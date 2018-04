Motorola Talkabout T2288 (recenze)

Po stažení mobilního telefonu Motorola Timeport P7389 z Twist sad, se objevila na scéně předplacených balíčků levnější varianta WAPového telefonu. Motorola T2288 je o něco levnější mobil pro práci s WAPem.

Cena se samozřejmě projevila do úbytku funkcí. Dokonce si troufnu tvrdit, že je cena neúměrně vysoká absenci funkcí oproti Motorole Timeport P7389.

Telefonní přístroj, který obvykle vzhledově nevypadá nejlépe, nemusí být stejný i uvnitř.

Telefon má sice oblé tvary, nicméně jsou ostře zakončeny, takže je to vlastně oblý hranatý telefon. T2288 má vestavěný WAP mikrobrowser společnosti Phone.com, se kterým se lze v sítích Paegasu připojit na službu WAP a procházet tak internetové stránky přímo z vašeho mobilu.

Design

Jak jsem již předeslal výše, má telefon oblé tvary, ovšem jeho tvary jsou poněkud ostré. Pokud necháte přístroj ležet na stole, zdá se, že jeho rozměry jsou poněkud nemalé. Nicméně, pokud jej vezmeme do ruky, zjistíme, že je menší a že docela dobře padne do ruky. Dokonce ani jeho hmotnost není nijak obrovská. Bohužel jsou zde ale NiMH baterie, takže ve spodní části mobilu je poznat těžší základ.

Proporce a výdrž

Telefon má rozměry 130x47x27 mm a jeho hmotnost činí 140 gramů. Slušné proporce na takovýto telefon. Tedy vlastně ... na telefon takovéto užitkové kategorie. Podle ceny bych očekával o trochu menší čísla.

Výdrž mobilu by se měla pohybovat kolem 100 hodin v pohotovostním režimu a asi 210 minut hovoru. Kapacita NiMH baterie je 700mAh. Jsou to vlastně 3 AAA články, jež mohu vyměnit za jiné. To je výhoda, kterou zde vidím.

Z osobní zkušenosti vím, že když jsem Motorolu přinesl z obchodu na test, tak jsem ji ani nenabíjel a rovnou začal používat. Telefon bez prvního nabití vydržel přesně 48 hodin a 1 hodinu a 19 minut hovoru (příchozí a odchozí dohromady). A to nepočítám používání WAP služby a SMS. Takováto čísla jsou velmi, velmi příjemná. Myslím, že tento telefon bude po Motorole Timeport dalším kandidátem na přední pozici v žebříčku výdrže baterie.

Trochu zarážející byl v průběhu testování fakt, že se indikátor baterie neustále držel na jednom dílku. To bylo způsobeno buď tím, že má baterie opravdu velkou kapacitu a velmi dobře řízenou spotřebu energie, a nebo tím, že NiMH baterie nemají vždy 100% spolehlivé měření kapacity. Každopádně je zde fakt, že Talkabout T2288 vydrží oproti jiným telefonům nesrovnatelně déle v pohotovostním režimu.

Displej

Displej je bohužel vizuálně poměrně malý. Ve vztahu k telefonu si asi řekneme, že je telefon dost velký na to, aby měl tak maličký displej. Zdání ale klame. Displej je plně grafický a vejde se na něj 5 řádků textu.

Text je na něm dobře čitelný, ale bohužel není tak kontrastní, jako například u Timeportu P7389, který má pod displejem reflexní fólii, která tak vytváří dokonalý obraz a čitelnost textu se mnohonásobně zvyšuje.

Se čtením písmen mohou mít někteří občané se slabším zrakem problém, jelikož jsou sice písmenka rozeznatelná dobře, ale díky menším rozměrům displeje musí být zmenšena a tudíž by je někdo nemusel dobře rozpoznávat.

Menu a ovládání

Menu je rozděleno přesně dle očekávání klasického schématu Motoroly. Nastavení telefonu, práce se SMS, přijaté i zmeškané hovory a dokonce i to, že zmeškané hovory nalezneme mezi přijatými voláními zůstalo stejné. Zkrátka, je-li někdo zvyklý na Motorolu, již ví o čem je řeč.

Klávesnice má správná gumová tlačítka. Přesně tak, jak je tomu u nejlevnějších low-end Motorol. Bohužel se T2288 údajně mezi low-end neřadí. Z našeho pohledu ji to ale neomlouvá a na klávesnici se píše stejně, jako u Motoroly Amio.

Občas se stane, že se stisknutí klávesy nijak neprojeví, jelikož se musí tlačítka mačkat přesně. Pokud jej nestisknete uprostřed, pak se může stát, že se klávesa zhoupne jako kolébka a opravdu telefon na její stisk nereaguje. Po delším používání se na to ale nechá zvyknout.

Popisky na klávesách vypadají velice kvalitně a nemělo by docházet k jejich otěru a zničení.

Ovládání přístroje nám umožňuje modifikovatelné QuickMenu, které se u této značky mobilů provozuje již od dob Motoroly d160. QuickMenu je poměrně slušný způsob, jak se dostat k často používaným funkcím, jako je čtení a psaní SMS, vypnutí a zapnutí zvonění apod. QuicMenu je, jak jsem poznamenal, modifikovatelné a tudíž si každý může upravit menu dle své libosti a zvyklosti.

Funkce

Mám-li být kriticky upřímný, jinou přínosnou funkci než WAP na telefonu nemohu nalézt. Telefon nepodporuje vibrační zvonění, nemá vestavěné ani hodiny, takže časové funkce můžeme rovnou zapomenout a navíc opět neumí přiřadit příchozí SMS jméno (naštěstí umí aspoň posílat SMS na čísla ze seznamu).

Na druhou stranu je mezi předplacenými sadami zatím T2288 s WAPem král. Ale jen do té doby, pokud půjde pouze o WAP. Na telefon, který podporuje WAP se nám zdá tento přístroj poněkud nedotažen.

Podpora SIMtoolkit a jeho práce například s GSM bankingem je celkem slušná a v podstatě se ničím neliší od práce GSM bankingu na Timeportu 7389.

Z telefonu lze ale volat a odesílat SMS. Dále je zde vestavěn funkční WAP mikroprohlížeč, takže základní funkce, kvůli kterým je na našem trhu splňuje. Ovšem za cenu, kterou Radiomobil stanovil za tento ... telefon? ... bych nejspíš nezaplatil.

Citlivost na signál, SMS a zvuk

To jsou věci, se kterými jsem spokojen. Citlivost na signál se pohybuje dnes již v přijatelném průměru. Telefon občas škobrtne o rádiový chodník, ale to se stává občas každému.

Reprodukovaný zvuk je kvalitní a neshledal jsem nic špatného s poslechem volajících. Kvalita se rovněž pohybuje v průměru.

Psaní SMS je již trošku obtížnější, ale lze jej rovněž bez úhony zvládnout. Jak jsem psal na počátku recenze je zde menší úskalí s kolébavostí kláves, ale po nějaké době tréninku to lze překonat.

Co je horší vlastnost je absence logiky, která by přiřadila k číslu odesílatele SMS jméno z telefonního seznamu v telefonu. Bohužel se stále objevuje pouze číslo. Dále by někomu mohlo vadit, že i přes velkou obsažnost textu SMS na displeji telefonu, je při zobrazení SMS jakási ikonka vedle textu. Ta pak zabírá polovinu displeje místo textu.

Další poznatky

Telefon bude mít pravděpodobně možnost datové komunikace. Sice zvenku postrádá systémový konektor, jelikož má pouze jack slot pro handsfree sadu a další jack slot pro nabíječku (ano, telefon již nemá další vstupy!), ale po odnětí zadního krytu se nad bateriemi nalézá konektor přímo na základné desce, obdobně, jak tomu bylo u Nokie 3210.

Závěrem

Motorola T2288 je telefon, který je určen výhradně pro WAP. Žádné významnější funkce nám tento mobil bohužel nenabízí. Poněkud jinak na tom je jeho konkurence od společnosti Siemens. Prozatím ale tento model Motoroly zůstává asi nejlepším pro prohlížení WAP stránek, jelikož má pro prohlížení internetu ideální, pětiřádkový, displej. Jedinou nevýhodou je dle našeho soudu předraženost.

Resumé výhod a nevýhod

+ WAP browser

+ dualband

+ QuickMenu

+ výdrž

+ možná výměna za std. baterie

+ SIM toolkit a tím i GSM banking - nepřiřazuje jméno ze seznamu k příchozí SMS

- absence hodin a tím časových služeb

- vysoká cena

- klasický low-end telefon pouze s WAP browserem

Tento a další mobilní telefony lze zakoupit na serveru společnosti VZ HIFI.