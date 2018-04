Motorola T191 – Low-endová bomba (preview)

Motorola T191 je dalším mobilem této značky, který vyvinula thajwanská firma Acer. Mobil se stejným rodokmenem má Motorola T205, která se již u nás prodává v Go sadě Eurotelu. T205 však ještě nese klasický design asijských telefonů, tedy placatý přístroj s relativně nízkou hmotností, ale nepříliš nápaditým zevnějškem. Motorola T191 je ale z jiného těsta. Design již ovlivnily současné moderní trendy a výsledek tak pěkně zapadá do stylu jiných telefonů této značky. T191 je s rozměry 106x46x16 mm téměř tak malá jako high-endová Nokia 8310, což je u low-endu jistě potěšující. To samé můžeme konstatovat o její váze 99 gramů, která v této kategorii stále není běžná. O největší překvapení se ale postará její bohatá výbava.

Kdo zná většinu Motorol, bude při prvním seznámení s menu přístroje překvapen. Základní menu je totiž grafické a vejde se na jednu obrazovku displeje. Naopak kdo se již setkal třeba s typem T205, bude jako doma. Ani u T191 ovšem nechybí menu rychlé volby známé z většiny jiných telefonů této značky. Ovládá se stejně jako u ostatních nových modelů, stačí stisknout klávesu pro vstup do menu a následně některé tlačítko 1 až 9.

Co že T191 nabídne?

Začněme u SMS zpráv, které majitelé low-endových telefonů využívají jistě velmi často. Motorola T191 umí dlouhé SMSky až o délce 765 znaků, ke zprávě umí přidat jednu z 25 grafických ikon, umí odesílat zprávy více příjemcům a také podporuje doručenky či prediktivní vkládání textu iTAP (obdoba T9). Potěšit vás může funkce chatu, do které můžete vstoupit z jakékoliv rozečtené zprávy, nebo 25 předem nastavených zpráv, z kterých si můžete pět vytvořit sami.A teď funkce spjaté s voláním. Vyzváněcích tónů máte na výběr 30 plus pět vlastních, které si můžete nechat poslat nebo je složit v editoru. T191 umí i vibrace, a to hned v několika kombinacích se zvoněním.

Jestli si myslíte, že to by již na slušný low-end stačilo, tak jste na omylu. T191 má vyzváněcí profily, skupiny volajících, interní telefonní seznam na 100 záznamů, hlasové vytáčení, kalendář, budík – který se umí aktivovat z vypnutého telefonu, na rozdíl od ostatních Motorol má kalkulačku s konvertorem měn. Pro volné chvíle telefon nabízí pět her, stopky nebo třeba animované spořiče obrazovky. Spořiče jsou v telefonu dva a další tři si můžete stáhnout z WAPu. Z toho vyplývá, že T191 má samozřejmě i WAPový prohlížeč ve verzi 1.1. Celá tato široká paleta nabízených funkcí je zabalena v atraktivním obalu, jehož zpracování je perfektní.

Telefon se bude dodávat ve třech barevných provedeních. Vedle námi testované stříbrné to bude tmavě šedivá a světle modrá. Základní baterie je NiMH s kapacitou 550 mAh, což by mělo telefonu postačit na 5 dnů provozu v pohotovostním režimu, nebo 6 hodin hovoru. Praktické výsledky se dozvíte z připravované recenze, ve které vás také samozřejmě seznámíme s tím, jak se s telefonem pracuje. Naše první dojmy jsou však zatím veskrze pozitivní.

Motorola T191 se svojí výbavou může směle rovnat s premianty své třídy, jako je Nokia 3310/3330, Alcatel 501, Siemens C45 nebo dalšími. Na rozdíl od nich by ale měla mít výrazně příznivější cenu. Zatím se prodává jen v západní Evropě, a to jako nedotovaná v přepočtu za 6700 Kč. Jako dotovaná patří mezi „korunové“ telefony, tedy mezi ty nejlevnější. O popularitě přístroje svědčí informace z Číny, kde se telefon již několik měsíců prodává s obrovským úspěchem, který po delší době pomohl Motorole zvýšit tržní podíl mezi ostatními výrobci mobilů. U nás by se Motorola T191 měla objevit ještě před koncem roku, a pokud by se v předplacené sadě dostala pod 5000 Kč, jistě by pořádně zamotala konkurentům hlavu.