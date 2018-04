Motorola T722i: inovace vně i uvnitř (preview)

Motorola má nový model. Jmenuje se T722i, z čehož vyplývá, že bude velmi podobný modelu T720i. Po pravdě řečeno, o žádnou převratnou inovaci se v tomto případě nejedná. Oba modely jsou totiž úplně stejné, rozdíly jsou jen dva. Jeden v designu obou telefonů, druhý v jejich menu.

Jiný přední kryt, nic víc

Nejdříve se tedy podíváme na rozdíl ve vzhledu obou modelů, je totiž patrný na první pohled. Motorola T722i má jiný tvar předního krytu. Ten má okolo displeje větší černou plochu ve tvaru kapky. Původní a u nás prodávaný model T720i ( a i model T720) má přední kryt telefonu střídmější, okolo displeje má podstatně menší plochu, která má tvar obdélníku. Rozdíl mezi oběma verzemi je patrný z fotografií. Takže jen dodejme, že verze T722i má ne předním krytu ještě dva prolisy, které se směrem dolů zužují. Ve spodní části pak nechybí logo výrobce.

I v případě novinky je přední kryt výměnný, takže si vzhled telefonu můžete přizpůsobit svému vkusu. U véček to není příliš obvyklé, Motorola za tento nápad zaslouží pochvalu. Avšak pozor, kryty obou modelů nejsou navzájem záměnné, plocha okolo displeje je k telefonu pevně přidělaná a díky jejím rozdílným tvarům u obou modelů, nelze kryty mezi oběma modely měnit. Výrobce však slibuje pro T722i jiné kryty v rámci originálního příslušenství, jako je tomu u původní verze T720/T720i.

Rozdíl v designu předních krytů obou Motorol je patrný na první pohled. Nová verze T722i je vlevo, původní T720i vpravo. Design novinky připomíná starší modely V60i a V66i.

Jiné změny v designu Motoroly T722i nelze najít, telefon má silnější baterii, než původní verze T720, takže má i silnější zadní kryt, to ale platí i modelu T720i. Na levém boku jsou dvě tlačítka pro regulaci hlasitosti, na pravém jedno, pro ovládání diktafonu. Anténa je pevná, poměrně krátká, ale baculatá. Vše další o vzhledu a fyzických parametrech Motoroly T722i se dočtete v recenzi modelu T720i, kterou najdete zde. Mimo vnějšího krytu jsou oba telefony v tomto směru identické.

Výbava je stejná až na…

To ale platí s jedinou výjimkou i pro jejich výbavu. Tím, že se jedná o model doplněný písmenkem „i“, nechybí ani u T722i podpora MMS zpráv a ve výbavě by měl být přídavný fotoaparát. Tyto funkce ale mají na svědomí menší paměť na kontakty a Java aplikace, než má mateřský model T720, který zase neumí MMS a nelze k němu připojit fotoaparát. Opět odkazujeme na recenzi modelu T720i, kde se dozvíte všechny podrobnosti o rozdílech mezi běžnou a „íčkovou“ verzí.

…displej v pohotovostním režimu

To jedinou výjimkou v menu telefonu, která odlišuje oba modely, je displej v pohotovostním režimu. U Modelu T720/T720i je na displeji v pohotovostním režimu zobrazen čtyřsměrný kříž a ikony funkcí, které jsou přiřazeny jeho jednotlivým směrům. V horní části displeje je pak lišta, na které jsou jak analogové, tak digitální hodiny a datum. Jméno operátora je nad lištou. U nového modelu T722i chybí čtyřsměrný kříž a jeho ikony a chybí i horní lišta. Místo ní je v horní levé části jméno operátora a pod ním datum. Hodiny se pak přestěhovaly do pravého dolního rohu. Pokud by vám kříž na displeji chyběl, stačí jej zmáčknout a na displeji se objeví v původní podobě. Proč ta změna? Asi aby na displeji lépe vyniknul obrázek, použitý jako tapeta, jiné vysvětlení nás nenapadá a po pravdě, tato změna ani nestojí za pozornost.

Na prvních dvou obrázcích je displej v pohotovostním režimu u Motoroly T722i, na druhých dvou u původní verze T720i (T720). Pokud by vám u novinky kříž se svými funkcemi na displeji chyběl, stačí jej zmačknout a na displeji se objeví.

Jen pro T-Mobile

Jistě se ptáte, proč Motorola tento „inovovaný“ model začala vyrábět. Odpověď je jednoduchá, objednal si jej operátor T-Mobile. Ten jím postupně nahrazuje původní model T720/T720i. Nová Motorola T720 by měla být k dostání i u nás, samozřejmě v síti T-Mobile, ale v této chvíli nevíme, kdy to přesně bude. Původní model T720/T720i bude nadále nabízen ve volném prodeji a aktuálně jej má v nabídce i Oskar.

Cena obou modelů by měla být stejná, záleží na obchodní politice T-Mobilu, za kolik T722i nabídne. Pro nedočkavé, kteří by chtěli Motorolu T722i stůj co stůj ihned, doporučujeme prohledat internetové inzertní servery, jako je třeba Jarmark, kde se Motorola T722i nabízí v hojném počtu, jedná se ale o šedý dovoz Polska. Obvyklá cena je těšně nad hranicí 6 000 Kč, ale většinou bez přídavného fotoaparátu. Ten totiž v Polsku k telefonu automaticky nedávají.

Recenzi Motoroly T720i najdete zde