

V základní výbavě dostanete k Timeportu 280 Li-Ion baterii o kapacitě 800 mAh. Podle údajů výrobce by s touto baterií měl Timeport vydržet na příjmu až 300 hodin, tedy něco málo přes deset dní. V případě hovorového času pak výrobce udává hodnotu 260 minut, tedy necelé čtyři a půl hodiny. V našem testu vydržel Timeport 280 přes pět dnů na příjmu včetně 80 minut hovoru a častém navštěvování menu přístroje, což jsou více než příznivé údaje, ale rekordních hodnot telefonů Philips stále nedosahuje. Rozdíl ve výdrži je patrný především oproti podobně vybavené Motorole V66, která váží pouhých 79 gramů, ale vydrží stěží polovinu toho, co Timeport. Pokud by vám však hmotnost telefonu se standardní baterií nevyhovovala a byli byste ochotni pár gramů dolů vyměnit za nižší výdrž, má Motorola ve své nabídce příslušenství pro T280 ještě baterii Li-Ion s kapacitou 500 mAh. Výdrž telefonu s touto baterií je pak zhruba poloviční než se standardně dodávanou.

Displej

Plně grafický displej se Motorole povedl. Jeho rozlišení je velmi nadprůměrných 128 x 100 obrazových bodů. Co tato čísla znamenají? V případě Timeportu čtyři až šest řádků textu, a to podle toho, jakou velikost fontu si zvolíte. Font přepnete jednoduše zmáčknutím tlačítka „menu“ a poté jeho krátkým podržením nebo přímo v menu nastavení telefonu. Ať se však jedná o malý či velký font, zbudou na displeji další dva řádky se stejnou velikostí písma. Ten horní je určen pro informace o síle signálu a stavu baterie, ten spodní vás informuje, jaká funkce je přiřazena dvěma kontextovým klávesám. V pohotovostním stavu displej zobrazuje název sítě, aktuální čas a datum, které ale překryje informace o zablokované klávesnici, pokud je tato funkce aktivována. Na jinak poloprázdném displeji se jedná o zbytečné plýtvání. Pokud vaše sít podporuje i GPRS, bude na displeji indikováno drobným písmenem G v rámečku. Nechybí ani informace o zvoleném režimu vyzvánění nebo vibrací.

Čitelnost displeje Timeportu 280 je skvělá. Stačí k tomu drobnost, kterou Motorola poprvé použila již před lety u modelů cd920/930. Jedná se o holografickou fólii vloženou mezi displej a krycí sklo. Díky tomuto zlepšováku displej přímo září, i když není podsvícen. Stačí k tomu i minimální množství dopadajícího světla a je jedno, jestli se jedná o světlo umělé či denní. Z toho důvodu můžete šetřit baterii vypnutím podsvícení, které je přes den docela zbytečné. Dalšími možnostmi je nastavení podsvícení na 5, 10, 20 sekund, popřípadě natrvalo. Pro jemné doladění detailů si můžete nastavit i kontrast displeje v rozsahu 6 stupňů. K displeji se váže i možnost zapnutí či vypnutí animace položek menu. Doporučujeme animaci vypnout, vaše práce s telefonem se tak urychlí, i když ne nějak výrazně. Oproti Motorole V66 nemá Timeport tři barvy podsvícení displeje, což ale vůbec nevadí, protože i s pouze zeleným podsvícením je displej u T280 o třídu lepší.

Ovládání

Ovládání nového Timeportu je velmi odlišné od všech jeho předchůdců. Naopak je velmi podobné novému véčku – V66. Rozdíly v ovládání mezi oběma telefony jsou velmi malé a vycházejí především z jejich naprosto odlišné koncepce. Timeport na rozdíl od véčka potřebuje blokovat klávesnici. Kdo si však pamatuje na staré Motoroly a jejich „firemní“ krkolomné blokování klávesnice pomocí současného stisku kláves s hvězdičkou a mřížkou (u některých novějších telefonů je možné použít i kombinaci hvězdička a sedmička), může si zhluboka oddechnout. Američané se nechali inspirovat u konkurence a u Timeportu se klávesnice blokuje postupným zmačknutím tlačítka pro přístup do menu a hvězdičky. Odblokování je analogicky stejné. Při zablokované klávesnici si můžete prohlédnout seznam zmeškaných hovorů nebo novou SMS zprávu, aniž byste museli klávesnici odblokovat – další pokrok oproti starším modelům Motoroly. T280 oproti V66 chybí chytré tlačítko na levém boku přístroje. Naopak obě kontextové klávesy pod displejem lze nastavit v pohotovostním režimu pro libovolnou funkci hlavního menu.

Vedle kontextových kláves je hlavním ovládacím prvkem čtyřsměrný joystick. Bohužel, joystick nemá možnost potvrzení zvolené funkce, k tomu je potřeba použít jednu z kontextových kláves. Na první pohled nedostatek však v praxi až tolik nevadí, stačí si na toto kombinované ovládání zvyknout. Joystick je ale lepší způsob ovládání než drobounká čtyři tlačítka u V66. Mimo výše zmíněných kláves jsou na přední straně telefonu ještě dvě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru, když to druhé lze kdykoliv použít pro návrat do pohotovostního stavu telefonu. Alfanumerická klávesnice je standardní, 12 kláves jako u každého telefonu. Na levém boku přístroje jsou dvě tlačítka pro regulaci hlasitosti zvonění a v případě hovoru i regulaci hlasitosti. Spodní tlačítko můžete ještě využít k vypnutí zvonění či vibrací při příchozím hovoru, aniž byste hovor přijali či odmítli. Na pravém boku telefonu je tlačítko pro aktivaci hlasového ovládání nebo záznamníku a (u Motoroly netradičně) je zde umístěno tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu; po vzoru Nokie jej najdete na horní straně telefonu.

Samotné hlavní menu telefonu nemá cenu popisovat. Jeho strukturu si totiž může každý uživatel nastavit dle své libosti, tedy přeskupit jednotlivé položky v pořadí, které mu bude vyhovovat. Další možností, jak rychle ovládat Timeporta, je u Motoroly známé menu rychlé volby. Dřívější nabídka devíti položek je dnes rozšířena na enormní počet 99 možností. Místo dřívějšího speciálního tlačítka pro tuto rychlou volbu je u T280 nutné zmáčknout tlačítko menu a zadat číselnou pozici. Bohužel, u testovaného telefonu nebylo možné některé hlouběji ponořené položky menu zadat. Přehled všech zkratek najdete v samostatné položce hlavního menu, ale jejich aktivaci provádíte podržením tlačítka menu na vybrané položce a zadáním vámi požadované pozice. Díky této funkci můžete eliminovat vcházení do relativně komplikovaného menu telefonu na minimum. Pokud již však v menu telefonu budete, většinu akcí s konkrétní funkcí telefonu získáte při opětovném stisknutí klávesy menu. Trochu složité, ale pokud si na nové ovládání zvyknete, bude pro vás ovládání Timeportu bez problémů. Jako další pomůcka vám může posloužit možnost hlasového vytáčení pro všech 99 položek rychlé volby. Rozpoznávání funguje průměrně, v některých případech bezchybně, při jiné kombinaci slovních povelů se na ten správný dostanete jen obtížně.

Telefonování a práce s SMS zprávami

Reprodukci hovoru zajišťuje nový Timeport bez sebemenších problémů. Zvuk je čistý a regulace hlasitosti je dostatečná i pro hlučnější prostředí. Hlasitost reprodukce je možná jen v menu telefonu nebo pomocí bočních tlačítek, ale jen v průběhu hovoru. V pohotovostním režimu boční tlačítka regulují hlasitost vyzvánění. Zde je však nutné dávat pozor, maximální hlasitost vyzvánění by totiž mohla probudit i mrtvolu, telefon vyzvání jak o život. Ze sedmistupňového nastavení bohatě stačí zvolit hlasitost uprostřed nabídky. Režim vyzvánění u T280 ovládají vyzváněcí profily, kterých je pět. Jejich názvy, které nelze změnit, mohou být poněkud zavádějící, protože třeba v režimu „hlasité“ si můžete zvolit vibrace a naopak v profilu „vibrace“ si můžete zvolit libovolný vyzváněcí tón. Každý profil lze detailně editovat, a to pro všechny možné upozorňovací tóny. Například hlasitost pípnutí kláves lze nastavit v rozmezí sedmi kroků. Pro každý informační tón lze zvolit jinou melodii nebo vibrace. Základní nabídka melodií je velmi široká, v telefonu jich najdete 27. I vibrace nabízejí pět variant. Pokud by vám ani tato nabídka nestačila, můžete si složit či poslat pomocí SMS a následně uložit dalších 32 melodií; podrobný návod najdete v manuálu k telefonu. Zajímavou funkcí je připomínač zmeškaného hovoru či nepřečtené SMS zprávy. Tato funkce vám zhruba po pěti minutách připomene výše zmíněné neakceptované hovory či SMS zprávy. Na výběr máte z decentního pípnutí či zavibrování telefonu. Funkci lze i vypnout.

Telefonní seznam Timeporu má kapacitu 500 záznamů, které mohou být vícepoložkové. Ono ale není vícepoložkové jako vícepoložkové. Timeport všechny záznamy k jednomu jménu ukládá za sebou, nikoliv třeba jako Nokie pod jednou hlavičkou. Orientaci dále znesnadňuje možnost hledání v seznamu jen podle počátečního písmene. Naopak výhodou je možnost uložení více položek k jednomu jménu i pokud je uloženo na SIM kartě, záznamy se pak ale ukládají do paměti přístroje. Luxusně vyřešeno je kopírování záznamů, stačí zadat od které do které položky chcete kopírovat a nakonec od které položky se mají záznamy nově ukládat. Motorola totiž ke každému záznamu přidá její číselnou pozici, kterou po zapamatování můžete vytáčet metodou – číslo a mřížka. Prvních pět set záznamů patří paměti telefonu, další jsou pak přiřazeny SIM kartě. Telefon umí pracovat s oběma pamětmi najednou, což je jistě výhoda. U záznamů v telefonu si můžete přiřadit jednu ze šesti ikon, jako je: práce, domů, fax a podobně. T280 umí i 25 čísel z paměti telefonu vytáčet pomocí hlasových povelů.

SMS zprávy se na Timeportu píší vcelku slušně. Klávesnice má solidní mechanické vlastnosti a i rozměry kláves jsou tak akorát. Při psaní SMS se kurzor automaticky posouvá o jednu pozici vpřed, popřípadě jej můžete posunout ručně joystickem nebo oběma spodními tlačítky (hvězdička a mřížka). Joystickem se také můžete pohybovat po řádcích. Timeport začíná větu velkým písmenem, dále pokračuje malým. Lze psát i jen velkými či malými písmeny, ale pouze za předpokladu, že při psaní každého znaku posunete joystick nahoru nebo dolů. Prediktivní psaní textu iTAP (obdoba T9) v českém jazyce zatím T280 neumí, ale podle vyjádření výrobce se na této funkci pracuje. Při psaní SMS zprávy, která může mít jen standardních 160 znaků, se po napsání 120 znaků objeví v pravém horním rohu displeje počítadlo zbývajících znaků. Timeport podporuje doručenky u odeslaných SMS zpráv, status zprávy naleznete ve složce outbox, kde se u odeslané zprávy objeví ikonka informující o stavu doručení. Příchozí SMS zprávy najdete naopak ve složce inbox. Rozepsané zprávy lze uložit do složky koncepty. Vzorové zprávy se pak ukládají do stejně pojmenované složky a jejich text je jen na vás. Timeport má vnitřní paměť na SMS zprávy. Její velikost je ale záhadou. V případě příchozích SMS zpráv se do námi testovaného telefonu vešlo přesně tolik SMS, kolik se jich vejde na konkrétní SIM kartu. Odchozí zprávy se ukládají do paměti telefonu, stejně jako koncepty a vzorové zprávy. Kapacitu přístroje se nám nepodařilo zaplnit, minimálně však můžete uložit přes 40 zpráv. Bohužel, pokud se nejedná i o příchozí zprávy, je tato funkce poněkud nedomyšlená. Informace o zaplnění paměti najdete ve speciálním měřiči její kapacity nebo podle obálky na displeji (pokud je paměť plná) a doplňující hlášky tamtéž (paměť se blíží zaplnění a paměť je plná). Obálka bliká, pokud máte v inboxu nějaké nepřečtené zprávy. Zprávy za vás může Timeport i automaticky mazat, a to buď podle určitého počtu uložených zpráv, nebo podle počtu uplynulých dnů. Konkrétní zprávy se však nesmažou, pokud je po uložení uzamknete.

WAP a datové přenosy

Motorola patří jak mezi průkopníky WAPu, tak i rychlých datových přenosů technologií GPRS. Proto není divu, že i Timeport 280 je výrazně zaměřen tímto směrem. GPRS umí T280 přenášet v konfiguraci 4+1 timeslot, tedy v případě stahování dat až rychlostí 56 kbps. S těmito parametry se tak po boku své stájové kolegyně V66 a Samsungu Q100 zařazuje na první místo na světě. Chcete-li rychlé GPRS, je Timeport tou správnou volbou. Pro správné nastavení telefonu v režimu slouží přiložené CD. Telefon pak můžete s počítačem či PDA spojit pomocí datového kabelu (pro některé trhy je součástí balení) nebo pomocí vestavěného IrDA portu. Telefon lze kabelem připojit jak k PC (sériový port a USB port), tak k PDA Palm III a V a PDA iPAQ. Ve všech případech najdete v balení i synchronizační software.

U WAPového prohlížeče si můžete nastavit několik profilů pro použití s různými operátory. Nastavení probíhá (na rozdíl od starších Motorol) v režimu offline. Připojení je možné jak přes GPRS, tak pomocí klasických datových přenosů, u kterých je podporována přenosová rychlost až 14,4 kbps (pouze u Eurotelu). Než se připojíte, tak vás telefon upozorní, že WAP rozhodně není zadarmo, jak by také ne. Samotné WAPování je díky velkému displeji velmi pohodlné, v případě menšího fontu se na displeji zobrazí šest řádků textu, které jsou doplněné horním stavovým řádkem a řádkem pro popis funkcí kontextových kláves. Při prohlížení se do menu prohlížeče dostanete přes tlačítko pro vstup do menu. Můžete zde ukládat oblíbené stránky, přejít na konkrétní adresu, obnovit stránku či změnit některé parametry prohlížeče. Pokud se nelze připojit pomocí GPRS, telefon vás na to upozorní a při spojení bude v horním stavovém řádku ikona zvednutého sluchátka. Díky podporované přenosové rychlosti je WAPování s Motorolou 280 opravdu rychlé, i když hlavním kritériem pro rychlost je její podpora ze strany operátora.

Další podporované funkce

Jelikož je Timeport určen primárně pro práci, nechybí mu ani kancelářské aplikace. Kalkulačka je velmi povedená, pod řádkem určeným pro zadávání čísel najdete všechny podporované funkce znázorněny pomocí standardních symbolů. Stačí si jen vybrat tu správnou. Podporován je i převodník měn. Telefon disponuje i hlasovým záznamníkem, ovšem jen na pouhou minutu záznamu včetně hovoru. Bohužel, velmi propracovaný záznamník známý z Motoroly T250 zde nenajdete. Užitečnou funkcí je možnost zamknutí jednotlivých funkcí hlavního menu, do kterých se pak dostanete až po zadání správného kódu. Aktuálně zapsaná čísla se automaticky ukládají do poznámkového bloku, kam je můžete zadávat i během hovoru. Timeport, stejně jako V66, podporuje i funkci rádia, které je ale součástí speciální HF sady, kterou si budete muset dokoupit zvlášť. Rádio je stereofonní a jeho ovládání probíhá v menu telefonu, které se objeví až po jeho připojení. Tři hry - Blackjack, Mindblaster a Paddleball jsou stejné jako u V66 a mnoho zábavy vám nepřinesou.

Diář u Timeportu nepatří sice mezi ty nejlepší, ale základní funkce vám nabídne. Bohužel, stejně jako u jiných Motorol, telefon se neumí probudit, pokud je vypnutý. Nechcete-li zaspat, telefon nevypínejte, ušetříte si výmluvy. Samotný diář nabízí pouze týdenní nebo denní náhled na události. Týdenní náhled je stejný jako u starších Motorol s podporou diáře, denní pohled je díky rozměrnému displeji o poznání luxusnější. V nastavení diáře si zvolíte, v kolik hodin začíná váš den a za jak dlouho se uložené záznamy mají vymazat, pokud tak má telefon vůbec učinit. U konkrétního záznamu pak zadáte název události, začátek, dobu trvání, datum, upozornění budíku a možnost opakování události. Opakování je možné denně, týdně, měsíčně i ročně. Budík vás pak upozorní na událost s předstihem, který si buď vyberete z nabídky, nebo si určíte vlastní hodnotu.

Zhodnocení

Motorola Timeport 280 je funkcemi nadupaný telefon, jasně určený pro pracovní nasazení. Jeho design asi nikoho k vytržení nepřivede, ale ani si s ním nikdo neudělá ostudu. Rozměry a hmotnost nevybočují z průměru dané kategorie, výdrž baterie je naopak lehce nadprůměrná. Rychlá data a rozsáhlé možnosti propojení telefonu s externími přístroji jsou jasnou výhodou Motoroly T280. Nevýhodou je několik nedodělků, mezi které patří neschopnost telefonu budit z vypnutého stavu (toto neumí asi už jen Motorola) a i vnitřní paměť telefonu na SMS zprávy nepůsobí zrovna logickým dojmem. Pozitiva však výrazně převyšují negativa a pokud opravdu Oskar začne telefon prodávat za cenu 12 997 Kč, bude Timeport pro mnohé zákazníky tou správnou volbou. Motorola vyslyšela nářky svých zákazníků nad staršími modely a v případě letošních novinek, jako jsou T192, V66 a právě Timeport 280, udělala hodně velký pokrok. Další na řadě pak budou low-endový T191 a luxus nad luxus kovové véčko V60. Motorola dělá vše pro to, aby si pozici světové dvojky udržela.