Motorola Timeport 250 - americká krása (recenze)

Svůdné tvary, štíhlý profil, ladné křivky, uhrančivý vzhled, to je nová Motorola Timeport 250. Jde v podstatě o nástupce Timeportu P7389, ovšem v nové večerní róbě a s několika novými, užitečnými funkcemi. Letmého seznámení s touto krasavicí jste si mohli užít již minulý týden. Dnes se k ní vracíme znovu, tentokrát však poněkud podrobněji.

Vzhled

Rozměry a hmotnost nové Motoroly jsou 130 x 46 x 23 mm a 97 g. Rozdíl ve tvaru i velikosti mezi Timeportem 250 a P7389 byste hledali marně. Příjemnou změnou u nového Timeportu je však leskle stříbrné barevné provedení, které z přístroje dělá spíše luxusní módní doplněk než mobilní telefon. Rozměry a váha telefonu pak jeho exkluzivitu a přitažlivost jen zvýrazní. Zkrátka, již na první pohled je jasné, že tento telefon nepatří do školních lavic nebo na stavbu. Spíše se bude dobře vyjímat v rukou úspěšných manažerů nebo v kabelkách bohatých paniček. Kromě stříbrné barvy, bude Timeport 250 k dostání také v barvě grafitové a modré metalické.

Displej

Displej je dalším důležitým prvkem, díky kterému Timeport 250 zapadá do kategorie luxusních telefonů. Displej je grafický o rozlišení 96 x 64 bodů a umožní zobrazit šest řádků textu, z toho pět řádek textu vlastního a jednu řádku (ve spodní části) sloužící k nápovědě. Při čtení zpráv nebo pohybu v menu však vidíte pouze řádky tři. Osvětlení je tyrkysově modré a holografická folie, umístěná na povrchu displeje, příjemně zvýrazňuje všechny zobrazující se znaky. Nastavení kontrastu, což už není u Motoroly žádnou novinkou, vám umožňuje vybrat si z 11 různých úrovní. Displeji bych však vytkl skutečnost, že velikost zobrazení položek v menu není velká, navíc jsou jednotlivá písmenka také dost tenká. Výsledkem toho je fakt, že položky v menu se pro lidi se slabším zrakem stanou nečitelnými. Paradoxně k tomu přispívá ještě právě modré osvětlení displeje.

Baterie, výkon

Standardně je telefon dodáván s lithium-iontovou baterií. Ta je umístěna ve spodní části přístroje, pod výsuvným umělohmotným krytem. Výrobce uvádí výdrž telefonu 40 až 140 hodin v pohotovostním stavu nebo 120 až 180 minut hovoru. Akumulátor stihnete dobít během 120 minut. Jak už tomu bývá zvykem, ve skutečnosti se však uváděné hodnoty přibližují spíše spodní hranici. Motorola T250 vydrží v reálném životě bez mála tři dny (téměř 70 hodin).

Ovládání

Oproti starším timeportům nedoznalo ovládání žádných změn. Počet tlačítek i jejich umístění se neliší. Jen pro úplnost, výčet ovládacích tlačítek je následující: tlačítko "On / Off" (zapnutí / vypnutí přístroje), tlačítko rychlé volby, klávesa pro vyvolání hlasové schránky, dvojitá kurzorová klávesa (sloužící k pohybu v menu), tlačítko pro vstup do menu, klávesa potvrzení a zrušení volby. Na bocích telefonu jsou ještě tlačítka pro regulaci hlasitosti, "smart key" (chytré tlačítko) a klávesa na ovládání hlasového záznamníku. Celá klávesnice je také v barvě telefonu, tedy v barvě stříbrné. Jen tlačítka na bocích přístroje jsou šedivá.

Menu

Struktura menu, stejně tak i pohyb v něm nebude pro znalce Motoroly žádným překvapením. Na druhou stranu zde přibylo několik vskutku zajímavých a užitečných funkcí. Při pohybu v menu displej zobrazuje tři položky najednou, místo jediné, jak tomu bylo doposud. Při stisku klávesy Menu můžete vybírat z položek: přístup na internet, telefonní seznam, diář, budík, funkce pro volání, zprávy, nastavení telefonu, výběr sítě, počítadla hovoru, kalkulačka, hry.

Zvonění

Hlasitost vyzvánění můžete nastavit v osmi různých úrovních. Již standardní a velmi praktickou funkcí Motorol je možnost nastavení tzv. inteligentního vyzvánění. Jinými slovy, můžete si nadefinovat různé profily upozornění na příchozí hovor: pouze zvonit, pouze vibrace, kombinované vyzvánění (nejprve vibrace, potom zvonění), tiché vyzvánění. Vyzváněcích tónů nabízí Motorola celkem 12 druhů. Kromě již předdefinovaných melodií zde také existuje možnost vytvoření vlastní melodie a její uložení do telefonu nebo odeslání ve formě SMS zprávy. Kromě toho lze ještě přiřadit jinou vyzváněcí melodii k SMS zprávám a další k budíku.

Telefonní seznam

Do telefonního seznamu lze uložit až 300 telefonních čísel. Čísla v seznamu jsou řazena abecedně. Do seznamu se dostanete buďto stiskem klávesy "smart key", která je umístěna na boku přístroje, nebo přes menu - telefonní seznam. Tlačítka na ovládání hlasitosti umožňují seznamem listovat. Stiskem klávesy s konkrétním písmenem se dostanete na jméno, které zvoleným písmenem začíná. V seznamu také lze hledat dle pozice. Dále je v telefonním seznamu umístěna položka posledních 10 hovorů, kde je možno zjistit deset posledně volaných / přijatých / zmeškaných hovorů. Funkce pevná volba, rychlá volba již jsou u Motoroly naprostým standardem.

SMS

Velikost displeje umožňuje najednou zobrazit až šest řádek textu, záleží na tom, jestli píšete zprávy, nebo je čtete. Při psaní zpráv je zobrazeno pět řádek textu a jedna řádka nápovědy. Při čtení zpráv máte před sebou sice jen řádky tři, ty však mají podstatně větší velikost písma, což je velmi praktické. Tlačítka reagují dobře a rychle. Zprávy je pochopitelně možno ukládat a editovat. Při odesílání máte možnost uložit či odeslat (vložit číslo, nebo jej vyhledat v seznamu). Stejně jako u příchozích hovorů, také u zpráv si můžete zvolit některou z dvanácti melodií, která vás bude upozorňovat na příchozí SMS zprávu.

Hlasový záznamník

Motorola Timeport 250 nabízí výbornou funkci, kterou je hlasový záznamník. Funguje stejně jako obyčejný záznamník u pevného telefonu. Pokud vám někdo volá a vy nepřijmete hovor, volající prostě nahraje svůj vzkaz přímo do vašeho Timeportu a vy si vzkaz kdykoliv vyzvednete. Nejmilejší na tom je, že vás to nic nestojí, nemusíte tedy utrácet za hlasovou schránku, poskytovanou vaším operátorem. Jedinou nevýhodou je, že záznamník funguje pochopitelně jen při zapnutém telefonu a pokud jste v oblasti pokrytí (máte-li např. vypnutý telefon, volající je samozřejmě automaticky přesměrován do schránky). Telefonní záznamník je uložen v položce zprávy pod názvem záznamník. Umožní vám přehrát nový vzkaz, přehrát všechny vzkazy, smazat vzkaz, nahrát vlastní pozdrav. Také je možné nastavit počet zazvonění před aktivací záznamníku. Ukládat vzkazy (včetně vlastního pozdravu) můžete do maximální délky 180 sekund.

Ovládání hlasem

hlasové ovládání je další funkcí, kterou již pomalu můžeme zařadit do pomyslné škatulky standardních funkcí dnešních mobilních telefonů (nejen Motoroly). Funkce "VoiceNotes" umožní nahrávat různé hlasové poznámky nebo telefonní rozhovory. Jste při tom omezeni kapacitou hlasového záznamníku, která čítá tři minuty. Uložené záznamy lze přehrát buďto prostřednictvím rychlé volby nebo v menu zprávy. Nahrávání a zastavení záznamu se provádí pomocí tlačítka na boku telefonu (na opačné straně, než je ovládání hlasitosti).

Hlasové ovládání dále umožní přiřadit si celkem k 25 číslům, uloženým v seznamu telefonu, hlasové jmenovky a pomocí nich následně určená čísla vyvolávat. Hlasovou vizitku můžete k telefonnímu číslu přiřadit buď při zadávání nového záznamu nebo při editaci záznamu staršího.

WAP

Wapový prohlížeč výrobci v současné době implementují téměř do každého mobilního aparátu (včetně low-endových modelů). Tím spíše nesmí chybět u takového profesionálního telekomunikačního zařízení, kterým Timeport 250 bezesporu je. Microbrowser internet access zabezpečuje neustálý přístup k aktuálním informacím z oblasti ekonomiky, sportu, zábavy a mnohých dalších oborů. Stejně tak můžete samozřejmě i odesílat a přijímat e-mailové zprávy. Přístup k internetu je v menu pod stejnojmennou položkou. Nejprve u svého Timeportu nastavte potřebné parametry (primární údaje a nastavení datových služeb), které se dozvíte na infolince vašeho operátora. Po připojení na internet se vám na displeji zobrazí pět řádek textu. Vzhledem k malým rozměrům telefonu a tím pádem i displeje však může surfování po internetu činit potíže osobám se slabším zrakem. Ale to je nutná daň neustálé miniaturizaci přístrojů. Přenosová rychlost u Motoroly Timeport 250 je 14,4 kbps.

Ostatní funkce:

Triband (použití v pásmech GSM 900 / 1800 / 1900 MHz)

Data, Fax

Možnost synchronizace s PC

Podpora EFR a SIM toolkit

Rychlá volba

Pevná volba

Čas, Datum, budík

Kalkulačka

Diář

Hry (Hanojské věže, Baccarat, Cihly)

Standardní příslušenství

Kromě mobilního přístroje, nabíječky a manuálu naleznete v krabici ještě dva druhy síťových konektorů, klip na opasek a osobní hands-free sadu (tzv. "bondovku") v podobě elegantního sluchátka s mikrofonem. Barva obou těchto nezbytných částí mikro hands-free sady zůstala věrná stříbrné barvě telefonu.

Nevýhody

Jediné, co na telefonu příliš neladí, je modré podsvícení displeje v kombinaci se zeleným osvětlením klávesnice. Dalším záporem je poněkud krkolomné vyjmutí SIM karty, která je umístěna pod baterkou. Při tomto úkonu se neobejdete bez pomoci obou rukou a máte-li tlustší nebo nepříliš šikovné prsty, jste téměř bez šance a musíte si pomoci například sirkou. Poslední věcí je již zmíněná "bleší" velikost písmen (např. při psaní SMS).

Co říci závěrem? Pokud nejste úplným odpůrcem značky Motorola, nový Timeport 250 na vás rozhodně zapůsobí. A to velmi pozitivně. Je pěkný, malý, může nabídnout hezkou řádku funkcí a dobrou výdrž. Podle slov výrobce by se tento model telefonu měl objevit na trhu začátkem prosince. Rozhodujícím faktorem v rychlosti jeho uvedení bude nejspíš opět především zájem našich operátorů. Cena zatím není známa. Podle neoficiálních informací by se však měla pohybovat okolo 15 tisíc.