Motorola T720 – když barevné véčko, tak od Motoroly (preview)

Pokud si pod pojmem véčkový telefon jako první značku vybavíte Motorolu a trošku vás zamrzí, že v současnosti vám její nabídka oproti Samsungům, LG a dalším asijským firmám přijde poněkud chudá, potom nezoufejte. Když vydržíte do podzimu, budete si moci pořídit T720, jehož vzhled, funkce i technické parametry by vás měly uspokojit.

Právě na září je podle dostupných informací plánováno zahájení dodávek T720 na trhy. Některé zdroje uvádějí, že prodej by měl být zahájen již v srpnu, ale vzhledem k tomu, že se nám o víkendu nepodařilo ověřit informace přímo v Motorole, ponecháme otázku zahájení prodeje zatím nezodpovězenou. Více jasno je už v případě ceny – ta by měla být v Itálii 449 € (zřejmě bude platit i pro jiné státy EU;samozřejmě se může změnit), což činí při kurzu 30 Kč/euro necelých 13,5 tisíce korun. I když vezmeme v úvahu jinou výši DPH v evropských zemích a u nás, mohla by výsledná cena v České republice být nižší než 15 tisíc korun.

Motorola T720 je klasický véčkový (rozevírací) telefon. Tedy i s klasickou vnější anténou. Jak se zdá, i přes ojedinělé pokusy se výrobcům mobilů zatím nedaří integrovat anténu do véček takovým způsobem, aby nebyli nuceni dělat kompromisy ve vnitřním uspořádání mobilu a aby splňovali vyzařovací limity. T720 má dva displeje – vnější monochromatický s rozlišením 96 x 32 bodů a vnitřní, barevný, s rozlišením 128 x 160 bodů. Vnitřní displej je pasivní (CSTN), při používání na přímém slunečním světle možná budete mít problémy. Ale v ostatních případech byste si měli vychutnat pohodlí 4096 barev. V závislosti na nastavení můžete mít na displeji zobrazeno 7 až 9 řádků textu.

Motorola slibuje poměrně velkou možnost personalizace mobilů. Nejjednodušším vlastním nastavením je použití obrázku na vnitřním barevném displeji či volba jedné z 32 vestavěných melodií. Melodie i obrázky si můžete upravovat v telefonu, stáhnout z wapových stránek nebo nechat poslat textovou zprávou. Melodie jsou samozřejmě polyfonní a mohou obsahovat až 16 tónů současně. Pokud vám jenom toto prosté nastavení personalizace nestačí, potom si můžete upravovat i položky v menu a samozřejmě si můžete vyměnit i vnější kryt T720.

T720 není mobil pro manažery – alespoň pro ty náročnější. Má sice GPRS, WAP, e-mailového klienta a podporu prostředí J2ME, ale využijí to především ti zákazníci, kteří se chtějí bavit s hezkým a elegantním mobilem. Nicméně i manažeři nepřijdou zkrátka. Motorola T720 podporuje GPRS rychlostí 53,6 kb/s (4+1), přístup na WAP standardu 1.2.1 (prohlížeč umí i XHTML), má kalendář, hodiny, kalkulačku, adresář pro 500 položek a to vše umí synchronizovat prostřednictvím TrueSync (řešení Motoroly) s jiným počítačem, mobilem nebo kapesním počítačem. Jenže, jedinou možností spojení T720 s jiným zařízením je přes internet nebo sériovým či USB kabelem. Na infračervený port nebo bluetooth rovnou zapomeňte. Stejně tak nepočítejte s tím, že s T720 pojedete na služební cestu do USA – je totiž jenom duální (GSM 900/1800). Podle některých zdrojů se bude prodávat i verze T720 pouze pro USA a později by zřejmě měla být dostupná i triální verze. Vzhledem k tomu, že do uvedení zbývá ještě dost času a na jaře se hovořilo o triální verzi, je možné, že nakonec bude na trh uvedena rovnou T720 s podporou pásem GSM 900/1800/1900.

Ale vraťme se zpět k příjemnějším věcem, totiž zábavě. Přímo vestavěné by měly být tři hry. Můžete si ale stáhnout další, napsané v jazyce Java. Pro ty máte k dispozici paměť o velikosti 890 KB. S jinými uživateli můžete komunikovat i prostřednictvím SMS chatu a můžete si posílat rozšířené zprávy EMS (v novém standardu 5.0). Pro rychlejší psaní textů je přítomná technologie iTap a mobil budete moci jednodušeji ovládat hlasem. Příjemnější ovládání prý zajistí i předělané menu, které více využívá čtyřsměrného kurzorového tlačítka.

Existuje ještě stále velké množství uživatelů, kteří jsou velmi citliví na výdrž mobilu, přestože dnes není problém dobíjet mobil kdykoliv. Takže baterie Li-Ion o kapacitě 550 mAh slibuje zajistit 170 minut hovoru nebo 160 hodin pohotovostního režimu (téměř týden). To vše při hmotnosti 83 gramů a rozměrech 90 x 47,5 x 21,3 mm a barevném displeji či polyfonních zvucích, což jsou velcí požírači energie. Pokud vás ani tyto údaje nepřesvědčily, počkejte si do podzimu. To už bude Motorola T720 na trhu a budete si ji moci vyzkoušet sami. Možná to bude vhodná příležitost pro výměnu vašeho starého véčka…

Následující fotografie poskytnul exkluzivně pro Mobil.cz Antonio Monaco ze serveru Cellularmania.

Na levém snímku je sestava nového příslušenství Motoroly spolu s modelem T720. Rozevřený nový Timeport je na pravém snímku.

Na levém snímku je fotografie zavřené MotorolyT720, vpravo detail displeje.

Levý i pravý snímek vám přiblíží pohled na T720 z boku.

Dvakrát rozevřený Timeport 720. Vlevo maketa, vpravo funkční vzorek.