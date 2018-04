Motorola T720 - první Motorola s barevným displejem se povedla (preview)

Motorola právě v těchto dnech uvádí na evropské trhy svůj nový telefon. Model T720 vzdáleně navazuje na starší řadu manažerských telefonů Timeport, v které je posledním modelem stále aktuální T280(i). Na rozdíl od těchto telefonů je ale nová Motorola T720 véčko. Důvodů pro toto rozhodnutí měl výrobce jistě několik. Tak především, Motorola véčka vymyslela a část její produkce se od této koncepce nikdy neodvrátila. Druhý důvod je ryze praktický. Jen co T720 rozevřete, zjistíte, že jako klasicky koncipovaný telefon by byl strašně veliký. A na závěr, jistě Motorola zaregistrovala, že véčka jsou teď v kursu a na asijských trzích bez véčka (mezi dražšími telefony) uspěje snad jen Nokia.

Motorola T720 není jediné véčko v nabídce výrobce. Již poměrně dlouho jsou na trhu dva sesterské modely V60 a V66, které po inovaci, která se pozná podle „i“ na konci jejich názvu, nabízí velmi podobnou výbavu jako právě T720. Proč tedy další „stejný“ telefon? Protože T720 je ve své podstatě úplně jiná. Především má jako první GSM Motorola (mimo komunikátoru A009, který je dodáván jen v omezeném počtu pro USA) barevný displej. Pro někoho ale budou důležitější změnou rozměry telefonu. T720 není nijak velká, ale má skvěle propracovanou ergonomii. Klávesnice má obrovská tlačítka s perfektním podsvícením a rozměrný displej je pro každodenní práci také výrazně pohodlnější než ten, co nabízí Motoroly V60(i) a V66(i). Naopak, proč tedy V60/V66? Protože jsou stylovější, což platí hlavně pro V60, a přece jen o malinko menší. Nová T720 by se měla postavit takovým soupeřům, jako budou Nokie 6610, 7210 či současná 6310i, Sony Ericssonu T68i, nebo novému Samsungu S100. Naopak V60/V66 spíš patří do kategorie stylových telefonů, jako jsou třeba Nokia 8910, 6510 a 8310 nebo široká paleta výrobků od Samsungu.

Motorola T720 má rozměry přesně takové, aby nebyla příliš velká, ale aby se s ní dobře pracovalo. Přesné rozměry jsou 90 x 47,5 x 23 mm a hmotnost telefonu je rovných 100 gramů. Tvary T720 jsou o poznání konzervativnější než u avantgardního modelu V70, přesto nelze nové Motorole upřít eleganci. Testovaný telefon byl proveden ve stříbrné barvě, která je na horní části zavřeného telefonu doplněná o leštěný plast okolo displeje a kovové logo výrobce. Komu by se stříbrný telefon nelíbil, může si vyměnit celý přední panel telefonu a zadní kryt baterie, což u véčkových přístrojů rozhodně není samozřejmé. Výměna krytů je bezproblémová a především přední kryt na telefonu velmi dobře drží. Trochu horší to bylo u testovaného vzorku s krytem baterie, je ale nutné podotknout, že testovaný telefon toho měl zjevně hodně za sebou a především se ještě nejednalo o prodejní verzi. U zavřeného přístroje zaujme druhý vnější displej, který sice nedosahuje rozměrů druhých displejů u některých asijských telefonů, přesto je větší a lepší, než ten co nabízí Motorola V60. Displej je dvouřádkový, jeden řádek informuje o stavu baterie a síle signálu a ten druhý je v pohotovostním režimu věnovaný údaji o čase a aktuálním datu a u příchozího hovoru samozřejmě zobrazí číslo/jméno volajícího. Pokud s dotyčným nechcete hovořit, stačí stisknout spodní levé boční tlačítko a zvuk či vibrace se vypnou. Přímo odmítnout ale hovor u zavřeného telefonu nelze.

Pokud se nechcete s telefonem jen předvádět, asi vás bude více zajímat, jak T720 vypadá otevřená. Hned na první pohled upoutá rozměrný barevný displej, který má rozlišení 120 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 4 096 odstínů barev. Kvalita displeje je vynikající, ale to platí, jen pokud je displej podsvícen. Pokud ne, tak na něm moc neuvidíte ani za plného denního světla. To ale platí pro všechny „pasivní“ displeje, navrch má zatím jen Samsung T100 s TFT displejem. Když barevný displej, tak samozřejmě barevné profily, animace, tapety a spořiče. Vše nová Motorola umí, ale výběr obrázků v testovaném telefonu nebyl příliš oslňující. Naopak menu a jeho animace jsou u T720 perfektní a i když je menu velmi podobné, jako u V60/V66, je výrazně přehlednější.

Základní menu telefonu může být buď ikonové, nebo běžné - vertikálně rolující. První varianta je ale přehlednější a také vzhledově atraktivnější. Hned po displeji zaujme u otevřeného telefonu klávesnice. Opět je velmi podobná jako u modelů V60/V66, ale tlačítka jsou výrazně větší a mají perfektní fialové podsvícení. Díky klávesnici se s telefonem velmi dobře pracuje a je jen škoda, že čtyřsměrná kurzorová klávesa nemá i potvrzovací funkci. Menu lze libovolně nastavovat, takže v základu uvidíte vždy jen ty položky, které potřebujete. Stejně tak lze nastavit rychlou volbu, kontextové klávesy a volbu směrového kurzoru v pohotovostním stavu telefonu.

Výbava nové Motoroly T720 je vcelku bohatá a měla by uspokojit většinu potenciálních uživatelů. Manažer potřebuje pracovat s daty, a tak mu T720 poskytne GPRS. Konfigurace je 4+1 timeslot a připojení k počítači je možné jen pomocí kabelu, a to buď přes sériové rozhraní nebo USB. Bohužel infraport chybí, což je ale v poslední době u Motoroly běžné, ač dřívější Timeporty jej měly. Tuto nevýhodu se Motorola snaží kompenzovat podporou připojení T720 k PDA zařízením, jako je Psion nebo Palm. Ve výbavě T720 nechybí ani podpora Java aplikací, což odpovídá firemní strategii, díky níž Javu nyní umí i obě inovované verze modelů V60 a V66. V testovaném vzorku však žádná aplikace nainstalována nebyla a neměli jsme k dispozici kabel, takže zatím nemůžeme posoudit, jak budou hry na barevném displeji vypadat. A když už jsme u her, tak v základní nabídce telefonu není žádná, počítá se jen s hrami v rámci Javy. Velkou pochvalu ale T720 zaslouží za nově zpracovaný diář, který je velmi luxusní a blíží se podobným aplikacím u PDA zařízení. Naopak výtka směřuje k budíku, který se stále neumí probudit při vypnutém telefonu.

Práce s SMS zprávami je díky velkému displeji, na který se vejde až devět řádků textu, velmi přehledná a díky perfektní klávesnici i velmi pohodlná. Aby toho nebylo málo, Motorola u T720 uvede poprvé na trh českou verzi prediktivního vkládání textu iTap, a konečně tak dožene handicap, který zatím vůči konkurenci má. Vedle klasických SMS zpráv nabízí Motorola i EMS zprávy a klasické e-maily. Podle posledních informací bude do konce roku k dispozici i nový firmware s podporou MMS zpráv a zároveň Motorola uvede na trh i přídavný fotoaparát. Více se o něm dočtete zde. Adresář v telefonu je vícepoložkový a odpovídá seznamu, který nabízí inovované Motoroly V60/V66. Nevýhodou je možnost vyhledávání jen podle prvního písmena, naopak inovace spojená s možností ukrývat, či zobrazovat více kontaktů u jednoho jména je velmi praktická. Kapacita paměti seznamu je 500 položek. Zřejmě poslední podstatnou inovací jsou u T720 vyzváněcí melodie. Těch je v telefonu celkem 64, když přesně polovinu si můžete nahrát, či složit sami a polovina je přednastavená. Důležité ale je, že melodie jsou polyfonní, což zatím žádná evropská Motorola nenabízí. Kvalita melodií je slušná, ale po pravdě, úrovně asijských telefonů nedosahují. Pokud ale nejste příznivci nejrůznějších melodií, jistě oceníte široký výběr vcelku běžných upozorňovacích tónů a na své si přijdou i skalní příznivci značky, kteří si zamilovali soubor jedenácti vyzvánění, které doprovázely všechny Motoroly po velmi dlouhou dobu beze změny. Melodie lze kombinovat s vibracemi a i těch je na výběr několik variant.

Nová Motorola T720 je atraktivní telefon s výbornou ergonomií práce, velmi dobrým barevným displejem a také velmi slušnou výbavou. Pokud se podaří výrobci implementovat do telefonu i podporu MMS zpráv, bude mít T720 úspěch zaručen. I bez MMS zpráv se ale jedná o povedený telefon, který díky své koncepci nemá na současném trhu přímou konkurenci. V té by mohl být třeba Samsung S100, ten je ale výrazně dražší. Nová Motorola T720 není primárně určena pro parádu, v této kategorii nabízí Motorola větší šviháky. Ten, kdo ale používá telefon především pro práci, ocení rozvírací koncepci telefonu, která u zavřeného přístroje zajišťuje kompaktní tvar a naopak u otevřeného telefonu nadstandardní pracovní pohodlí. Předpokládaná cena T720 by se měla pohybovat okolo 15 000 Kč, což přibližně odpovídá ceně v sousedním Německu, kde je oficiální cena stanovena na zhruba 580€, ale některé obchody nabízejí nedotovanou T720 již za 350€, takže se možná dočkáme jednoho velkého cenového překvapení, které může vyústit do pořádné cenové války. Pokud vás tento telefon zaujal, můžete se těšit na jeho recenzi, kterou vám nabídneme, jakmile budeme mít k dispozici finální verzi telefonu určenou k prodeji.

