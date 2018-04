Motorola T192 – První low-end s GPRS (Recenze)

Nejlevnější telefony značky Motorola mají jistě spoustu spokojených uživatelů. Přesto se v hodnocení odborných periodik pravidelně objevují na chvostu hodnotících tabulek. Ne že by se snad jednalo o špatné telefony, ale jejich výbava dlouhodobě zaostávala za konkurencí a odborné veřejnosti možná vadila stále stejná obsluha telefonu, která se za několik posledních let téměř nezměnila. Letošní rok Motorola nasadila k výrazné ofenzívě a kompletně obměňuje své portfolio telefonů. V podobě modelu T192 se dostalo i na přístroj z nejlevnější kategorie telefonů, tedy z kategorie telefonů pro předplacené sady, u Motoroly označené jako řada Talkabout.

T192 ovšem nebude úplně nejlevnější Motorola, tuto pozici zatím přenechá adoptivní T205, původně z dílny Aceru a do konce roku se nejlevnější Motorolou stane drobeček T191. Kdo měl kdy co do činění s Motorolou a low-endovou především, bude v případě nové T192 překvapen. Anténa se schovala do těla přístroje, přední kryty jsou celé výměnné a i uvnitř přístroje budete hledat podobnost s předchůdci jen stěží. Díky nové T192 se může Motorola směle pustit do boje s konkurencí, na kterou již v kategorii nejlevnějších telefonů nebude muset jen dotahovat, ale naopak si připravila solidní náskok.

Vzhled

Jak již bylo uvedeno, v historickém kontextu je vzhled T192 velmi netradiční. Novinka nepřipomíná žádný jiný model Motoroly a nejvíce překvapí a i potěší absence externí antény. Ta je ukryta v těle přístroje a tato konstrukce nečiní telefonu žádné problémy s příjmem signálu. Rozměry telefonu jsou 120 x 46 x 23 mm a váha je na dnešní dobu stále přijatelných 117 gramů. Telefon má všechny hrany pečlivě zaobleny, přesto na první pohled nepůsobí tak kulatě, jako starší modely Timeportů. Část telefonu, kde jsou tlačítka, je o něco tenčí než horní část s displejem, což významně přispívá k ergonomii držení přístroje, ale to je v poslední době u telefonů se značkou Motorola již tradicí.

Námi testovaný vzorek byl vyveden v takzvané „flanelově šedé“ barvě, což je přibližný odstín větší části horního krytu telefonu. V okolí displeje je použit tmavší odstín této barvy a navíc je překryt průhledným plastem, takže působí lesklým dojmem. Tlačítka, ozdobný lem okolo displeje a reproduktor jsou světle šedivé. Stejnou barvu pak má celá zadní část přístroje, včetně krytu baterie. Komu by se tato barevná kombinace nelíbila, nemusí propadat skepsi, T192 je první Motorola, která má výměnné celé přední panely! Zatím jsou k dispozici vedle „flanelově šedé“ ještě barvy „magická černá“ a odstín „stříbrný duch“. Je ovšem nanejvýš pravděpodobné, že se v nejbližší době dostanou na trh další barevné mutace a to jak v rámci originálního příslušenství, tak i od externích výrobců. Kryt drží na telefonu jako přibitý a žádné nepříjemnosti nenastanou ani v rámci jeho výměny.

Klávesnice je na velmi slušné úrovni, což potěší především notorické psavce SMS zpráv. Rozvržení jednotlivých tlačítek je taktéž bez připomínek, snad jen velikost horních kláves pro příjem a ukončení hovoru by mohla být větší. Systémový konektor na spodku přístroje nehledejte, ten již nemají ani starší low-endy od Motoroly. Pro připojení nabíječky a osobní HF sady jsou určeny dvě zdířky na pravém boku telefonu. Na zadní straně pro změnu nechybí konektor pro připojení externí antény, ovšem odstranění jeho gumové krytky vyžaduje slušnou dávku trpělivosti.

Displej

Displej Motoroly T192 má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a dokáže zobrazit až pět řádků textu a k tomu jeden řádek pro systémové ikony. Pokud by se vám standardní velikost zobrazeného fontu zdála příliš titěrná, můžete si nastavit funkci zoom, pomocí které se font více jak dvojnásobně zvětší a mezi současnými telefony pak nebude mít naprosto žádnou konkurenci. Pokud si vystačíte se základní velikostí fontu, budete mít při prohlížení menu telefonu k dispozici tři řádky textu, v případě velkého fontu jen dva. Pokud budete ovšem psát SMS zprávu, bude poměr zobrazených řádků pět ku třem ve prospěch menšího fontu.

Zajímavou schopností nové Motoroly T192 je spořič displeje, tedy screensaver. K dispozici jsou dvě animace, nebo si můžete spořič vypnout. První animace zobrazuje plovoucí rybku, druhá akčnější nabízí z dálky přijíždějící auto. Spořič funguje jak při zamčené, tak při odemčené klávesnici a zabírá celou aktivní plochu displeje. Pouze na horním stavovém řádku zůstane indikátor stavu aktuálního signálu. Čas, stav baterie a ostatní ikonky nejsou při aktivovaném spořiči viditelné. Screensaver asi pixely displeje neušetří, ale pro mnoho zákazníků může být atraktivním doplňkem výbavy telefonu. Pro optimální čitelnost displeje si můžete u T192 nastavit i jeho kontrast.

Baterie

Baterie je prozatím u nové Motoroly velkou neznámou. Motorola zásadně na svých bateriích neuvádí kapacitu a tu lze pak zjistit jen z katalogu příslušenství. Bohužel Motorola T192 je příliš nový telefon, takže mezi příslušenstvím použitý typ baterie nenajdete. V každém případě se jedná o baterii Ni-MH, která je tvarem velmi podobná těm, které Motorola používala u modelů V3690 a Timeport. Bohužel tato baterie má kontakty na spodní straně a ne na svém čele, takže ze starších Motorol do nové baterii nedáte. Použitá technologie baterie Ni-MH se ovšem negativně projevuje na hmotnosti telefonu. Bude-li v rámci příslušenství k dispozici i baterie Li-Ion, mohla by váha telefonu o pár gramů klesnout.

Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet v pohotovostním režimu okolo sedmi dnů a nebo by měl vydržet až pět hodin hovoru. V praxi asi těchto časů nedosáhnete, přesto je výdrž telefonu solidní. Při našem testu telefon vydržel v pohotovostním režimu 4 dny i se zhruba půl hodinou hovorů. Poslední informace od českého zastoupení Motoroly však znamenají, že baterie bude 550mAh NiMH s 300 minutami hovorového času a 180 hodinami času pohotovostního.

Ovládání

Přestože má Motorola T192 novou strukturu menu, samotné ovládání přístroje je podobné starším telefonům se značkou Motorola. Například oproti další novince amerického výrobce, špičkové Motorole V66, není revoluce „pod obalem“ tak razantní. K ovládání telefonu slouží mimo numerické klávesnice dvě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru, která zároveň slouží pro potvrzení, či zrušení vybrané funkce. Přístup do menu telefonu má vlastní tlačítko, pod kterým je ještě dvousměrná klávesa pro pohyb v nabídce jednotlivých menu přístroje. Víc ovládacích prvků na telefonu nenajdete a všechny výše uvedené jsou pouze na čelním panelu telefonu. Kdo si teď říká, že jedno důležité tlačítko chybí, má pravdu. Populární Quick Access, neboli klávesa rychlé volby je u nových telefonů Motorola již minulostí, přesto o tento rychlý a pohodlný způsob ovládání uživatelé nepřijdou. Pro vstup do menu rychlé volby slouží klávesa „menu“, kterou je pouze potřeba chvíli podržet stisknutou. Ihned se objeví nabídka rychlé volby, v které můžete listovat, nebo přímo jednotlivým tlačítkem 1 až 9 vyberete požadovanou funkci.

Samotné menu má netradiční tvar karuselu, zde autoři nejspíš hledali inspiraci u Philipsu. Vidět jsou vždy tři položky najednou, ale pouze u té aktivní je i jmenný popis. Položka předchozí a následující je zobrazena pouze ikonou. Animace hlavního menu je plynulá a to jak pohyb jednotlivých položek, tak grafické ztvárnění aktivní ikony. Jednotlivá další menu telefonu již mají standardní podobu známou i ze starších Motorol. Jednotlivé položky jsou z levého boku orámovány a šipky jasně ukazují, jestli jste na konci, začátku, či uprostřed zvoleného menu. Pro pohyb v menu slouží dvousměrná kurzorová klávesa, nebo samotné tlačítko „menu“, které ale samozřejmě umožňuje pohyb jen jedním směrem.

Hlavní menu má poněkud pozměněnou strukturu jednotlivých položek, začíná se standardně u Telefonního seznamu, další na řadě jsou SMS zprávy, následuje WAPový prohlížeč, SMS chat, Hra, Nástroje, Nastavení, Zvonění a končí se seznamem hovorů. Tato struktura je rozhodně přehlednější než u starších modelů stejné značky. Kdo již měl s nějakou Motorolou co do činění, nebude ani u T192 překvapen. Pro ostatní je ovládání nové Motoroly na slušné úrovni, ale revoluční V66 to ještě není. Anachronismem je blokování klávesnice, pro které je stále nutné zároveň zmačknout obě spodní šipky (*) a (#), což je více než krkolomné. Druhou možností, která byla možná i u některých Motorol T/V2288, je souběžné stisknutí tlačítka s mřížkou (#) a sousedící sedmičky (7). Tato operace je na rozdíl od předchozí proveditelná jen jednou rukou, ale po odemčení zůstane na displeji zobrazená právě sedmička

Telefonování a práce s SMS zprávami

Příjmové vlastnosti telefonu jsou velmi slušné a stejně tak zvuk reproduktoru je na standardní úrovni. Regulace hlasitosti je možná jen směrovou klávesou, což je její primární funkce v pohotovostním režimu. Během hovoru by ale byla výhodnější tlačítka na boku přístroje, která tam ale bohužel nejsou. Na příchozí hovory vás Motorola T192 upozorní jednou z třinácti melodií, z čehož jsou dvě nahrávatelné přes SMS zprávy. Vlastní kompozitor melodií chybí. Nechybí ovšem vibrace a jak je u Motoroly zvykem, můžete buď jen vibrovat, nebo nejdříve vibrovat a pak zvonit. Intenzita vibrací je na standardní úrovni.

Nová Motorola má vnitřní telefonní seznam na 100 záznamů a přístroj umí pracovat zároveň s tímto seznamem i s tím na vaší SIM kartě. Mezi seznamy můžete položky kopírovat oběma směry a to jak všechny najednou, tak i pouze vybrané. Deset vybraných čísel uložených v telefonu můžete vytáčet hlasem, když tato funkce pracuje naprosto bezchybně. Velmi pohodlné je i nastavení rychlého vytáčení deseti vybraných čísel. Zajímavou funkcí je odpočítávání délky jména při ukládání do telefonního seznamu. Novinkou u Motoroly je pět vyzváněcích profilů, u kterých si můžete nastavit vyzváněcí tón, tón SMS zprávy a jestli budete chtít být upozorněni vibracemi. Jednotlivé profily si můžete přejmenovat, ale jednotlivá čísla do profilů dostanete pouze tehdy, pokud je ukládáte a to ještě pouze do seznamu telefonu. Aktivace konkrétního profilu je možná jen pomocí rychlé volby Quick Access.

SMS zprávy se píší na T192 velmi slušně, ale na rozdíl od nového „véčka“ stále platí, že při psaní písmen na stejné klávese se musíte posunout šipkou. Automatické posouvání kurzoru se v této nové Motorole ještě nekoná. Příjemnou funkcí je naopak odpočítávání napsaných znaků v SMS zprávě a rychlý přístup tlačítkem „menu“ do nabídky způsobu psaní zpráv. Na výběr je prediktivní psaní iTap, ovšem zatím bez češtiny (s největší pravděpodobností bude dostupná do konce letošního roku), dále standardní mód, čísla, vzorové zprávy (10) a vlastní přednastavené zprávy (10). Při psaní i čtení je použit dynamický font, takže „i“ napíšete více než třeba „w“. Zajímavou funkcí známou z některých Nokií je SMS chat. Stačí si vybrat protějšek a pak již si posíláte SMS zprávy jako v chatu na počítači a nemusíte stále zadávat číslo adresáta. Zprávy pak vidíte pěkně seřazené za sebou, včetně rozlišení, jestli se jedná o vaši odpověď, nebo zprávu od protistrany.

WAP a data

Motorola T192 umí GPRS. Jedná se o první komerčně dostupný telefon low-endové třídy s tímto způsobem přenosů dat. Jestli díky tomuto a podobným přístrojům zavedou operátoři GPRS i pro předplacené karty, to ponechme na jiný článek. V každém případě umí T192 GPRS v konfiguraci 3+1 timeslot, tedy na stejné úrovni jako všechny ostatní současné GPRS telefony. Výjimkou je pouze Motorola V66, která zvládá konfiguraci 4+1 timeslot. Ten, kdo se raduje, že v Motorole T192 získá laciný telefon pro rychlé datové přenosy, nechť zamáčkne slzu a dále šetří na dražší konkurenci. GPRS u této Motoroly lze využít jen pro přístup k WAPu. Důvodem je absence jakéhokoliv systémového konektoru nebo třeba IrDA portu. T192 má pouze servisní konektor shodný se staršími modely T/V2288 a to ještě na velmi nepřístupném místě pod baterkou.

Samotný WAP přes GPRS je samozřejmě příjemně rychlý a pro fluktuanty mezi operátory má Motorola na výběr tři profily. Prohlížení stránek je možné i offline a pro nastavení parametrů prohlížeče již není nutné se připojovat. Prohlížeč je jako obvykle od společnosti Phone.com a to ve standardu 1.1. Pokud by vaše karta nepodporovala rychlá data GPRS, neztrácejte naději, WAPovat samozřejmě můžete i standardním způsobem.

Další podporované funkce

V dnešní době již v mobilním telefonu nemohou chybět hry a nejinak je tomu v Motorole T192. V základním nastavení je k dispozici pouze jedna hra a to populární cihly, kdy míčkem rozrážíte zeď. Další hry by mělo být možné dohrávat ze speciálního webu Motoroly. Maximálně se však do telefonu vejdou tři hry. Ve složce Nástroje najdete reminder kombinovaný s budíkem a kalkulačku. Oboje je známé již ze současných telefonů Motorola, včetně nectnosti, kdy se budík z vypnutého telefonu neaktivuje. Nastavit si můžete až dvacet záznamů o délce 24 znaků. Nastavit si můžete jak délku vyzvánění, tak dobu, kdy má na jednotlivý záznam telefon dopředu upozornit. Kalkulačka je standardní a základní výpočty včetně přepočtu kurzů měn zvládne bez nejmenších problémů.

Zhodnocení

Motorola T192 je jistě atraktivní telefon, který jako první přináší do kategorie low-endů rychlý přenos dat GPRS. Přestože je zde GPRS určeno jen pro WAP, určitě si do budoucna najde mnoho zákazníků. Otázkou je, zda a za jakých podmínek nabídnou operátoři GPRS i na předplacených kartách, tedy v tom segmentu trhu, kam je nová Motorola nasměrována.

Pokud pro vás WAP není to nejdůležitější, může vás T192 zaujmout atraktivním vzhledem s integrovanou anténou či výměnnými kryty. Pro mladší skupinu zákazníků nabízí Motorola funkce SMS chatu, animovaných screensaverů nebo přes WAP dohrávatelných her. Všechny zákazníky jistě zaujme přepracované menu s mnoha detaily, které byly starším Motorolám vyčítány. Naopak pár zbytečných nepřesností a nedodělávek zůstalo. Ovládání zámku klávesnice je krkolomné, doručenky SMS zpráv také stále chybí a i práce s profily není dotažena k dokonalosti.

Nová Motorola T192 bude v nabídce zřejmě obou operátorů nabízejících na našem trhu předplacené sady v průběhu letošního září. Přesná cena ještě není stanovena, ale podle předběžných indicií by se měla vejít do 6000 Kč za celou předplacenou sadu. V této cenové relaci by se pak jistě jednalo o velmi zajímavou nabídku. Telefon se zatím prodává jen v Itálii a cenová relace je velmi podobná té, kterou lze očekávat u nás. Zájemce však musíme upozornit, že zatím tento telefon nelze odblokovat.