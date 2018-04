Motorola Timeport 250 - těšte se! (preview)

Váhy: 97g

Rozměry: 130 x 46 x 23 mm

Baterie: Li-Ion

Doba hovoru: 210 minut

Pohotovostní doba: 140 hodin

Displej: grafický; 96 x 64 bodů

Pásma: triband - GSM 900/1800/1900

Další vlastnosti:

- integrovaný WAP browser

- programovatelné vyzváněcí tóny

- diář podporující synchronizaci s PC

- hlasový záznamník (3 minuty), i pro nepřijaté hovory

- vibrační vyzvánění

- vytáčení hlasem

- podpora EFR

- datum a čas; zobrazuje se i u nepřijatých hovorů

Tolik tedy řeč čísel a základních údajů. Pokud nový Timeport porovnáme s jeho předchůdcem, P7389, zjistíme, že v celkovém designu se toho tolik nemění. Ovšem jiná barva, v případě Timeportu 250 stříbrná, dodává telefonu jakousi jiskru exklusivnosti. Vzhledem k funkcím telefonu exklusivnost nekončí pouze u vzhledu. Jeho vlastnosti by měly telefon řadit mezi špičku i v době, kdy by se měl objevit na trhu, což už nebude trvat dlouho.

Timeport 250 je třípásmový, vybaven WAPovým microbrowserem a podporuje další příjemné technologie, jako vytáčení hlasem, synchronizaci diáře s PC a další. Hlasový záznamník sice již v dnešní době není nic neobvyklého, Timeport 250 však jde ještě dál. Tři minuty záznamu je možné využít jako klasický telefonní záznamník. Telefon odpoví na hovor a umožní namluvit krátkou zprávu. Ne přes hlasovou schránku operátora, ale přímo na telefon.

Menu bude sestávat z animovaných ikon, budete se v něm pohybovat kurzorem a měla by být vidět větší část položek, ne jen jedna aktivní. Rychlá volba je u Motoroly již známá a tak samozřejmě nemůže chybět ani u tohoto přístroje. Pohyb v menu zajišťuje opět jedno tlačítko, ovšem již ne podlouhlé jako u předchozího modelu, ale menší, reagující na směrové tlaky.

Displej je pochopitelně grafický, se šesti řádky textu plus jedním pro permanentní zobrazení ikon, datumu a času.

Do telefonního seznamu si budete moci uložit až 300 čísel, kalendář s diářem můžete naplnit záznamy a synchronizovat ho s PC. Dokonce by se měl konečně objevit editor vyzváněcích tónů. Zvonění si můžete nastavit zvlášť pro volání a SMS, krom toho lze zvonění lišit i podle volajícího. Na ukrácení volného času vám telefon nabídne několik her.

Lehký, elegantní a velmi chytrý nástupce starších Timeportů si jistě hned po svém uvedení najde nemálo příznivců. Bohužel, jeho cena se asi bude pochybovat znatelně výš, než běžné střední telefony, ale není se čemu divit, protože Motorola Timeport 250 prostě nebude jen tak obyčejný telefon do předplacených sad.