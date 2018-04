Motorola T190 – Kopíruje Nokii 8310 (první detailní fotografie)

Když jsme vám před několika dny představili v této recenzi Motorolu T191, uvedli jsme ji jako poslední letošní novinku výrobce. Ten si však jeden trumf nechal až na úplný závěr roku a minulý týden představil v Hongkongu novou Motorolu T190. Jak již název napovídá, podobnost právě s Motorolou T191 nebude náhodná. Jestli se těšíte na revoluční změny, budete zklamaní, pokud však dáte hodně na vzhled vašeho mobilního miláčka, můžete být potěšeni. Nová Motorola si totiž vzala za vzor kontroverzní Nokii 8310, která má netradičně vyřešené podsvícení klávesnice. A to je ta nejpodstatnější změna, kterou Motorola T190 oproti své sestře nabízí.

A co že je na podsvícení klávesnice Nokie 8310 a potažmo i Motoroly T190 tak zajímavého? Většina telefonů má podsvícené pouze samotné klávesy, což logicky vede k jejich lepší čitelnosti za zhoršených světelných podmínek. Nokia však u modelu 8310 přišla se zajímavou inovací, když místo podsvícení samotných kláves instalovala osvětlovací diody křížem mezi klávesami. Díky poloprůhlednému krytu jsou tak podsvíceny jak klávesy, tak bodově prosvěcují i samotné diody. Stejné řešení použila i Motorola u novinky T190. Že se jedná jen o nový kryt telefonu, který je jako u Nokie částečně průhledný, svědčí stejné rozmístění diod jako u T191, starší sestry novinky. Již v našem testu tohoto telefonu jsme si všimli, že diody lehce prosvítají, takže stačilo vyměnit kryt, a z nedostatku je hlavní přednost novinky.

Takto vyřešené podsvícení klávesnice vyvolalo u Nokie 8310 rozporuplné reakce veřejnosti. Jedněm se bezmezně líbí, jiní jej považují za pouťovou cetku. Nokia však nabízí i poměrně výstřední kryty, které lze vyměnit, takže efekt je u každého poněkud jiný. Naopak kryty u nové Motoroly nelze měnit, ale výrobce bude i nadále nabízet konzervativnější verzi T191, která tolik nesvítí. Mezi Nokií 8310 a novou Motorolou samozřejmě zeje propast trojnásobku ceny a rozdíl je i v barvě podsvícení obou telefonů. Nokia svítí bílomodře, Motorola konvenčně zeleně.

Vedle jiného krytu a s tím souvisejícího efektu prosvícení klávesnice již mnoho jiného oproti modelu T191 nová Motorola nenabízí. Jiná jsou všechna tlačítka, když ta alfanumerická svým tvarem připomínají model T192. Ta ostatní se liší jen minimálně. Na první pohled byste si rozdílu nevšimli. Novinka se bude nabízet zatím ve dvou barevných kombinacích, modré a bílé, když rámeček okolo displeje je v obou případech šedomodrý. V bílé barvě však zřejmě T190 zářit jak vánoční stromeček nebude. Naopak běžná Motorola T191 se nabízí v barvě stříbrné, světle modré a šedivé. Rozdíly ve funkční výbavě nejsou žádné, snad až na počet her, kterých je v T191 šest a v novince mají být pouze tři. Tato informace však může platit jen pro asijský region. V Evropě nemusí být rozdíly vůbec žádné, pokud se ale nový model zde bude vůbec prodávat. Podrobnější informace zatím chybí.