Motorola TalkAbout 200 - volat zdarma? (preview)

TalkAbout 200 je ruční radiostanice vhodná nejen pro sport a zábavu, ale i pro profesionální použití v případech, kdy je nutná spolehlivá komunikace na malé vzdálenosti (např. ve stavebnicví). Je homologována pro provoz v České republice v souladu s generálním povolením GP-28/1999 a protože vyhovuje dohodě CEPT je možné ji provozovat ve všech zemích EU.

Radiostanice využívá osm kanálů na frekvencích od 446,00625 MHz do 446,09375 MHz . Kanály může sdílet více uživatelů díky tzv. PL kódům (CTCSS). Každý uživatel ze skupiny si nastaví příslušný PL kód od 0 do 38. To mu zaručí, že nebude při poslechu rušen komunikací uživatelů z ostatních skupin na témže kanále. Neznamená to však, že je rušení jinými uživateli zcela zbaven. PL kódy otevírají pouze tzv. šumovou bránu (angl. squelch), je tedy možné sledovat provoz na kanále po otevření této brány tlačítkem "mon" (monitor). To je vhodné zejména před začátkem vysílání, aby naším vysíláním nebyl rušen jiný uživatel, který již na kanále vysílá. Obsazení kanálu je indikováno také svítivou diodou v horní části stanice a symbolem "příjem" na LC displeji, který při běžném provozu současně zobrazuje číslo právě užívaného kanálu, aktuální PL kód a stav baterií.

Dalšími ovládacími prvky jsou: tlačítko "FN" pro spuštění editčního režimu pro nastavení PL kódu nebo síly modulace (hlasitosti vysílání), tlačítka "nahoru" a "dolů", kterými lze měnit používaný kanál či parametr právě opravovaný v editačním režimu a tlačítko pro aktivaci (netradičně červeného) podsvětlení displeje. Praktickým doplňkem je tlačítko "zámek", jehož použitím lze dočasně znemožnit přepínání kanálů a PL kódů náhodným stisknutím některého z tlačítek. Přední straně stanice dominuje kromě displeje i regulátor hlasitosti poslechu a tlačítko "PTT" (Push To Talk - klíčování), umístěné oproti obdobným přístrojům nezvykle uprostřed.

Dosah stanice je prodejcem udáván, v závislosti na okolním terénu, asi 1km. Vzhledem k použité frekvenci se více uplatňuje potřeba přímé viditelnosti mezi vysílající a přijímající stanicí než např. u občanských radiostanic (CB). Anténa je nedílnou součástí stanice jak vyžaduje norma CEPT. K napájení stanice jsou doporučeny 3 alkalické články typu AA (tužkové). Je možné použít i NiCd či NiMH akumulátory s tím, že indikátor stavu baterie nebude podávat přesné informace. Doporučené články zajistí provoz na přibližně 20 hodin při 5% vysílání a 5% příjmu (otevřená šumová brána). Články jsou přístupné po odejmutí spodní části zadní stěny tahem směrem dolů a jejich výměna nečiní nejmenší problémy. Hmotnost stanice včetně těchto článků je cca 200g.

Ke stanici lze pro zvýšení komfortu obsluhy přikoupit další příslušenství, např. externí mikrofon se sluchátkem (handsfree), lehkou náhlavní soupravu nebo různé typy pouzder včetně vodotěsného.

Kromě žluté barvy se dodává v modré a cena se pohybuje okolo 3600 Kč s DPH za kus, nicméně očekává se snížení ceny postupem doby.

Stanice TalkAbout 200 je vhodná pro situace kdy je potřebná komunikace skupiny (nebo několika skupin) osob na malou vzdálenost. Pro potřeby komunikace na větší vzdálenost se jeví výhodnějším použití CB radiostanic v pásmu 27 MHz s možností tyto stanice doplnit účinnějšími (současně však také rozměrnějšími) anténami, případně použít i antény základnové - tam jsou ale rozměry ještě větší.