Motorola T720 – véčková jistota (recenze)

V České republice si Motorola mezi mobilními telefony udělala dobré jméno díky véčkovým mobilům a s modelem T720 má šanci si tuto pozici udržet i do budoucna. A to i přesto, že jsou dnes k dispozici zajímavá a kvalitní véčka od Samsungu nebo Panasonicu – véčko od Motoroly je zkrátka klasika a spousta lidí na to dá.

Motorola T720 není stylový mobil (byť mu styl rozhodně upřít nelze), ale něco mezi stylovým a manažerským mobilem, s výraznou orientací na multimedia a zábavu. Na parádu totiž jenom barevný displej nestačí a poněkud větší velikost T720 vás v případě, že chcete módní doplněk, přesvědčí, abyste se podívali po V60/66 nebo po některém ze Samsungů. Jenže do kvalitního manažerského mobilu zase T720 chybí infraport nebo bluetooth. Bluetooth se dá ještě odpustit, ale infraport rozhodně ne. T720 tak bude silná v oblasti zábavních a multimediálních telefonů, zvláště po rozšíření na T720i a přidání externí digitální kamery. I když neškodilo by, kdyby se zlepšila kvalita displeje a polyfonních zvuků.

Ideální bezkonfliktní design

T720 nemá přehnaně konzervativní, ale ani vyloženě moderní design. Je rozumně hranatá tam, kde se to hodí, ale přitom dost zaoblená – avšak ne kulatá. Jde o klasickou véčkovou koncepci (rozevírací telefon), s velkou klávesnicí v hlavní části a velkým displejem v odklopné části. Na vnější straně je malý displej, zobrazující nejdůležitější informace (datum, čas, úroveň signálu a energie v baterii). V otočném kloubu je indikační dioda a po stranách tři tlačítka – jedním se ovládá hlasový záznamník, další dvě slouží pro nastavení hlasitosti.

Tato Motorola má klasickou vystupující anténu. S integrovanými anténami byly u véček těch výrobců, kteří je zkoušeli (Motorola zatím vždy použila klasickou anténu), problémy – jejich vyzařování bylo příliš velké a navíc špatně směrované. V poslední době to ale vypadá, že se již výrobcům podařily v této oblasti některé dílčí pokroky, a tak nebude příliš dlouho trvat a budeme se stále více setkávat s integrovanými anténami i u véček. I když na druhou stranu vám spousta současných uživatelů véček potvrdí, že klasickou anténu mají rádi. Při hovoru je totiž odkloněna od hlavy (u míry absorbovaného záření to je skutečně prospěšné) a navíc se za ní dá mobil velmi pohodlně vytáhnout z kapsy – i poslepu navíc víte, kde je vršek a kde spodek mobilu.

Když už probíráme anténu, musíme se zmínit o schopnostech mobilu, které s ní nepřímo souvisí. U Motoroly totiž bývá zvykem, že její mobily jsou třípásmové – fungují v obou frekvenčních pásmech evropského GSM (900/1800 MHz) i americké mutaci PCS (1900 MHz). Jenže T720 je jenom dvoupásmová; vystačíte si s ní jenom v Evropě a tam, kde mají klasické GSM. Do USA si budete muset vzít jiný mobil.

Všechny povrchy mobilu jsou plastové – i část kolem displeje, která vypadá nejkovověji. Náš testovací vzorek ve stříbrném provedení ale vypadal velmi dobře. Pokud by se vám snad T720 tak, jak ji vybalíte z krabice nelíbila, potom si můžete vyměnit přední i zadní kryt. Kryty sice nepokryjí celé tělo mobilu, ale ty, které vyrábí přímo Motorola, vypadají hezky a s telefonem ladí.

Zadní kryt přikrývá baterii. Ta je Lithium-Iontová a podle výrobce by měla zvládnout přibližně 150 minut hovoru nebo 160 hodin (6,5 dnů) v pohotovostním režimu. Naše zkušenosti jsou jiné – baterie příliš dlouho nevydrží. Jenže výdrž nepochybně ovlivnila nefinální verze firmwaru v našem mobilu a také barevný displej si zřejmě vezme své. Údaje Motoroly počítají s ideálními podmínkami, takže jich v praxi zřejmě nikdy nedosáhnete, ale se třemi dny pohotovosti můžete počítat téměř vždy.

Displej zklame, ovládání a menu nadchnou

K vnějšímu displeji toho není moc co dodat. Jde o klasický černobílý displej, který je velmi dobře čitelný. Je dvojřádkový – nahoře je řádek ikon a různých indikátorů, pod ním je čas a datum. Vnitřní displej je barevný. Ve standardním rozlišení se na něj vejde devět řádků textu při zobrazeném horním řádku ikon a posledním řádku s popisem funkcí přiřazeným třem horním funkčním klávesám. V případě, že si nastavíte větší písmo, počítejte jenom se sedmi řádky textu.

Barevný displej pro vás asi bude největším zklamáním. Je pasivní – při zapnutém podsvícení je velmi dobře čitelný. Horší je to i s podsvícením na přímém slunečním světle. Bez podsvícení je displej prakticky nečitelný. Podle technických specifikací je počet zobrazitelných barev 4096. To se nám ale při pohledu na veškerou grafiku v mobilu moc nechtělo věřit. Musíme ale uznat, že v přímém srovnání s displejem o 256 barvách nás T720 skutečně přesvědčila, že 4 tisíce barev podporuje. Co je opravdu jasné ihned, je rozlišení 120 x 160 bodů, které je ideální například pro MMS (větší obrázek do multimediální zprávy v současnosti neodstanete).

Co nezachrání displej, to spraví ovládání. I když se vám možná zpočátku může zdát, že ovládacích prvků je příliš, po chvíli si zvyknete. Ovládání je totiž skutečně velmi intuitivní. Spousta uživatelů mobilů má z minulosti vůči systému menu u Motorol averzi. V případě T720 doporučujeme alespoň na minutku ovládání vyzkoušet a až poté soudit.

V pohotovostním režimu můžete vstoupit do hlavního menu prostředním funkčním tlačítkem, nebo můžete jednotlivé položky spustit stiskem dvou krajních funkčních tlačítek nebo jednou z kurzorových kláves. Přiřazení položek všem klávesám si samozřejmě můžete nastavit. Stejně tak si můžete určit, které položky budou zobrazovány v hlavním grafickém menu s devíti pozicemi a ke kterým se dostanete až v rozšířeném menu. Když vezmete v úvahu, že hlavní menu nemusí být zobrazeno ve formě ikon, ale seznamu, že na displeji můžete mít libovolné pozadí, šetřič obrazovky a že si nastavujete i barevné styly menu, potom si ve spojení s výměnnými kryty můžete Motorolu T720 opravdu přizpůsobit k obrazu svému.

Pokud vám pohyb v menu přijde pomalý, potom si vypněte animace. Ty nespočívají jenom v animovaných ikonách, ale i animaci pohybu v menu a rozpohybování i některých dalších grafických prvků. Ze začátku je to pěkné. Později ale animace stejně vypnete a budete oceňovat, že se pohyb v menu zrychlil.

Telefonování a zprávy jsou základ

Telefonování s T720 je velmi pohodlné – jako ostatně s každým véčkem. Hovor samozřejmě můžete přijmout otevřením telefonu nebo po otevření zeleným sluchátkem. Reproduktor je kvalitní a ani druhá strana si nebude stěžovat na to, že by vás snad špatně slyšela. Na kvalitu mikrofonu se ale nespoléhejte při hlasovém ovládání nebo pořizování zvukových záznamů. Mikrofon má totiž malý dosah, takže musíte mluvit přímo do něj. Při hovoru si toho nevšimnete, protože jej máte téměř u úst. Výhodou mikrofonu ale je, že díky krátkému dosahu nezachycuje příliš mnoho vzdáleného šumu a bude vám rozumět i v hlučném prostředí.

Pro telefonování je důležitý telefonní seznam. Ten v mobilu pojme 500 vícepoložkových záznamů. Vedle telefonních čísel si můžete ukládat i e-mailové adresy – T720 totiž má e-mailového klienta. Potěšilo nás, že neměl problémy s přijatými česky psanými e-maily. Seznam v mobilu a v telefonu je společný – zobrazují se oba druhy záznamů.

Nepochybně vás potěší vyzváněcí melodie. Ty jsou totiž polyfonní, můžete je nastavovat k jednotlivým záznamům v telefonním seznamu, ale především jich je spousta (64) a polovinu z nich si můžete sami nahrát nebo upravit. Ortodoxní fanoušci Motoroly se nemusí záplavy polyfonních tónů děsit – v nabídce najdou i klasické zvuky, které mají všechny Motoroly již od nepaměti a podle kterých je možné i na dálku poznat výrobce jejich mobilu.

Do základních funkcí mobilního telefonu se již delší dobu počítají textové zprávy. České uživatele potěší, že T720 má českou verzi systému rychlého psaní iTap a že i tak se na velké klávesnici cokoliv píše poměrně pohodlně. Ovšem jenom tehdy, když nepíšete příliš rychle a nedržíte mobil v jedné ruce – v takovém případě totiž prsty po hladké klávesnici sklouzávají a psaní se stává obtížnější. Ženám s menšími prsty také nevyhovuje velikost telefonu – je pro ně příliš velký na držení a ovládání v jedné ruce. Nevhodnost pro dámskou dlaň byla hned druhá poznámka všech příslušnic něžného pohlaví, kterým jsme mobil půjčili (první poznámkou bylo vzdechnutí, že T720 je roztomilá a hezká).

Nicméně textové zprávy se dají při troše snahy psát pohodlně – s iTap i bez této technologie. Až bude v provozu celé pražské metro, tak Pražané při používání T720 ocení jednu příjemnou vlastnost. V případě, že se pokusíte odeslat zprávu v okamžiku, kdy jste bez signálu, tak se logicky neodešle a uloží. Když se ale mobil ihned po naladění signálu přihlásí do mobilní sítě, tak takové textové zprávy automaticky odešle, aniž byste se o to museli starat. V metru nebo vlaku tak můžete esemeskovat ostošest, bez obav z toho, jestli nezapomenete zprávu v místě s lepším signálem odeslat. Hodit se vám to bude i při chatování, které Motorola T720 samozřejmě podporuje.

Motorola T720 v současnosti podporuje klasické textové zprávy, chatování, e-maily a rozšířené zprávy EMS (ve standardu 5.0). Po upgrade na T720i (více v tomto článku) bude podporovat i multimediální zprávy MMS. O upgrade ale v tuto chvíli není dost informací.

Práce a zábava

Protože Motorola se T720 bude snažit prosadit jako telefon pro zábavu (a trochu i pro práci), nesmí samozřejmě chybět hry. V mobilu jsou předinstalované tři (všechny jsou v Javě). Jde o demoverze her Moto GP (závody silničních motocyklů), Asteroid (klasika z osmibitových počítačů, kdy ovládáte raketku a střílíte po letících asteroidech) a nakonec klasický Tetris. Další hry nebo plné verze si můžete stáhnout z internetu nebo wapu, pokud jsou napsány v jazyce Java pro mobilní telefony. Stejnou formou můžete do mobilu dostat i další aplikace.

Jak jsme se již zmiňovali na začátku, T720 k počítači připojíte jenom prostřednictvím USB kabelu. Na infračervený port nebo bluetooth můžete zapomenout. V případě připojení k internetu nebo WAPu už máte více možností. Když nevyužijete klasické datové přenosy, zbývá vám ještě GPRS v konfiguraci 4+1 (53,6 kb/s), což už by vám stačit mělo.

T720 má velmi hezký, i když jednoduchý diář. Základní zobrazení je kalendářové (celý týden). Zobrazit si můžete už jenom aktuální den, což není mnoho. Uvítali bychom minimálně ještě zobrazení celého měsíce. U událostí můžete určovat dobu trvání, upozornění (včetně předstihu) a opakování. Klasický úkolovník v T720 není. Údaje z diáře můžete synchronizovat prostřednictvím software TrueSync s osobním počítačem nebo jinými kapesními počítači.

Motorola se dosud ještě nenaučila naprogramovat budík v telefonu tak, aby se aktivoval i při vypnutém mobilu. Jediný rozdíl oproti objednanému buzení po telefonu tak je v tom, že budík v T720 je levnější; funkčně jde o totéž. To ale není vše – pokud si nastavíte opakovaný budík a několik dnů necháte mobil vypnutý (což se vám v případě pracovního mobilu o víkendu či dovolené může velmi snadno stát), potom se připravte na to, že si všechny budíky pěkně postupně vyslechnete hned po zapnutí. Vypínat budete muset postupně všechny promeškané budíčky…

Špatná milenka, ale dobrá manželka

K Motorole T720 během prvního setkání možná zahoříte vášní. A pokud jste skutečně fanoušky značky, potom si ji určitě koupíte. Po poměrně krátkém čase ale vášeň vyprchá a budete se muset pragmaticky naučit s T720 žít a především si zvyknout na její chyby, které budete postupně objevovat. Přesto ale nemůžete jen na základě toho mobil zatratit – je totiž dobrý, ale rozhodně ne dokonalý. Ti kdo mají Motoroly rádi, budou spokojení; ostatní se nejspíše porozhlédnou jinde.

Pokud hledáte luxusní stylový mobil, poohlédněte se raději po Samsunzích nebo si ze zahraničí přivezte nějaký telefon LG, NEC či počkejte na Panasonic GD 87. I v případě potřeby kvalitního manažerského mobilu se poohlédněte jinde, nebo se obrňte trpělivostí, než přijde Motorola s něčím pořádnějším (samozřejmě máte možnost si sehnat T280). T720 vás velmi zaujme, pokud hledáte něco mezi, s čím se navíc budete moci dobře bavit. Jenže – bude zřejmě lepší si počkat na T720i nebo na informace, jak to bude s upgradem T720 na T720i.

Důležitá při rozhodování samozřejmě bude i cena. Ta by se u nás měla pohybovat okolo 12 tisíc korun. Například německý T-Mobile prodává dotovanou T720 za 100 euro (3100 korun), nedotovanou za 350 euro (10 850). Za tyto peníze je T720 skvělý telefon. Prodávat by se u nás měl v listopadu tohoto roku.

Fotogalerii displejů Motoroly T720 najdete v tomto článku.