Motorola T720i - první multimediální (recenze)

Motorola T720i je na první pohled k nerozeznání od dobře známého modelu T720. U nového telefonu rozdíl poznáte v typovém označení přístroje, které je doplněno o „i“, popřípadě ve třech oranžových tečkách u vnějšího displeje. Na první pohled žádné jiné rozdíly nelze najít, telefony vypadají stejně. Drobné rozdíly jsou jen v nabídce funkcí, ty však objevíte až po vstupu do telefonu. Proto dnešní recenze nebude opakovat dobře známé možnosti telefonu, které jsou shodné se standardním modelem T720. Ty jsme detailně popsali v recenzi tohoto telefonu, kterou najdete zde.

Jak již bylo uvedeno, Motorola T720i je pouze upravená verze modelu T720. Pokud si tento telefon koupíte jako nový, získáte s ním i přídavný fotoaparát (tato nabídka neplatí pro všechny trhy) a dostanete baterii s vyšší kapacitou. Pokud fotoaparát u telefonu nenajdete, budete si muset fotoaparát dokoupit. Ten stojí samostatně přibližně tři tisíce korun.

Vzhled

Motorola véčka vynalezla, takže se nemůžeme divit, že i dvojice modelů T720/T720i jsou takto koncipované přístroje. V obou případech se jedná o elegantní telefon, který sice nepatří mezi nejmenší na trhu, o to lépe se s ním ale pracuje. Displej je rozměrný, klávesnice taktéž, takže těch pár milimetrů navíc asi každý omluví. V základním provedení je telefon vždy stříbrný, alespoň my jsme jinou barevnou variantu neviděli. Pokud by vám ale stříbrná příliš nevoněla, žádný problém, můžete si telefon obléknout podle svého vkusu. Motorola T720(i) má totiž výměnné kryty, které přímo výrobce dodává v mnoha barevných variantách. Mohou být jednobarevné, nebo i velmi pestré a pokud se opravdu jedná o originální příslušenství, musíme pochválit jejich špičkovou povrchovou úpravu. Velmi elegantní je například červené, nebo černé provedení, zajímavé je pak i metalicky modré, které si můžete prohlédnout na fotografiích. Boky telefonu a horní část okolo antény vyměnit nelze a jsou tedy vždy stříbrné.

Motorola T720: 90 x 47,5 x 21 mm / 106 gramů

Motorola T720i: 90 x 47,5 x 23 mm / 111 gramů

Model T720i se od běžné varianty liší třemi oranžovými tečkami pod vrchním displejem a odpovídajícím názvem na štítku pod klávesnicí. Inovovaný model je i o něco tlustší, má totiž silnější baterii a tudíž i jiný zadní kryt. Pokud tedy budete chtít vyměnit kryt telefonu, zkontrolujte jakou máte baterii, kryty se liší a ten pro užší baterii se na silnější nevejde. Zpracování telefonu je na solidní úrovni, ale na korejské soupeře od LG a od Samsungu stále nemá. To platí především o kloubu telefonu, který má přece jen drobnou vůli. V provozu by to ale nemělo vadit, jedná se jen o drobnou kosmetickou vadu. Naopak musíme pochválit výměnné kryty, které sedí jako přibité, pro výměnu snad až příliš. Anténa není integrovaná, ale je poměrně malá, takže by překážet neměla. Motorola T720i je pohledná a ostudu si s ní neuděláte.

Baterie

Jedním z rozdílů mezi modelem T720 a T720i je baterie. U inovované verze je baterie silnější s vyšší kapacitou. Ta je 750 mAh, když u běžné verze má baterie kapacitu 500 mAh, v obou případech se jedná o Li-Ion baterie. Baterie můžete zaměnit, pasovat do telefonu budou bez problémů, ale musíte počítat, že k silnější baterii budete potřebovat i jiný zadní kryt telefonu, pod ten s modelu T720 by se baterie nevešla. Výrobce tvrdí, že se slabší baterií vydrží model T720 na příjmu až šest dní, model T720i se silnější baterií pak dnů devět. V praxi počítejte s poloviční výdrží u modelu T720 a zhruba se čtyřmi dny u modelu T720i (v jeho případě příliš nezáleží na používání fotoaparátu).

Displej

Displej je u obou modelů identický: má rozlišení 120 x 160 obrazových bodů, umí zobrazit 4 096 barev a jedná se o pasivní (STN) displej. Jeho kvalita je slušná, na aktivní displeje nemá, ale v konkurenci Nokií, které mají barevné displeje obdobných parametrů se nemá ten z Motoroly za co stydět. Jeho výhodou je podstatně větší velikost (oproti displejům Nokie 7210, 6610, nebo 5100) a subjektivně se nám zdál být i o málo lépe čitelný bez aktivovaného podsvícení, i když žádná velká sláva to také není.

V druhé části článku najdete 45 detailních fotografií displeje Motoroly T720/T720i a fotografie pořízené přídavným fotoaparátem k modelu T720i.

Druhý displej na vrchu telefonu taktéž nedoznal žádných změn. Umí zobrazit dva řádky textu a má jasně modrobílé podsvícení.

Ovládání

U ovládání telefonu se také nic nezměnilo, je stejné jako u modelu T720. Všechny podrobnosti najdete v této recenzi modelu T720, nyní pouze dodejme, že velká klávesnice je velmi pohodlná a i její mechanické zpracování je nad běžným průměrem.

Drobné změny je možné mezi oběma modely najít v menu telefonu, ty ale lze eliminovat vlastním nastavením. Nastavit totiž lze jak funkce ovládacího kříže a kontextových kláves, tak samotné hlavní menu telefonu. V prvním případě si šest nejdůležitějších funkcí telefonu nastavíte pod jeden ze čtyř směrů kříže, nebo pod dvě ze tří kontextových kláves. Ta prostřední pak vždy slouží pro vstup do menu telefonu. Hlavní menu může být buď ikonové, nebo se může jednat o prostý seznam funkcí. Funkce hlavního menu si pak můžete upravit dle své libosti a to jak umístění (pořadí) jednotlivých ikon, tak i samotný výběr funkcí. Další možností, jak se vyhnout procházení menu telefonu, je přiřadit devět položek menu pod alfanumerické klávesy. Stejně to fungovalo u starších telefonů Motorola, kde ale pro tuto funkci byla speciální klávesa se šipkou. Dnes stačí zmačknout prostřední kontextovou klávesu pro vstup do menu a zvolit požadovanou funkci pod jednou z alfanumerických kláves. Když k tomu přičteme šest funkcí pod ovládacím křížem a kontextovými klávesami, vůbec do menu telefonu nemusíte zabrousit.

Displej umí ve standardním režimu zobrazit až devět řádek textu, který je stále velmi dobře čitelný; pokud by se vám ale zdál příliš malý, můžete jej zvětšit. K tomu slouží položka v menu nastavení přístroje, nebo jednoduchý trik: stačí krátce zmáčknout a následně podržet tlačítko pro vstup do menu a velikost fontu se změní.

Telefonování

V případě telefonního seznamu přichází T720i s jednou podstatnou změnou. Kvůli novému firmwaru s podporou fotoaparátu a MMS zpráv telefon musel oželet něco z paměti a odnesl to právě telefonní seznam. V běžné verzi T720 má kapacitu 500 položek, u verze T720i pouhých 100 záznamů. To je opravdu málo a mnoha zákazníkům to může hodně vadit. Kdo si však vystačí se svojí SIM kartou, tak mu 100 položek navíc v telefonu bude bohatě stačit. Záznamy mohou být vícepoložkové, a to jak v telefonu, tak na SIM kartě. Nevýhodou je možnost hledání jen podle prvního písmene, telefon ale umí zobrazovat jen hlavní kontakty, takže není nutné se probíjet několika sty záznamy. Paměť věnovaná aplikaci fotoaparátu zabrala i místo pro hlasové vytáčení; místo původních patnácti čísel si u T720i můžete nastavit hlasový příkaz jen pro pět jmen.

Všechny další funkce spjaté s telefonováním a telefonním seznamem jsou identické u obou modelů, opět tedy odkazujeme na recenzi modelu T720.

SMS

Motorola T720i, stejně jako model T720, nemá paměť na SMS zprávy. To platí o telefonu dodaném od výrobce a běžný zákazník s tím nic nenadělá. Pokud však chcete zariskovat, existuje možnost paměť na SMS vykouzlit. Není to jednoduché a je k tomu potřeba speciální software a datový kabel. Software není veřejně dostupný, jedná se o servisní software pro telefony Motorola, který mají k dispozici jen autorizovaná servisní střediska výrobce. Pokud ale zapátráte na internetu, možná se vám software podaří získat. Pokud chcete riskovat ztrátu záruky, případně další problémy, můžete zkusit tuto stránku, ale upozorňujeme, že se jedná o neautorizovaný zásah do telefonu a riziko je jen a pouze na vás. Pokud si paměť na SMS aktivujete, vejde se do telefonu odhadem 40 zpráv. Standardně Motorola T720i a i T720 ukládá pouze odesílané zprávy.

Poznámka: Podle vyjádření českého zastoupení Motoroly mají všechny u nás oficiálně prodávané T720i paměť na SMS zprávy aktivovanou.

Jinak musíme Motorolu za práci s SMS pochválit, oproti starším modelům výrobce došlo k mnoha příjemným změnám. Telefon umí doručenky, hromadné odesílání zpráv, automatické mazaní a třeba má i český slovník prediktivního vkládání textu iTAP. To ale nemusí být nutně každému po chuti. Tento slovník pracuje poněkud jinak než dobře známá T9 a především, telefon píše s diakritikou a tak i zprávu odesílá. Co to v praxi znamená, je nasnadě: zpráva může mít jen 70 znaků a některé starší telefony ji nedokáží správně zobrazit. Diakritika vypnout nelze, řešením je jedině psát zprávy bez slovníku.

MMS a fotoaparát

Hlavním tahákem T720i je přídavný fotoaparát a s ním související podpora MMS zpráv. Začněme tedy fotoaparátem. Ten je příjemně malý a připojuje se ke spodnímu systémovému konektoru telefonu. Zajímavostí je jeho objektiv otočný o 180 stupňů. Můžete tak fotografovat jak objekty před sebou, tak sám sebe a stále vše uvidíte na displeji. (Spíše budete tušit, protože při fotografování toho na displeji zrovna moc vidět není. V tom jsou asijští konkurenti (Sharp GX13, Panasonic GD87, nebo Samsung V200) podstatně lepší.

Druhým nedostatkem fotoaparátu u T720i je skutečnost, že se jedná o Java aplikaci, takže nejenže zabere paměť telefonu, ale vše je dost pomalé, což platí především při odesílání fotografie přes MMS, kdy se telefon přepíná z Javy do běžného režimu. V menu fotoaparátu si můžete vybrat jednu ze dvou velikostí snímku (160 x 120, nebo 320 x 240 obrazových bodů), dva režimy snímání (denní a noční) a také funkci frekvence napájení sítě. Že netušíte, o co se jedná? My popravdě řečeno přesně také nevíme, návod se nezmiňuje a v praxi se rozdílné nastavení nijak neprojevuje. Přímo v menu fotoaparátu je i fotoalbum, popřípadě prezentace všech obrázků uložených v telefonu. Z fotoalba pak lze okamžitě snímek poslat pomocí MMS zprávy na jiný telefon, nebo na e-mail. Jiným způsobem fotografii z telefonu nedostanete, infraport telefon nemá a přes kabel (jak sériový, tak USB) to nejde. Zatím totiž chybí potřebný software, který ale podle posledních informací Motorola připravuje.

Fotografie pořízené přídavným fotoaparátem k Motorole T720i najdete v druhé části článku.

WAP a data

Motorola T720i podporuje GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, a to jak pro wap, tak pro datové přenosy. Vše je stejné jako v případě běžného modelu T720 - včetně jediné možnosti připojení telefonu k počítači pomocí sériového, nebo USB kabelu. Zmínit můžeme jednu drobnou nevýhodu inovovaného modelu. Chybí mu e-mailový klient, který běžná verze T720 měla. Vše je opět způsobeno aplikací fotoaparátu a MMS zpráv, která ubrala paměť a výrobce se rozhodnul šetřit i v tomto případě. Pokud byste bez e-mailu nevydrželi, můžete si nahrát do telefonu jiný klient; jelikož se jedná o Java aplikaci, jistě nějaký vhodný najdete. Opět doporučujeme tyto stránky. Dodejme, že běžná synchronizace s počítačem je možná, výrobce dodává potřebný software přímo s telefonem a není tedy nutné hledat a zkoušet.

T720i můžete porovnat s jinými véčky běžně dostupnými na našem trhu. Na prvních dvou fotografiích jsou zleva: Motorola T720i, Samsung S100 a Sharp GX13.

Tři multimediální telefony vedle sebe. Sharp GX13 a Samsung V200 mají integrovaný fotoaparát, Motorola jen přídavný. Je ale podstatně levnější. Na první fotografii je zhora: Samsung V200, Sharp GX13 a Motorola T720i včetně fotoaparátu. Na druhém obrázku je Motorola uprostřed a Samsung vpravo.

Tři zavřené multimediální telefony vedle sebe. Motorola je vpravo, Samsung uprostřed a Sharp vlevo mají fotoaparát integrovaný. Na druhém snímku je již jen Motorola a Sharp GX13.

Další funkce

Jednou ze zajímavých funkcí nové Motoroly je podpora Java aplikací. Díky tomu si můžete do telefonu nahrát hry, či jiné méně či více užitečné aplikace. V Motorole T720 máte místo o velikosti 700 kB, u inovované verze jen 200 kB. Proč, to už jistě dobře víte. Naopak v případě ukládání multimédií má nová verze kapacitu paměti 500 k, zatímco běžná T720 jen 300 kB. Sami se musíte rozhodnout, kterou z variant si vyberete a která se vám bude více hodit. Pokud byste se ale rozhodli špatně a chtěli byste své rozhodnutí zvrátit, zatím budete mít smůlu. Z modelu T720 multimediální variantu zatím udělat nelze (podle některých informací to je možné, ale jak autorizované, tak neautorizované servisy nám tuto možnost nepotvrdily). Opačný postup, kdy z modelu T720i odstraníte funkci fotoaparátu, možná je, ale zřejmě jen s použitím neveřejného softwaru Motoroly. To platí i pro nahrávání Java aplikací do telefonu, u obou modelů to standardně jde jen přes wap a s tím, že za hry a programy budete muset většinou platit. Množství her, obrázků a programů najdete přímo na českých stránkách Motoroly, budete ale potřebovat platební kartu, jinak se k aplikacím nedostanete.

Všechny další funkce z běžné verze T720 zůstaly u inovovaného modelu T720i zachovány, takže vás potěší velmi slušný kalendář, kalkulačka, budík, který vás z vypnutého telefonu neprobudí. Co se dá dělat, nikdo není dokonalý. Hry nemá cenu komentovat, jejich počet závisí jen na vás, od výrobce je v přístroji jen hra Moto GP, tedy motocyklové závody. Hra je docela atraktivní a musíme pochválit telefon za rychlé překreslování displeje, takže je vše plynulé. Na závěr ještě jedna funkce, která u inovované verze chybí: hlasový zápisník. U modelu T720 má kapacitu 60 sekund záznamu, u inovované verze není vůbec.

Ano, či ne?

Motorola T720i a i T720 je atraktivní telefon, který má slušnou výbavu za rozumnou cenu. Ta se u nedotovaného přístroje pohybuje v obou případech okolo 10 000 Kč včetně DPH, s tím, že za fotoaparát je v některých případech nutno připlatit. Samotný stojí zhruba 3 000 Kč, časem by snad mělo být k dispozici i přehrání firmwaru z verze T720 na T720i, zatím tomu tak ale není. Pokud nehledíte na původ telefonu a na záruku seženete tuto Motorolu i výrazně levněji, v Polsku je totiž bohatě dotovaná, takže překupníci si jí museli všimnout. Je na vás, jestli budete chtít ušetřit, nebo jestli budete chtít plnou dvouletou záruku a zajištěný autorizovaný servis. Motorolu T720i najdete i v nabídce T-Mobilu, a to buď jako dotovanou za zhruba 7 000 Kč, nebo nedotovanou za 12 000 Kč včetně fotoaparátu.

A kterou si vybrat? Chcete-li fotografovat a posílat MMS, berte verzi T720i, pokud dáváte přednost větší kapacitě telefonního seznamu a některým dalším výše popsaným drobnostem, nemusíte utrácet za fotoaparát a vystačíte si s verzí T720. Je velmi pravděpodobné, že Motorola sama uvolní software pro stahování Java aplikací do telefonu z počítače, a pak si budete moci libovolně smazávat a nahrávat funkci fotoaparátu a MMS zpráv. Zatím se budete muset smířit s jednou z variant. Výhodou Motoroly je i velmi bohatá nabídka příslušenství, která zahrnuje jak datové kabely (sériový, USB, nebo pro PDA), tak osobní HF sady - a to i s integrovaným rádiem, nebo MP3 přehrávačem a k dispozici je i hlasité hands free a atraktivní stojánek s nabíječkou. I z tohoto důvodu je Motorola T720(i) atraktivní volbou.