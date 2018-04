Motorola StarTac žije i v roce 2004!

Motorola StarTac bylo vůbec první véčko na trhu. Sice ještě poněkud odlišné koncepce, než jak známe véčka dnes, ale i tak se tento telefon stal již dávno legendou. Začal se prodávat v roce 1997 a původní verze pro GSM - Motorola StarTac85 byla ve své době nejdražší telefon na trhu. Motorola StarTac se vyráběla v mnoha verzích, jak pro sítě GSM, tak CDMA a i TDMA. Labutí písní Motoroly StarTac pak byl před třemi lety model M6088, který se již ani jako StarTac přímo nenazýval. V Číně a v Jižní Koreji se ale telefony z řady StarTac prodávaly déle. StarTacy nahradila řada V, což již jsou véčka klasické koncepce, tak jak je známe dnes.

Motorola StarTac je ale nesmrtelný koncept. Nejnověji Motorola připravila model nezaměnitelného tvaru pro jihokorejské sítě CDMA. Vedle současných modelů CDMA telefonů sice vypadá nový StarTac jako chudý příbuzný, podle velkého zájmu zákazníků jim to ale navadí, spíš naopak.

Nový StarTac2004 se nabízí v pěti barevných variantách.

Nový StarTac označený jako StarTac 2004 má stále nezaměnitelný tvar původních telefonů této řady. Jinak se ale jedná o moderní telefon, který má velmi slušnou výbavu. StarTac 2004 je mnohem menší, než původní modely této řady, což je jasně patrné i z fotografií. Rozměry telefonu jsou 87 x 46 x 20 mm a jeho hmotnost je 87 gramů, vše s tenkou baterií (580 mAh), která je nyní již na zadní straně telefonu a nikoliv na přední straně jako u původních modelů. Telefon s tenkou baterií vydrží na příjmu tři dny, v balení je ale i druhá větší baterie s kapacitou 980 mAh.

Verze Special Edition.

Jelikož se jedná o CDMA telefon, není se čemu divit, že přístroj má vysouvací anténu, což je u telefonů pro tento standard zatím běžné. Překvapivě chybí vnější displej. Ten nemají ani nekterá levná véčka pro GSM, u StarTacu 2004 je to ale spíš stylová záležitost, než důvod úspory nákladů. Zato hlavní displej plně odpovídá současným trendům, je aktivní a umí zobrazit 260 000 barev.

Výbava telefonu odpovídá možnostem CDMA sítí v Jižní Koreji. Nemá sice integrovaný fotoaparát, ten by se ani k tomuto stylovému telefonu nehodil. Telefon nabízí šedesátičtyřhlasé polyfonní melodie, do jeho telefonního seznamu se vejde přes 2000 kontaktů a podporuje i funkce M-Bank a E-Book. První umožňuje rychlou platbu v obchodech, druhá nabízí uložení dlouhých textů do paměti telefonu. Telefon lze připojit k počítači, má korejskou obdobu Wapu a množství dalších funkcí.

Některé fotografie pocházejí ze serveru Cetizen.com.

Motorola StarTac 2004 je v Jižní Koreji velmi úspěšný mobil, ačkoliv se s drtivou většinou konkurentů vůbec nemůže měřit. Je ale velmi stylový a to se zákazníkům líbí. Telefon se dodává v několika barevných variantách a také ve speciální edici, kdy celý černý telefon doplňují zlaté nápisy. Telefon je v prodeji od jara, speciální edice se začala prodávat před prázdninami. Je málo pravděpodobné, že by Motorola připravila nějakou reinkarnaci modelu StarTac i pro GSM sítě. I v rámci CDMA se nový StarTac prodává jen v Jižní Koreji. Jako stylový mobil by se ale tento inovovaný StarTac jistě dobře prodával i v Evropě. Prodejní úspěch některých jednoduchých véček na našem trhu je toho dobrým důkazem.