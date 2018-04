Motorola Timeport 250 - Seznamte se

Tuto středu, v dopoledních hodinách navštívil redakci Mobil serveru kurýr a přivezl nám vskutku milé překvapení - Motorolu Timeport 250. Bez váhaní jsme se na tuto elegantní dámu vrhli - samozřejmě pouze za účelem testování. A jelikož nejsme žádná zvířata, začali jsme pěkně něžně a zlehka. Jaké jsou tedy naše první dojmy?

Vzhled

Motorolu Timeport 250 můžeme s klidem označit za přímého nástupce Timeportu P7389. Rozměry (130 x 46 x 23 mm), hmotností (97 g) i tvarem jsou oba telefony v podstatě totožné. První výraznou změnou je však barevné provedení Timeportu 250. Stříbrná barva již sama o sobě vyzařuje jakési fluidum jedinečnosti a exkluzivity. Natož pak v kombinaci s malým a lehkým mobilním telefonem.

Displej je dalším důležitým stavebním kamenem, který řadí přístroj do kategorie luxusních telefonů. Jasně modré podsvícení a holografický displej opravdu dělají divy. Všechny položky v menu jsou na displeji přístroje dokonale jasně a zřetelně zobrazeny. Navíc kontrast (jak již tomu je u Motoroly zvykem) můžete měnit podle vlastního vkusu. Displeji bych však vytkl, že velikost zobrazení položek v menu, nejen že není velká, ale jednotlivá písmenka jsou i dost tenká. Pokud je tma, položky v menu se pro lidi se slabším zrakem stanou téměř nečitelnými, k čemuž ještě přispívá právě modré osvětlení displeje.

Ovládání a funkce

Způsob ovládání telefonu nedoznal oproti dřívějším modelům žádných změn. Počet tlačítek i jejich umístění je totožné. Klávesnice je také v barvě telefonu - v barvě stříbrné. Pouze postraní tlačítka, sloužící k regulaci hlasitosti, k ovládání hlasového záznamníku a k rychlému vstupu do seznamu (smart key) jsou šedivá. Při stisku klávesy reagují okamžitě a bezchybně.

Struktura menu a pohyb v něm nebude pro znalce Motoroly také žádným oříškem. V menu najdete všechny potřebné funkce na něž jste byli u této řady telefonů zvyklí. Navíc zde i několik užitečných funkcí přibylo. Při pohybu v menu máte na displeji vždy zobrazeny tři položky najednou. Nikoliv tedy jen jednu, jako doposud. S telefonem můžete například kopírovat záznamy v seznamu, plánovat důležité schůzky v diáři, při matematických operacích použít kalkulačku, a podobně. Kalendář s diářem lze synchronizovat s PC. Konečně nechybí ani editor vyzváněcích tónů. Zvonění si tedy můžete nejen sami vytvořit, ale také nastavit různé tóny pro volání a SMS, nebo nadefinovat odlišné druhy zvonění podle volajícího. IrDA port je zde pochopitelně samozřejmostí, stejně jako funkce fax/data. Nudíte se? Vyberte si ze tří druhů her, které jsou na telefonu k dispozici.

Vybavení Timeportu 250

Triband sice většina z vás pravděpodobně nevyužije, ale určitě se najde i pár takových, kteří neustále cestují po celém světě. A co jiného si takový člověk může přát než telefon, fungující v pásmech GSM 900 / 1800 / 1900 MHz. Dále můžete díky WAP prohlížeči surfovat po internetu, vytáčet hlasem, uložit do telefonu tři minuty poznámek. Zajímavou funkcí Timeportu 250 je možnost použití hlasového záznamníku, jako klasické hlasové schránky (včetně nahrání vlastního pozdravu). Volající vám může nechat vzkaz a jeho následné vyzvednutí vás nebude stát ani korunu. Do interního telefonního seznamu se vejde 300 telefonních čísel.

Příslušenství

Součástí standardního balení jsou kromě mobilního telefonu, nabíječky a manuálu také dva druhy síťových konektorů, klip na opasek a mikro hands-free sada, v podobě elegantního sluchátka s mikrofonem. Barva obou těchto nezbytných částí osobního hands-free zůstala věrná stříbrné barvě telefonu.

Toto není konec

Nemusíte se stydět, jestli ve vás po prvním letmém seznámení s novou Motorolou, zůstaly jen samé pozitivní dojmy. Pokud ještě toužíte po dalších informacích o Motorole Timeport 250, klikněte zde. A když vám i to stále bude málo, počkejte si na podrobnou recenzi tohoto modelu, která vyjde během jednoho týdne. Jak je totiž dobře známo, trpělivost recenze přináší.