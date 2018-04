Motorola T725 - okrajová záležitost? (první informace)

Amerika dlouho odmítala evropský standard GSM. Evropu však poslední dobou předhání co se tyká uvádění nových technologií právě pro tento standard. A to zejména v rychlosti a dynamice poskytování rychlých datových služeb EDGE. Jestliže zatím v Evropě žádný operátor tuto službu komerčně nenabízí, ve Spojených Státech tomu je jinak. EDGE už nabízí dva operátoři - Verizon Wireless a AT&T. Aby tato služba byla úspěšná, musí být k dispozici také mobilní telefony, které tuto službu podporují. A těch zatím na trhu není mnoho. Jednotliví výrobci mobilních telefonů si ale chtějí ukrojit z nového koláče, který jim zajistí odbyt nových telefonů na nasyceném trhu. Nejagilnější je v této soutěži finská Nokia. Nokia už má na trhu dva modely (vlastně tři pokud počítáme americkou Nokii 6200 a evropskou 6220 zvlášť) a brzy se dostanou na trh další ze šesti modelů představených už v minulém roce. Letos Nokia chce představit dalších šest mobilních telefonů s podporou EDGE, z nichž už jeden model představila (americká Nokia 6620). Ostatní výrobci zůstávají pozadu. Sony Ericsson nabízí pouze datovou kartu GC82, která je však určena pouze pro americký trh (podporuje totiž pouze pásma 850 a 1900 MHz) a o mobilních telefonech s podporou EDGE se zatím mlčí. Ostatní výrobci z velké šestky mlčí také. Nejzřetelnější je to u korejských gigantů Samsungu a LG, kterým se do nabídky EDGE ve svých telefonech zatím moc nechce. Inu, také ne každý zákazník potřebuje se svým mobilním telefonem využívat datové přenosy.

Tato stagnace by se ale měla v dohledné době změnit. Siemens by měl letos představit mobilní telefony s podporou služby Push To Talk over Cellular (PTToC), u kterých by neměla rychlá datová podpora chybět. To samé chystá americká Motorola, která společně se společností Magic4 (ta je autorem klienta pro instant messaging v modelech VX00), chystá představení PTT klientem vybavených telefonů na kongresu 3GSM v Cannes. Právě u takto vybavených telefonů je podpora EDGE výhodou.

Po roce konečně na trh

Motorola ale už jeden model s EDGE má a představila ho už téměř přesně před rokem. Jedná se o starou známou Motorolu T720, nebo spíše o poslední vývojový stupínek T720i, vylepšenou o několik parametrů. V postatě je ale nová Motorola T725 novým modelem ve starém balení, který kombinuje staré s novým. Tato nová Motorola by měla v dohledné době přijít na trh. Nejdříve právě v Americe u operátora AT&T. Potom se možná dostane i na jiné trhy. To závisí především na tom, kde bude nabízeno EDGE. Na jiných trzích by asi neměla, vzhledem ke konkurenci i z vlastní stáje, šanci. Je proto trochu s podivem že moderní technologii nabízí Motorola zatím pouze ve skoro výprodejovém modelu (i když v Americe je to trochu jinak viz. úspěch modelů V60, které se nejen stále dobře prodávají ale dočkaly se i řady inovací) a ne v aktuálních modelech řady VX00.

Při pohledu zepředu dostala Motorola T725 oproti starším modelům T720 a T720i nový vzhled. Při pohledu zezadu zůstalo vše při starém.

Nový vnitřek ve starém kabátu

Motorola T725 má stejné rozměry jako model T720i, pouze je v důsledku nového designu předního krytu o jeden milimetr hlubší - 90 x 47,5 x 26 milimetrů. Hmotnost narostla nepatrně, na 117 gramů. Největší změnou, vedle podpory EDGE, je podpora tří pásem GSM na frekvencích 850, 1800 a 1900 MHz na rozdíl od dvoupásmové Motoroly T720i. S toho je patrné, že je Motorola určená především pro americký trh, ovšem v Evropě jako i jinde ve světě je také použitelná. Většina funkcí a charakteristik zůstala v novince shodných s modelem T720i, ale došlo na řadu vylepšení. Za prvé, pasivní barevný displej (STN) s rozlišením 160 x 120 obrazových bodů a podporou zobrazení 4096 barev by měl nahradit displej aktivní (TFT) se stejným rozlišením a podporou 64 tisíc barev. Druhý, venkovní, displej zůstal beze změn.

Vedle nového předního krytu je jedinou změnou ve vzhledu nové Motoroly, přepracovaná čtyřsměrnná navigační klávesa. Stejně jako k Motorole T720i je možné k novince T725 připojit externí fotoaparát.

MP3 vyzvánění

Dále přibylo plné hlasové ovládání a vytáčení, stejně jako hlasový záznamník. Nová Motorola nabízí dvacetičtyřhlasé polyfonní vyzvánění ve formátech iMelody, MIDI, WAV a AMR, které doplňuje po vzoru nové řady VX00 o možnost použít pro vyzvánění krátkou skladbu ve formátu MP3. Komu by to nestačilo, pro toho nabízí T725 i možnost zkomponovaní vlastní melodie ve známem MotoMixeru nebo v jednoduchém skladateli. Podpora multimediálních zpráv MMS samozřejmě zůstala, stejně jako datové přenosy GPRS (4+1). Dále nechybí POP3/SMTP/IMAP4 e-mailový klient a WAP (2.0). Motorola T725 samozřejmě funguje jako plnohodnotný modem pro připojení k osobnímu počítači nebo jiným zařízením. Nechybí také možnost synchronizace s osobním počítačem pomocí standardně dodávaného software. Synchronizace a připojení k jiným zařízením je možná pouze přes sériový nebo USB kabel, Infraport i Bluetooth chybějí.

Z boku je novinka od starších modelů k nerozeznání.

Vylepšená Java i přídavný fotoaparát

Další výbavu obstarává kalendářem s upomínkami, budík, kalkulačka a převodník měn. Java se dočkala také vylepšení ve specifikaci MIDP 2.0. Stejně jako u Motoroly T720i je možné připojit k telefonu přídavný fotoaparát, ten však na rozdíl od předchůdce nabízí VGA rozlišení. Na výběr je pět úrovní nastavení související se světelnými podmínkami, pět úrovní nastavení jasu a tři velikosti pořízených snímků (640 x 480, 320 x 240 a 160 x 120 obrazových bodů). Na výběr je i šest zvuků „cvaknutí“ spouště. Sdílená paměť nové Motoroly je 5MB. K Motorole T725 se nabízí stejné příslušenství jako k ostatním Motorolám s konektorem CE Bus. Motorola T725 nabízí také možnost snadné výměny předního krytu.

Průkopník?

Motorola T725 je jistě zajímavý telefon. Jeho úspěch na trhu, především pak evropském (jestli se na něj dostane), shazuje okoukaný design. Ten nebyl ničím výjimečný ani před lety kdy na trh přišla Motorola T720 a později T720i. Zda-li se v dohledné době dočkáme nové Motoroly s podporou datových přenosů EDGE, nás bude zajímat až v té době, kdy u nás některý operátor tuto službu začne nabízet. Výrobce Motorola ale musí sledovat i jiné trhy než je ten náš a tak se novinky z jejích řad můžeme nadít na nadcházejícím veletrhu CeBIT nebo ještě dříve na 3GSM World Congress ve francouzském Cannes. Možné je, že nějaký takto vybavený mobilní telefon představí Motorola už tento týden na své prezentaci v polském Krakově.