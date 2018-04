Motorola Timeport 270 podporuje technologii "Bluetooth"

Timeport 270 je prvním telefonem společnosti Motorola, který podporuje technologii Bluetooth. V kombinaci s doplňkem Bluetooth Smart Module a PC kartou Bluetooth tak tvoří první ucelené řešení pro tuto technologii. PC kartu představila Motorola již v červnu. Jednalo se o první krok společnosti v oblasti dodávek této převratné technologie, která umožňuje připojit prostřednictvím technologie Bluetooth téměř libovolný osobní počítač. Nyní na tento krok navazuje Timeport 270.

Motorola Timeport 270

Jedná se o třípásmový mobilní telefon. Pracuje tedy jak v "evropských" GSM sítích o kmitočtech 900 MHz / 1800 MHz, tak i v "americkém pásmu" - 1900 MHz. Nová Motorola obsahuje také WAP (Wireless Application Protocol) prohlížeč. Ovládání telefonu je oproti dřívějším modelům zjednodušeno pomocí zdokonaleného rolovacího menu. Ke snadnému ovládání dále přispívá také čtyřsměrné navigační tlačítko "joystick", sloužící pro pohyb v menu.

Displej nabízí 6 řádek textu (96 znaků) a dva řádky ikon. Vedle velikosti, kterou oceníte zejména při psaní SMS či prohlížení WAPových stránek, se displej navíc může pochlubit i vynikajícím rozlišením a podsvícením.

Další pro uživatele velmi vděčnou funkcí bude přímo v telefonu integrované hands-free, které díky zvýšenému audio výkonu telefonu Timeport 270 umožní bohatý, plný a silný zvuk, který je srovnatelný s kvalitou telefonů pevných linek.

Kapacita telefonního seznamu je také velmi nezanedbatelná. Pojme totiž až 1000 čísel. Z dalších užitečných funkcí jmenujme ještě například hlasový záznamník "VoiceNote", hlasové ovládání, prediktivní vkládání textu (neboli T9) nebo 32 tónů výstrah. Ale největším "hitem" tohoto telefonu bude určitě již víše zmíněná podpora technologie Bluetooth.

Bluetooth

Tato technologie umožňuje bezdrátové propojení mobilních počítačů, mobilních telefonů a dalších přenosných zařízení. Bezdrátová technologie Bluetooth využívá rádiové signály krátkého dosahu k připojení široké škály zařízení a odstraňuje tak potřebu drátů. Připojení pomocí technologie Bluetooth je téměř okamžité a nevyžaduje, narozdíl od infraportu, aby mezi zařízeními existovala přímá viditelnost.

"Spojení telefonu Motorola Timeport 270 s Bluetooth Smart Module a PC kartou umožňuje spotřebitelům získat zkušenosti s technologií Bluetooth. Bez ohledu na to, zda telefon používají jako přenosný modem, zařízení pro faxování nebo pro osobní sítě, se spotřebitelé mohou těšit, že dráty, které je dnes spoutávají, doslova zmizí ze scény," řekl Ron Garriques, viceprezident a generální ředitel divize Personal Communications Sector, Motorola.

Největší výhoda této technologie spočívá v jejím universálním použití. Příští rok by Motorola měla přijít s bezdrátovými headsety, které umožní spotřebitelům odstranit šňůru mezi telefonem a uchem. Do budoucna se počítá s rozšířením technologie Bluetooth i do domácností. Umožní například vzájemnou komunikaci a "hovory" mezi ledničkou, pračkou, sušičkou a videopřehrávačem. Ale na to si ještě pár let počkáme.