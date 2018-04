Motorola T280 – manažer na plný úvazek (preview)

Motorola Timeport 280 je vlastně nevlastním sourozencem „véčka“ V66. Výbavu mají velmi podobnou a oba dva telefony vycházejí z nové platformy, která je velmi odlišná od té předchozí, na které byly vyráběny telefony této značky po mnoho let. Zde však podobnost končí. Véčko je stylový telefon, který by měl především oslňovat svými kolibřími rozměry a muší vahou. Naopak nový Timeport by měl svému uživateli nabídnout především praktické ovládání, čemuž jsou podřízeny jak jeho rozměry (125 x 49 x 24 mm), tak i váha (119 gramů). Na první pohled se uvedené údaje mohou na dnešní dobu zdát zbytečně vysoké, ale na rozměrné klávesnici Timeportu se bude psát rozhodně lépe než na titěrné klávesnici nového „véčka“. Každý z obou telefonů je určen pro jinou skupinu zákazníků a tak je také koncipován. Například standardní baterie u T280, Li-Ion s kapacitou 800 mAh, by měla dokázat udržet telefon v pohotovostním režimu přes deset dní a hovorová doba by měla přesáhnout čtyři a půl hodiny. Tyto údaje jsou zhruba dvojnásobné oproti V66.

T280 není prvním telefonem Motoroly s označením Timeport. Tradice sahá dva roky zpět, kdy Motorola začala své produkty značit podle kategorií, pro jakou cílovou skupinu zákazníků jsou určeny. Řada telefonů Timeport se již od začátku vyznačovala jednou zajímavostí. Všechny takto označené telefony (P7089, P7389, P7389i, T250/P7689, T260) podporovaly všechny tři GSM pásma, tedy jak evropské 900 a 1800 MHz, tak americké pásmo 1900 MHz. Nejinak je tomu i u novinky, Timeportu 280 (V66 je však taktéž třípásmové). Timeporty si připsaly i jedno další prvenství. Model P7389i byl prvním komerčně prodávaným telefonem na světě s rychlým přenosem dat GPRS. Na začátku své kariéry byla konfigurace GPRS pouze 2+1 timeslot, po inovaci firmwaru bylo možné využívat konfiguraci 3+1 timeslot, což však platí především pro inovovaný model T260, který stále najdete v nabídce našich operátorů. Nový Timeport jde ještě dál a s konfigurací 4+1 timeslot (teoretická přenosová rychlost až 56 kbps – downlink) patří spolu s V66 a Samsungem Q100 mezi nejrychlejší GPRS telefony na světě.

Motorola T280 pokračuje v tradici svých předchůdců s GPRS (T260), ale svojí výbavou spíš vychází z modelu T250, který byl přeci jen výrazně lépe vybaven než T260. Nový Timeport jde však ještě mnohem dál a nabízí výbavu konkurenceschopnou se současnou světovou špičkou ve své třídě.

Vzhled Timeportu sice nezapře své předchůdce, přesto je jiný. Dominantním prvkem telefonu je rozměrný grafický displej s rozlišením 128 x 100 obrazových bodů. Toto rozlišení vám nabídne až šest řádků textu, včetně dvou stavových řádků. Stejně jako u V66 a T192 si však můžete vybrat mezi větším a menším fontem. V případě toho většího budou pro práci k dispozici již jen řádky čtyři. K vynikající čitelnosti displeje přispívá holografická fólie, vložená mezi displej a krycí sklo. Tento drobný zlepšovák měla již před mnoha lety Motorola cd930 a je jen ke cti výrobce, že jej použil i u novinky. K ovládání telefonu slouží především čtyřsměrný joystick a dvě kontextová tlačítka pod displejem. Joystick bohužel neumí zvolenou funkci potvrdit stiskem, přesto je ovládání Timeportu bezproblémové. Klávesnice je celkově povedená, psaní SMS zpráv by nemělo nikomu činit potíže.

Nový Timeport má novou strukturu menu, které stejně jako u V66 lze libovolně upravit podle potřeb majitele. K rychlému ovládání slouží až 99 položek rychlé volby, které lze ovládat i pomocí hlasových příkazů. Takto lze také vytáčet 25 jmen z telefonního seznamu, který má kapacitu 500 záznamů a je vícepoložkový. Telefon má i paměť na SMS zprávy, jejichž menu doznalo oproti starším Motorolám značných změn a konečně srovnalo krok s konkurencí. Telefon disponuje i záznamníkem na 1 minutu, schopným nahrávat i probíhající hovor. Samozřejmostí u takto koncipovaného telefonu je kalkulačka, převodník měn, kalendář a také tři hry. Stejně jako Motorola V66 má i nový Timeport 27 přednastavených vyzváněcích melodií, pět druhů vibrací a dalších 32 melodií si můžete složit sami.

Předností Timeportu by měla být práce s datovými přenosy. K tomuto účelu má telefon zabudovaný infraport a v nabídce příslušenství najdete kompletní nabídku datových kabelů. V základní výbavě by s telefonem měl být dodáván kabel pro připojení na sériový port. Data bude majitel Timeportu zřejmě využívat velmi často, již zmiňovaná podpora GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot k tomu přímo vyzývá. Samozřejmostí je WAPový prohlížeč, ovšem stále jen ve verzi 1.1, upgrade na nový standard 1.2 je zatím nejistý. K telefonu dostanete i CD s GPRS Managerem od společnosti Starfish, takže připojení by nemělo činit žádné problémy. Přesný popis práce s daty najdete v připravované recenzi.

Motorola Timeport 280 by se měla začít prodávat v nejbližších týdnech. Není však ještě jistá cena. V zahraničí, kde již T280 v prodeji je, se cena nedotovaného telefonu pohybuje v přepočtu pod hranicí 15 000 Kč. V podobné cenové relaci by se zřejmě měl nový Timeport pohybovat i u nás. Tento týden na veřejnost prosákly informace o předpokládané ceně tohoto telefonu v síti operátora Oskar, který své telefony zásadně nedotuje ani neblokuje. Cena 12 997 Kč by byla více než konkurenceschopná. Nechme se překvapit.