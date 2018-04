Motorola T191 – Malý, lehký a chytrý low-end (recenze)

Model T191 uzavírá letošní bohatou nadílku nových telefonů se značkou Motorola. Vedle špičkových stylových telefonů V60 a V66, manažerského Timeporta 280 nebo low-endu s GPRS T192 vypadá na první pohled jako chudý příbuzný. První pohled ale klame. Motorola T191 je velmi povedený telefon, který úspěšně kombinuje funkční výbavu s atraktivním vzhledem a v neposlední řadě i velmi malými rozměry a váhou. Telefon se nejdříve začal prodávat v Asii, před několika týdny následovala i západní Evropa a do konce roku by se měli dočkat i zákazníci v ČR. V Asii je Motorola T191 velmi populární a láme jeden prodejní rekord za druhým. Právě i pro její úspěch se Motorole podařilo zvýšit ve třetím čtvrtletí svůj tržní podíl až na 18 %. Více se dozvíte v tomto článku.

T191 není telefon z vývojových dílen amerického výrobce. Na rozdíl od ostatních letošních novinek jej pro Motorolu vyvinula tchajwanská společnost Acer, která se i podílí na jeho výrobě. Jeden takový telefon se již prodával, respektive prodává i u nás. Jmenuje se Motorola T205 a jedná se o přepracovaný model Aceru V750, který se v Asii prodává jako Motorola T2988. Nejedná se o žádnou výjimku, podobně koncipovaných přístrojů nabízí Motorola v Asii více a všechny patří do kategorie low-endů (T189, T360, T2688 a další). Motorola T191 z těchto přístrojů nabízí nejpovedenější design a má i nejrozsáhlejší výbavu. Proto s ní chce výrobce uspět i v Evropě.

Vzhled

Motorola T191 je momentálně jeden z nejmenších a nejlehčích low-endových telefonů, které se v Evropě prodávají. Tento fakt nepotvrzují jenom papírové údaje o rozměrech (106 x 46 x 16 mm) a váze (99 gramů), ale i velmi kompaktní a povedený design telefonu. Motorola se nechala inspirovat svými dřívějšími modely, takže nová T191 vypadá jako zkrácený Timeport P7x89, nebo hodně zeštíhlený model CD930. Oproti těmto prarodičům je ale novinka výrazně menší a v druhém případě i podstatně lehčí. Telefon připomíná protáhlé vajíčko, když všechny jeho rohy jsou pečlivě zaobleny. Dokonce ani anténa, která není integrovaná, design telefonu nenarušuje, ba právě naopak k němu jakoby patří. Ten tam je asijský vzhled předchůdce, Motoroly T205, který v Evropě asi příliš kladných emocí nevzbudil. T191 právě naopak respektuje potřeby evropských zákazníků a v kategorii nejlevnějších telefonů působí velmi decentním dojmem, který podtrhuje perfektní zpracování a velmi kvalitní použité materiály. I oproti kolegyni T192 působí novinka daleko dražším dojmem a vůbec nevadí, že nenabízí výměnné kryty. T191 se svým vzhledem, rozměry a hmotností neztratí ani v porovnání s telefony o třídu výše.

Všechny ovládací prvky Motoroly T191 jsou jen a pouze na předním panelu. Ve spodní části telefonu je konektor pro nabíječku a na levé straně telefonu je konektor pro osobní HF sadu. Pod anténou nechybí její externí konektor a vedle antény je otvor pro v Asii velmi populární poutko. V Evropě ale telefon na poutku bude nosit zřejmě jen málokdo. T191 má rozvržení kláves shodné s dalšími novými Motorolami, jako je T192 nebo Timeport 280, ač každý z těchto telefonů vychází z jiné platformy a každý má i jinou strukturu menu. Pod displejem najdete dvě kontextové klávesy, mezi kterými trůní tlačítko pro vstup do menu telefonu. Pod touto trojicí kláves je dvousměrná navigační klávesa a dvě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. Výčet všech kláves telefonu pak doplňuje standardní počet dvanácti alfanumerických tlačítek. Klávesnice je díky velikosti telefonu poměrně malá, což je nejvíce patrné právě na alfanumerické klávesnici. Na druhou stranu je však provedení klávesnice perfektní, žádná gumová tlačítka, jak je zvykem u low-endových přístrojů, se nekonají a i samotný zdvih kláves je dostatečný.

Baterie

Podle váhy přístroje by se na první pohled dalo usuzovat, že v jeho výbavě naleznete Li-Ion baterii. Chyba lávky, standardní baterie je běžná Ni-MH o kapacitě 550 mAh a po jejím vyndání zjistíte, že ani jiný typ baterie do T191 nedostanete. Na výrobním štítku totiž výrobce uživatelům vzkazuje, že jiné baterie než Ni-MH v tomto telefonu použít nelze. Je to jistě škoda, protože s Li-Ion baterií by hmotnost telefonu mohla klesnou ještě o několik gramů níže. Baterie je součástí zadního krytu telefonu a její upevnění je velmi netradiční. Pokud byste hledali nějakou klasickou pojistku, mohli byste si ukroutit krk. U Motoroly (Acer) na to šli od lesa - jako pojistka baterie slouží celá zadní spodní část telefonu, kterou stačí odsunout směrem dolů. Sice netradiční, ale velmi elegantní řešení, díky němuž na zadní části telefonu nic nevyčuhuje a baterie sedí v těle přístroje, jak ulitá. Žádného skřípání nebo vrzání se nedočkáte, tedy alespoň určitě ne u nového telefonu, a díky bytelnosti celé konstrukce dáváme i naději do budoucna. Výdrž telefonu deklarovaná výrobcem by měla být až 120 hodin na příjmu nebo až 300 minut hovoru. Jak je však běžné, v praxi se budete muset smířit s o něco střízlivějšími výsledky. V našem testu vydržela Motorola T191 na jedno nabití 75 hodin na příjmu, a k tomu s třiceti provolanými minutami. Dodejme, že testovaný telefon byl úplně nový a prošel pouze dvěma nabíjecími cykly.

Displej

Motorola T191 má plně grafický displej s rozlišením 98 x 64 obrazových bodů. Jeho čitelnost je velmi dobrá, i když použitý font má stále asijský nádech. Podobné písmo naleznete třeba na telefonech značky Panasonic. Někomu to může vadit méně, někomu více, nepopiratelným faktem však je, že oproti některým titěrným fontům u konkurence jej přečtete bez problémů. Jeho kontrast nelze nastavit, což ale nevadí, protože již z výroby je kontrast nastaven tak akorát. Naopak podsvícení displeje lze oproti tomu nastavit na 15, 30 a 60 sekund, nebo jej lze úplně vypnout. Podsvícení displeje je velmi intenzivní, což platí i pro klávesnici. Ta je podsvícena podobně jako u Nokie 8310, tedy pomocí čtyř diod křížem mezi tlačítky. Oproti N8310 však u nové Motoroly diody tolik neprosvítají, což zřejmě ani nebylo úmyslem.

Grafický displej svádí k podpoře různých animací. T191 nabízí jak grafické ztvárnění hlavního menu, tak různé animované ikony pro jeho jednotlivé položky. Atraktivní funkcí jsou spořiče displeje. U nového telefonu naleznete dva, supermana, který nezvládne svůj krkolomný let a narazí do zdi, a druhý spořič pak ukazuje zamilovaného hrocha s činely a bubínkem. Pokud by se vám ani jedna z animací nelíbila, můžete si z WAPu stáhnout libovolnou jinou, nebo ji vypnout. Samozřejmostí je i úvodní animace. Rozlišení displeje nabízí v běžném provozu zobrazení čtyř řádků textu, z kterých je ale k práci možno použít pouhé dva. Dolní popisuje kontextové klávesy a horní uvádí právě navštívené menu telefonu. V případě SMS zpráv můžete psát opět jen na dvou řádcích, další je určen pro informaci o vstupní metodě zadávání textu a nejspodnější opět informuje o možnostech kontextových kláves. Zprávy však můžete číst na čtyřech řádcích. Celkově nic moc, výrobce mohl použít menší font, a to platí především pro popisné řádky, u kterých je font zbytečně veliký.

Ovládání

Motorola T191 nemá klasické ovládání starších přístrojů s touto značkou a i oproti dalším koncernovým novinkám najdete některé odlišnosti. Tou největší je grafické ztvárnění hlavního menu, které jako by z oka vypadlo starší Motorole T205, také původem z dílny Aceru. Obavy však nejsou na místě. V pohotovostním režimu máte možnost rychle vstoupit do telefonního seznamu levou kontextovou klávesou, když ta pravá je určena pro menu SMS zpráv. Přehled všech hovorů, kde jsou přijaté, volané a zmeškané hovory jasně označeny, najdete pod zelenou klávesou pro příjem hovoru. Rychlý přístup k vybraným položkám menu zajišťuje klasicky pojmenovaná funkce „rychlé volby“, která ale oproti jiným Motorolám funguje trochu jinak. V menu telefonu si nastavíte konkrétní položky, kterým přiřadíte pozici jedna až devět. Přehled těchto položek pak naleznete v pohotovostním režimu telefonu pod dvousměrnou navigační klávesou, kterou můžete stisknout libovolným směrem. Pokud si však pro jednotlivé položky pamatujete jejich pozice, stačí po zmačknutí směrové klávesy zadat požadované číslo a telefon automaticky přejde na zvolenou funkci. Jednoduché a praktické. Pokud byste se spletli a chtěli použít rychlou volbu jako u jiných novějších Motorol, tedy kombinaci klávesy menu a požadovaného čísla, telefon automaticky zobrazí konkrétní položku hlavního menu. Zde však můžete využít pouze pozici jedna až osm, zadáním devítky se dostanete na první položku. Díky tomu nemusíte zdlouhavě listovat hlavním menu.

Jednotlivé položky hlavního menu mají svoji animovanou grafickou ikonu, která vás bude provázet celým konkrétním menu, abyste se neztratili. Při listování konkrétním menu vás bude provázet i boční lišta, která vám ukáže, kde přesně se v menu nacházíte. Menu lze procházet dokola, ale jednotlivé položky nemají číselné označení, takže není možné využít rychlého přístupu k hlouběji zanořené funkci. Z menu se dostanete buď jednou z kontextových kláves, nebo červeným tlačítkem pro ukončení hovoru. Ovládání nové Motoroly je velmi intuitivní a nemělo by činit nikomu vážnější problémy. Majitel „jednotlačítkové“ Nokie si sice bude muset chvíli zvykat, ale neměl by to být nepřekonatelný problém.

Telefonování a práce s SMS zprávami

V dnešní době již asi nenajdete telefon s vyloženě špatnou reprodukcí zvuku při hovoru, a ani nová Motorola T191 by mezi takové vůbec nepatřila. Hlasitost reprodukovaného zvuku je dostatečná, takže budete dobře slyšet i v hlučnějším prostředí. Přestože je telefon velmi malý a při hovoru budete mít mikrofon v půli tváře a ne před ústy, protistrana žádné nedostatky nezaregistruje. Citlivost T191 na signál je subjektivně velmi slušná, ale podrobné údaje může dát až měření, které jsme v rámci testu neměli možnost provést. V každém případě se ale žádných problémů s chytáním signálu nemusíte obávat. Na příchozí hovor vás T191 může upozornit buď vibracemi, nebo jednou z 27 přednastavených melodií, ke kterým si dalších pět můžete složit sami, nebo si je nechat poslat pomocí SMS či stáhnout z WAPu. Skladatel melodií používá notovou osnovu, takže se předpokládá alespoň základní hudební vzdělání. Ten, kdo se na to necítí, využije spíš druhou možnost a vyzvánění si nechá zaslat. Vibrace lze buď úplně vypnout, nebo je nechat pracovat zároveň s vyzváněním či samostatně, a nebyla by to Motorola, kdyby nenabízela i takzvaně inteligentní vibrace, což obnáší nejdříve několik zavibrování a až poté i hlasité upozornění na příchozí hovor.

Ač patří T191 do třídy low-endů, nabízí jak vyzváněcí profily, tak skupiny volajících. Profilů je celkem šest, když ten s názvem „sluchátka“ se aktivuje pouze při připojené osobní HF sadě. Všechny profily si však můžete nastavit dle své libosti, což obnáší nastavení vyzváněcí melodie, režimu vibrací, hlasitosti zvonění, servisních tónů včetně upozornění na SMS zprávu, nebo možnost přijetí hovoru libovolnou klávesou. Rychlé přepnutí požadovaného profilu pak najdete v menu rychlé volby. Profily můžete kombinovat se skupinami volajících, které jsou čtyři. Jejich názvy si můžete zvolit dle své libosti. Do každého z profilů si můžete ukládat čísla jak z paměti telefonu, tak ze SIM karty. U jednotlivého profilu si pak můžete vybrat požadovaný typ zvonění a volbu vibrací. Jednoduché rozlišení volajícího pak poskytnou ikony, které jsou animované, ale poněkud drobné. Jak již bylo uvedeno, telefon disponuje vnitřní pamětí na 100 záznamů, takže s kapacitou dnešních SIM karet byste neměli mít problémy. Při listování záznamy telefon umí obě paměti rozlišit, když jednička patří telefonu a dvojka SIM kartě. Pro snadnější vytáčení požadovaného čísla můžete využít i hlasových povelů, a to pro deset čísel z obou pamětí.

SMSky jsou silnou stránkou nové Motoroly. Tedy až na ty pouhé dva řádky, které máte k dispozici pro psaní nové SMS zprávy. Naopak čtyři řádky pro čtení jsou v dnešní době běžným průměrem. Tím výtky končí a přicházejí pozitiva. SMS zpráva může být dlouhá až 765 znaků, což však znamená, že při jejím odeslání budete platit za 5 zpráv. Při psaní zprávy uvidíte, kolik znaků z možných jste již napsali, a po stlačení klávesy pro vstup do menu si můžete vybrat způsob zadávání textu. Vedle obvyklého je k dispozici kód numerický, slovník iTAP (obdoba T9), zatím ale bez češtiny (verze slovníků lze přepínat přímo při psaní zprávy), symboly, předdefinovaný text a smejlíci. Smejlíci jsou prezentováni graficky, ale do zprávy se vloží ve své počítačové podobě. Pokud zprávu se smejlíkem pošlete na další Motorolu T191, ukáže se v grafické podobě, na jiných telefonech se zobrazí v počítačové formě. Před odesláním zprávy si ji můžete prohlédnout v náhledu a pak ji odeslat na jedno číslo či rovnou několika příjemcům najednou. Přednastavených zpráv je 12, když prvních pět si můžete upravit sami. Pokud by se vám nechtělo s někým komunikovat běžným způsobem pomocí SMS zpráv, můžete přímo při čtení zprávy přejít do chatu, v kterém si vyměňujete zprávy bez nutnosti vyhledávání čísla příjemce, jejich přehled vidíte pěkně za sebou. T191 nechybí ani doručenky. Přestože je klávesnice poměrně malá, tak se na ní SMSky píší velmi dobře a pouze zamrzí absence vnitřní paměti na ně.

WAP a datové přenosy

Tak především, jak je v dnešní době zvykem, low-endy data neumí, a nejinak je tomu i u T191. Podle některých zahraničních diskusních fór je sice T191 podporuje, ale absence systémového konektoru by při jejich případném využití činila celou operaci více než krkolomnou. Servisní konektor, přes který se prý dají data využívat, leží pod baterií, takže by byl nutný speciální přípravek, který by zajistil přísun energie telefonu a ještě by jej spojil s počítačem. Berte na vědomí, že běžným postupem Motorola T191 data nepodporuje. Naopak WAPový prohlížeč již dnes nemůže chybět. Telefon si umí zapamatovat tři profily přístupu, takže majitelům karet všech tří tuzemských operátorů stačí přepínat mezi přednastavenými profily. Je podporována práce off-line, stejně jako záložky, které prvním WAPovým Motorolám chyběly. Práce s WAPovým prohlížečem je bezproblémová a nevybočuje ze standardu dané kategorie telefonů.

Další podporované funkce

Vedle již zmíněných spořičů obrazovky, které si můžete pomocí WAPu stahovat nové, nabízí T191 v rámci zábavy i hry, kterých je rovnou šest. Snake netřeba představovat, stejně jako legendární Tetris. Hra s názvem „čísla“ simuluje přesouvání osmi očíslovaných políček v prostoru, kde je jen jedno volné místo. Cílem hry je čísla seřadit pěkně vzestupně. Další hra se jmenuje „kostka“ a jedná se o klasický arkanoid. Další na řadě je „pět kamenů“, tedy další legenda, piškvorky. Jako poslední je na řadě „ Box world“, což by mohlo evokovat nějakou akční hru, ale jedná se jen o přesouvání beden v bludišti. Všechny hry mají nastavitelnou úroveň a pro chlubení před okolím i přehled nejlepších výsledků. Výběr her je povedený a jasně převyšuje běžnou nabídku jak konkurenčních telefonů, tak i stájových kolegů, jejichž hry jsou podstatně horší.

V dnešní době nemůže chybět u mobilního telefonu ani kalendář, a ten u T191 není vůbec špatně udělaný. Hlavní náhled je po měsících, tak jak jej známe i ze stolních kalendářů. Detailně si můžete prohlížet dny a přidávat jednotlivé záznamy, které mohou mít až 19 znaků. Samozřejmostí je i alarm a celkový přehled všech poznámek, kterých může být až 25. Když už jsme u alarmu, tak doplňme, že T191 má i budík, který je buď jen jednorázovou záležitostí, nebo vás bude budit pravidelně každý den. A teď pozor, T191 ač s logem Motoroly, umí na rozdíl od všech stájových kolegů budit svého majitele i z vypnutého stavu. Někdy by si Motorola konečně mohla ze svého asijského partnera Aceru vzít ponaučení. Vedle budíku se umí T191 i sama vypnout či zapnout ve zvolenou hodinu, a to buď jednorázově, nebo opakovaně. Nové low-endové Motorole nechybí ani kalkulačka s běžnými početními úkony a převodník měn. Sportovci uvítají stopky s devíti (!) mezičasy. A ti, které nebaví škola nebo práce, zase potěší hodinový připomínkovač, který je upozorní, že přestáli další hodinu.

Zhodnocení

Motorola T191 je momentálně asi nejpovedenějším přístrojem výrobce, ačkoliv se na jeho vývoji velkou měrou podílel tchajwanský Acer. T191 má velkou šanci uspět v nabité kategorii low-endových telefonů a na momentálně největším trhu s GSM telefony, v Číně, se mu to daří mírou vrchovatou. Kdo potřebuje velmi malý telefon s rozměry blízkými drahým stylovým přístrojům a slušnou hmotností, nemusí váhat. Výbava T191 by většině uživatelů, vyjma manažerů, měla bohatě stačit a několik funkcí je i na danou kategorii nadstandardních. Velmi zajímavá je nabídka práce s SMS zprávami, která musí potěšit srdce každého náruživého psavce. Nevýhodou T191 je nepříliš kvalitní font, který je sice dobře čitelný, ale kvalit konkurence nedosahuje. V tomto směru je asijský původ telefonu nejvíce patrný. V každém případě se však Motorola T191 může směle pustit do křížku se zavedenou konkurencí, k čemuž by měla přispět i atraktivní cena. Ta zatím pro český trh není stanovena, ale v sousedním Německu se T191 prodává v předplacené sadě D1 za 299 DM, což je sice v přepočtu hodně, ale v rámci tamějších cenových relací se jedná o cenu na spodní hranici nabídky, nepočítaje samozřejmě výprodejové Triumy či další staré modely. Motorola T191 je opravdu dobrý telefon.

Poznámka

Nová Motorola T191 pochází, jak již bylo mnohokrát zmíněno, z dílen Aceru. Pokud jste zvědavi na verzi firmwaru tohoto telefonu nebo i starší Motoroly T205, stačí zadat kód: *#300# a zmáčknout zelené tlačítko. Ruční test některých funkcí telefonu vyvoláte kódem *#301# a opět potvrzením zeleným tlačítkem. A na závěr přidejme kód pro listování všemi textovými hláškami přístroje: *#305# a znovu zelené tlačítko a potvrdit pozici 1. Dále stačí listovat pomocí směrové klávesy. Upozorňujeme, že zadávání těchto kódů podstupujete na vlastní riziko a ani redakce nebo výrobce za následky nenesou žádnou odpovědnost. Motorolu T191 momentálně nelze odblokovat.