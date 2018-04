Motorola T2288 a V2288 už to také zná. Vylepšení Made in Czech.

Jednou z největších nectností mobilních telefonů Motorola, která se s nimi táhla od začátku jejich produkce, byla práce se SMS zprávami, a to především nemožnost vybrat adresáta SMS z telefonního seznamu a neschopnost identifikace příchozí zprávy. První nedostatek se Motorole podařilo odstranit před dvěma lety, kdy se u modelů cd930 a StarTac 130 podařilo upravit firmware a již bylo možno vybrat odesílatele SMS ze seznamu, a to buď podle jména, nebo podle pozice v paměti. Všechny následující modely již byly touto funkcí obdařeny, ovšem na identifikaci příchozí SMS si museli zákazníci počkat až do podzimu loňského roku, kdy s novými modely Timeport P250, v50 a v100 Motorola snad jako poslední producent na světě umožnila jednoduše identifikovat příchozí zprávu.

Bohužel, až na model v100 se jedná pouze o manažerské modely a uživatelé nejrozšířenějších low-end telefonů musí stále pátrat v paměti (své a svého telefonu), kdo že jim to vlastně píše.

Nyní ale máme i pro uživatele těchto modelů T2288 a V2288 dobrou zprávu: Motorola už to zná! Na světě je update firmwaru těchto dvou modelů, který umožňuje identifikovat příchozí SMS a místo obligátního čísla k ní přiřadí jméno z telefonního seznamu, ale nejen to, nový firmware nabízí velmi postrádaný budík, tři hry a kalkulačku.

Již v průběhu loňského podzimu jsme vás informovali o možnosti aktivace hodin, vnitřního telefonního seznamu a možnosti vytvoření vlastní melodie u modelů T2288 a V2288. Tentokrát jde nový firmware ještě dál a konečně dělá z jinak povedených telefonů plně konkurence schopné produkty v kategorii low-endů.

Pojďme se podívat na nové funkce podrobněji. K identifikaci příchozí SMS již není co dodat, na řadě je budík. V hlavním menu se položka budík zobrazí na třetí či čtvrté (je-li na kartě SIM toolkit) pozici a má podpoložky nastavit budík a zobrazení nastavení budíku. První položka nabízí na výběr buzení jednorázové, každý den, celý týden, od pondělí do pátku a od pondělí do soboty. Druhá položka pouze informuje, jestli je budík nastaven a jak. Funkce buzení jednorázové je jasná, stejně tak buzení každý den, u položky celý týden je možné nastavit buzení pro každý jednotlivý den zvlášť a poslední dvě položky umožňují nastavení pro určené dny. Jednotlivá buzení je možno libovolně kombinovat až do pěti položek a každé buzení je možno doplnit textovou poznámkou. Bohužel budík se neumí aktivovat z vypnutého telefonu, což je přeci jen nevýhoda.

Hry jsou v hlavním menu na poslední pozici, jsou tři, a to Hanojské věže, Baccarat a Cihly. Všechny tři hry je možné v průběhu hraní uložit a v příhodném okamžiku se k nim vrátit.

Kalkulačka je v menu na předposlední pozici, její použití je velmi jednoduché, číslice se zadávají standardně z klávesnice a početní operace se zadávají ze spodního řádku na displayi, kde jsou všechny nabízené početní úkony zobrazené a stačí na ně najet šipkou a potvrdit.

Funkce budíku, kalkulačky a her je možné nastavit do tzv. Menu rychlé volby, takže v hlavním menu je není třeba hledat. Vše je plně lokalizováno do češtiny a funguje bezchybně.

Všechny tyto nové funkce má již v sobě implementované nová verze telefonu T2288, která je pod označením T2288R nabízena v Twist sadě za velice příznivou cenu 3499Kč.

Ani české zastoupení Motoroly, ani značkový servis EBM nám nesdělil, kdy budou nové funkce do modelů T2288 a V2288 schopni dodatečně nahrát. Nicméně se té možnosti nezříkají. Pokud máte zájem, update firmwaru ve vašem telefonu Motorola T2288 a V2288 vám již ochotně provedou na adrese nebo na telefonu 0608/818181.