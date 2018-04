Motorola T192 emo - hodně muziky za málo peněz (Recenze)

Motorola T192 je v současné době nejlevnějším telefonem tohoto amerického výrobce na našem trhu. Jedná se o vcelku pohledný přístroj, který při svém uvedení na trh zhruba před rokem překvapil podporou GPRS, což u lowendových modelů v té době nenabízela ani konkurence. Mohli jste ho však používat jen pro práci s WAPem, běžné datové přenosy neuměl. Rok se sešel s rokem a po Motorole T192 přišlo na trh několik dalších telefonů, které taktéž umí GPRS, ale rovněž jen pro práci s WAPem. A když už jsme u rychlého přenosu dat, právě GPRS je hlavním a vlastně jediným rozdílem mezi standardní verzí Motoroly T192 a novou verzí T192 emo, či T192L, jak jej výrobce na některých trzích označuje.

Motorola měla v kategorii levných lowendových telefonů na našem trhu poměrně dlouhou tradici. Mnozí si jistě vzpomenou na dnes již legendární modely d520, Amio, řadu 3xxx, nebo v posledních letech na modely T2288 a V2288. A právě model T2288 nahradila před rokem Motorola T192. V mnoha směrech přinesla větší či menší vylepšení oproti předchůdci a jak již bylo uvedeno, jako první low-end vůbec nabídla technologii GPRS. A právě díky tomu rozhodně nebyla a vlastně stále není Motorola T192 levným telefonem, tak jak tomu bylo u předchozích modelů. I druhý low-end Motoroly v její současné nabídce, T191, který pochází z dílen Aceru (Benq), není zrovna laciný. A než se začne prodávat nová generace low-endů, řada 3xx, potřebovala Motorola nabídnout telefon, který by svojí cenou tvrdě zaútočil na nejlevnější konkurenci na trhu. Jako nejvýhodnější řešení se nabídla možnost odstranění podpory GPRS u modelu T192 a na světě je dnes recenzovaný model T192 emo (L).

Cenový rozdíl mezi běžnou variantou T192 s podporou GPRS (u T-Mobile) a T192 emo je minimálně 2 522 Kč. Ještě více pak můžete ušetřit, když cenu T192 emo, kterou nabízí Oskar, porovnáte z cenou T192 u Eurotelu. Rozdíl činní nezanedbatelných 3 518 Kč. Běžná T192 totiž stojí u T-Mobile 5 499 Kč v předplacené sadě Twist a u Eurotelu v Go sadě za ní zaplatíte ještě o 996 Kč více. V obou případech je telefon zablokovaný pro použití jen v síti daného operátora, naopak Motorola T192 emo v nabídce Oskara blokovaná není. U Oskara tento telefon můžete získat již s předplacenou kartou Oskarta a to bez dalších závazků, jedná se o běžnou nabídku. (Všechny uvedené ceny jsou platné k polovině srpna 2002)

Verzi „emo“ od standardní Motoroly T192 na první pohled vůbec nepoznáte, tedy pokud si nevšimnete rozdílného označení na krabici. Stejně neúspěšní budete, když jen zběžně prolistujete menu telefonu. Ani zde žádné rozdíly nejsou. Abyste odhalili zjednodušenou verzi od běžné, musíte v menu telefonu zabrousit do položky nastavení, kde je v menu „nastavení přístupu na WAP“ u běžné verze možnost výběru přístupu ke službě buď pomocí běžného vytáčeného přístupu, nebo právě pomocí GPRS. U zjednodušené verze „emo“ najdete jen první variantu, ale o možnost surfovat WAPem nepřijdete. Jinak jsou obě Motoroly T192 naprosto shodné. Podrobnou recenzi Motoroly T192 naleznete zde a dnes si jen připomeneme nejvýraznější charakteristiky tohoto telefonu.

Motorola T192 je prvním přístrojem výrobce, který má integrovanou anténu a výměnný přední kryt telefonu. Příjem signálu je na standardní úrovni a nevymyká se standardu jiných telefonů. O trochu horší to je však s výměnnými kryty. Výměna i jejich usazení nečiní problémy. Podle reakcí majitelů tohoto přístroje se ale do telefonu začne časem dostávat nečistota, což bude vadit především pod krycím sklem displeje. Nečistoty lze samozřejmě vcelku pohodlně odstranit, přesto by se měl výrobce u příštího modelu s výměnným krytem zamyslet nad jeho konstrukcí, aby majitelé nemuseli telefon každý druhý den čistit. Celkově lze Motorolu T192 hodnotit jako designově povedený mobil, který má nezaměnitelný tvar a i po roce působení na trhu za mladší konkurencí nezaostává. Rozměry přístroje jsou 120 x 46 x 23 mm a jeho hmotnost je 117 gramů.

Menu Motoroly T192 (emo) má sice oproti předchozím modelům odlišnou grafiku, ale jeho struktura zůstává velmi podobná. Hlavní menu je karuselové a vcelku přehledné, ztratit byste se v něm neměli. Nižší položky menu jsou již koncipovány klasicky a opět nepřekvapí majitele starších telefonů Motorola. Komu by se zdál použitý font písma na displeji příliš malý, může ho v menu zvětšit a pak se bude jednat asi o telefon s největšími písmeny na trhu. Díky této funkci se z T192 (emo) stává ideální přístroj pro starší zákazníky, kterým dnešní miniaturní font většiny telefonů již dělá problémy. Tito uživatelé jistě také ocení klasické rychlé menu Motoroly pro devět nejpoužívanějších funkcí mobilu. Oproti starším telefonům ale u T192 zmizela klasická klávesa se šipkou mířící vzhůru. U tohoto modelu stačí pro vstup do rychlého menu chvíli podržet tlačítko pro vstup do hlavního menu. Pak lze volit jednotlivé položky jedním z alfanumerických tlačítek, nebo dalším mačkáním tlačítka. Orientaci výrazně usnadní grafické ikony.

Funkční výbava Motoroly T192 emo je na svojí cenovou kategorii vcelku bohatá. Telefon nabízí 100 míst ve vnitřním telefonním seznamu a právě tyto kontakty můžete třídit do pěti skupin volajících. Položky jde obousměrně kopírovat rovněž na SIM kartu, ale mnohem zajímavější je práce s oběma seznamy současně, máte tak subjektivně k dispozici daleko větší kapacitu. Deset čísel ze seznamu telefonu lze vytáčet pomocí hlasových povelů, nebo pomocí obvyklé rychlé volby podržením konkrétní alfanumerické klávesy. Nepříjemným anachronismem je pak zamykání klávesnice dnes již legendárním krkolomným dvojstiskem tlačítek s hvězdičkou a mřížkou. Trochu snazší je pak možnost zablokování či odblokování klávesnice souběžným stiskem tlačítka s hvězdičkou a nad ním umístěné klávesy s číslem sedm. Po odblokování pak ale na displeji zbude právě číslo sedm.

Z nadstandardních funkcí nabízí Motorola T192 emo třeba spořiče displeje, které jsou v telefonu dva, u práce s SMS zprávami najdete možnost vkládat předem nastavené smajlíky a nechybí dnes velmi populární SMS chat. Jako další doplňkové funkce můžeme jmenovat jednu hru, která má ale jen jednu úroveň a po jedné chybě můžete rovnou hrát znovu od začátku.

Telefon má jednoduchý kalendář s možností upozornění na konkrétní událost, bohužel, ani tato Motorola se neumí probudit z vypnutého stavu. Nechybí ani kalkulačka či převodník měn. Vedle 13-ti vyzváněcích melodií umí telefon i vibrovat. Musíme pochválit klávesnici, která i přes to, že je gumová, umožňuje pohodlnou práci s telefonem, včetně psaní SMS zpráv. Podsvícení má intenzivní a rovnoměrné. Se standardní baterií telefon vydrží na jedno nabití na příjmu téměř pět dní, nebo přes tři hodiny nepřetržitého hovoru. Baterie je běžná NiMH s kapacitou 550 mAh.

Motorola T192 emo je při své ceně 2 977 Kč v nabídce Oskara velmi zajímavou volbou pro toho, kdo chce levný, ale funkčně nepříliš ošizený telefon. Pokud nepotřebujete přistupovat k WAPu pomocí rychlého přenosu dat GPRS, nemá cenu, abyste kupovali podstatně dražší plnou verzi T192, cenový rozdíl činí minimálně 2 500 Kč. V současné chvíli je Motorola T192 emo spolu s Panasonikem GD35 nejlevnějším telefonem v nabídce Oskara a jedná se o jeden z nejlevnějších telefonů na našem trhu vůbec.