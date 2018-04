Motorola T205 šampión předplacených sad (recenze)

Motorola T205 je nový přírůstek do rodiny low-end modelů Motoroly s označením Talkabout. Původem pochází z Asie a pro společnost Motorola jej navrhla a vyrábí firma Acer. Jeho předchůdce, model označený jako T2688, se na asijských trzích dočkal velmi dobrého přijetí a proto se Motorola rozhodla jej nabídnout i evropským zákazníkům. T205 se již několik týdnů úspěšně prodává v Polsku a Švédsku. Nejpozději v průběhu letošního léta obohatí i nabídku minimálně jednoho z našich operátorů.

Kdo dobře zná mobilní telefony značky Motorola, bude po letmém seznámení s T205 překvapen. Menu je řešené pomocí grafických ikon, počet kláves se zredukoval na nezbytné minimum a i množství nejrůznějších funkcí nezaostává za konkurencí. Přesto si T205 ponechala určité vlastnosti klasických telefonů Motorola, což jen dále zvyšuje její užitnou hodnotu.

Vzhled

Motorola T205 upoutá hned na první pohled. Malé rozměry a decentní vzhled nenapovídají, že se jedná o levný telefon z předplacených sad. Další překvapení zvědavcům připraví T205 poté, co ji vezmou do ruky. Telefon je velmi lehký a perfektně padne do ruky. Díky mírnému prohnutí, kdy horní část telefonu vystupuje do popředí, se telefon skvěle drží a palec dosáhne na všechna tlačítka naprosto bez problémů. Rozměry telefonu jsou 112 x 46 x 18,5 mm a váha činí pouhých 90 gramů.

Anténa není integrovaná, ale její velikost nijak nevybočuje z běžného průměru konkurence. Kromě kláves na přední straně telefonu jsou na jeho pravém boku dvě tlačítka pro úpravu hlasitosti reproduktoru. Toto řešení je v průběhu hovoru rozhodně lepší než regulace hlasitosti klávesami na přední straně telefonu. Přístroj nemá výměnné kryty, ale měl by být nabízen v několika barevných kombinacích. U všech je zadní strana telefonu a okraj displeje černý. Telefon má, jak je v Asii zvykem, úchytku na poutko. V Evropě se od tohoto doplňku již dávno ustoupilo, ale v Asii si jej zákazníci stále žádají.

Baterie

Součástí standardní výbavy Motoroly T205 je Li-Ion baterie o kapacitě 600 mAh. Výdrž telefonu by se měla pohybovat v rozmezí 72 - 96 hodin v pohotovostním režimu a hovorová doba je deklarována výrobcem na údaj 150 až 300 minut. V našem testu, s nedokonale naformátovanou baterií se nám podařilo dosáhnout výdrže na spodní hranici papírových hodnot. Telefon se nabíjí zhruba dvě hodiny, což je pro Li-Ion baterii běžná doba.

Displej

Motorola T205 má plně grafický displej s rozlišením 98 x 64 bodů. Zobrazený font je relativně menší, než je u Motorol zvykem, přesto je text dobře čitelný. K dispozici je nastavení intenzity osvětlení. Spíš pro pobavení než z praktických důvodů má Motorola T205 dva spořiče displeje. První zobrazuje blíže neidentifikovatelného ještěra, který s panickou hrůzou sleduje pavouka. Druhá animace je romantičtější, příběh ukazuje rybku, jak se zamiluje do rybářského háčku. Pokud by se vám ani jeden ze spořičů nelíbil, můžete ho vypnout a uvidíte klasický displej, který ukazuje mimo stavových ikon název sítě, čas a datum. V případě zablokované klávesnice se místo informace o datu změní na ikonu klíče.

V horní části displeje je řádka pro ikony informující o síle signálu, stavu baterie, roamingu, lince a probíhajícím hovoru. Na rozdíl od běžných telefonů Motorola ale není horní řádka pevně definována. Systémové ikony se zobrazují jen v pohotovostním režimu, jinak je k dispozici celá plocha displeje. Pro čtení SMS má uživatel čtyři řádky textu po dvanácti znacích, pro psaní má o jeden méně. Font není proporcionální, takže na jeden řádek se vejde stejný počet písmen, ať jde o „W“ nebo třeba „I“.

Ovládání

Velkou předností Motoroly T205 je velmi jednoduché a příjemné ovládání. To obstará, mimo tlačítek alfanumerické klávesnice, ještě dvojitá směrová klávesa, zelené a červené tlačítko pro příjem a ukončení hovoru, tlačítko „C“ a dvě tlačítka na boku telefonu. Aby k ovládání telefonu stačilo jen tak malé množství tlačítek, je ke každému přiřazeno několik funkcí. Směrová dvojklávesa slouží pro vstup do menu a samozřejmě pro pohyb v něm. Zelené tlačítko přijme hovor, umožní přístup do seznamu hovorů a v neposlední řadě slouží jako potvrzovací klávesa. Tlačítko „C“ umí mazat znaky při vytváření SMS zprávy nebo nového záznamu v paměti. Červené tlačítko ukončí hovor a v průběhu práce s menu telefonu nabízí návrat o úroveň zpět. Pomocí něj se i zapíná a vypíná telefon. Poslední ze systémových kláves, dvě tlačítka na boku přístroje v průběhu hovoru regulují hlasitost reproduktoru a v pohotovostním stavu nabízejí oběma směry rychlý přístup do telefonního seznamu.

Těm, kteří by marně hledali klávesu rychlého přístupu (Quick Access), známou z většiny telefonů Motorola, prozradíme, že ani u T205 nepřijdou zkrátka. Místo samostatné klávesy tuto funkci zpřístupňuje tlačítko „C“, po jehož zmačknutí v pohotovostním režimu telefonu stačí zvolit jednu z numerických kláves, pod kterou se skrývá předem nadefinovaná funkce přístroje.

Ovládání Motoroly T205 je uživatelsky velmi přívětivé a většině majitelů nebude činit žádné problémy. Klávesnice je dobře zpracovaná, stisk jednotlivých tlačítek je přesný a i odezva telefonu na příkazy je okamžitá. Samotné menu přístroje je rozdělené na osm sekcí, zobrazených pomocí animovaných grafických ikonek a textového popisku. Ke konkrétní sekci jsou najednou zobrazeny tři položky. Pro jednodušší orientaci je na pravém boku displeje lišta, která zobrazuje, jak hluboko v menu se uživatel nachází. Jednotlivá menu lze procházet v kruhu, ale jejich začátek a konec je vyznačen.

Telefonování a práce s SMS

Zvuk telefonu je čistý a i jeho hlasitost je dostatečná. Na příchozí hovor bude majitel nové Motoroly upozorněn vibracemi nebo zvukovým vyzváněním. Na výběr má z třinácti melodií, pěti tónů, samotných vibrací nebo kombinace vibrací a zvuku - tzv. inteligentního vyzvánění. Hlasitost vyzvánění je více než uspokojivá a vibrace jsou dostatečně silné, aby je uživatel ucítil i v kapse kalhot. Seznam hovorů je dělený na přijaté, volané a zmeškané hovory, v každé kategorii pro deset záznamů. U každého záznamu nechybí informace o čase a datu.

Pro majitele přeplněných SIM karet má Motorola T205 vnitřní telefonní seznam s kapacitou 100 míst. Záznamy z paměti telefonu a SIM karty jsou od sebe rozlišeny. Paměť číslo jedna patří SIM kartě, dvojka analogicky patří paměti telefonu. Pro Motorolu netradičně se zamyká klávesnice. Místo krkolomného mačkání tlačítek s mřížkou a hvězdičkou zároveň teď stačí pro zamknutí podržet jen klávesu s mřížkou a pro odemknutí stačí stisknout postupně zelené tlačítko a „hvězdičku“.

Silnou stránkou T205 je psaní SMS zpráv. Kromě dobré klávesnice je dalším důvodem, proč se na T205 dobře píšou SMS zprávy, počítadlo napsaných znaků. Leckomu dobře poslouží i přednastavené zprávy, z kterých je sedm již vytvořených a dalších pět si může uživatel nastavit sám. Kdo má zkušenosti s komfortem psaní SMS zpráv na starých Motorolách, bude příjemně překvapen. K tomu zajisté přispěje i podpora doručenek. Bohužel telefon nemá zabudovánu podporu prediktivního psaní textu iTAP.

WAP

Motorola T205 má integrovaný WAPový prohlížeč od společnosti Phone.com (standard 1.1). Pro jeho spuštění je potřeba zabrousit do položky menu „Funkce volání“ a pro nastavení parametrů do vedlejší složky „Nastavení“. Možnosti prohlížeče jsou standardní a od konkurence se neliší.

Stejně tak položka SIM Toolkitu není přímo v hlavním menu přístroje, ale v poslední položce „Nástroje“. Telefon podporuje přenos dat, ovšem pouze pomocí datového kabelu. IrDA port tento telefon nemá. Vestavěn je HW modem s přenosovou rychlostí 9,6 kbps.

Další podporované funkce

Motorola Talkabout má solidní výběr z nadstandardních funkcí. Telefon se umí sám zapnout a vypnout, včetně rozlišení, zda tak má učinit jen jednou nebo každý den. V této souvislosti potěší fakt, že T205 je první Motorola, která umí probudit spáče i v případě, že je právě vypnutá. Integrovaný kalendář umí zobrazit vždy jen jeden měsíc. Pro konkrétní den je možné zadat několik záznamů, které mohou být doplněny o zvukový alarm s libovolnou dobou aktivace. Záznamy, kterých může být až 500, lze prohlížet jak jednotlivě, tak všechny najednou. Překvapivě ale telefonu chybí nějaká hra.

Z běžných funkcí umí telefon vše podstatné. Zajímavostí je nastavení přijímaného GSM pásma na duální příjem nebo pouze na jednu konkrétní frekvenci - buď 900 nebo 1800 MHz.

Uspěje?

Motorola T205 je malý, lehký a atraktivní telefon se solidním výčtem funkcí. K jeho hlavním přednostem patří uživatelsky přívětivá obsluha a velmi dobrá klávesnice pro psaní SMS zpráv. Na kategorii telefonů, kam by svojí cenou měl patřit, má T205 funkce, které většinu uživatelů uspokojí. Telefonu chybí snad jen hry. Naopak animované spořiče obrazovky mohou uchvátit především mladší zájemce o mobilní telefon. Bohužel, příslušenství je k telefonu úplně jiné než k ostatním modelům telefonu Motorola.

Motorola T205 bude v České republice dostupná nejpozději na začátku letošních prázdnin. Zatím nevíme, který operátor si ji vybral do své předplacené sady. Cena by se měla pohybovat okolo 6000 Kč za celou sadu včetně DPH. Pokud tomu tak opravdu bude, má se konkurence na co těšit. Motorola T205 jí bude minimálně vyrovnaným soupeřem.