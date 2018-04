Motorola StarTAC Mobile Organizer (preview)

Americký elektronický gigant a jeden z největších výrobců mobilních telefonů oznámil, že brzo přijde na trh se organizerem určeným k připojení k telefonům StarTAC. Tento produkt nazývaný zatím Mobile Organizer je výsledkem spolupráce Motoroly s firmou Starfish software, kterou Motorola nedávno koupila.

Mobile Organizer by měl být připojitelný na záda StarTACu a měl by být schopen jej využívat pro synchronizaci dat s osobním počítačem majitele. Datová kompatibilita s programy, jako je Outlook, Lotus Notes, ACT! i Sidekick je samozřejmostí, ale podporován je například i Yahoo kalendář.

StarTAC bude moci využívat všechny údaje obsažené v Mobile Organizeru tedy nebude nutno kontakty do telefonu přehrávat, ale využívat ty v telefonu uložené. Ovšem Mobile Organizer nebude mít úplně všechno, co by si jeho uživatelé přáli. Vestavěné aplikace nejsou tak široké, jak se původně očekávalo uživatelé budou moci využívat plánovač s kalendářem, zápisník a to-do list. Pro vkládání údajů se používá systém pod zběsilým názvem SuperKey Light Data Entry Systém v zásadě jde o systém zdokonaleného kontextového ovládání pomocí velmi málo kláves.

Jak vidíte, chybí tu email alespoň jednoduchá emailová aplikace. Motorola tvrdí, že právě absence emailové aplikace je důvodem, proč může Mobile Organizer nabídnout již v druhé polovině tohoto roku. Kdyby měl být přítomen poštovní klient, uvedení produktu by se zdrželo.

Nás to tolik trápit nemusí Mobile Organizer je zatím určen jen pro americký trh a verze pro GSM telefony StarTAC je zatím ve vývoji. Motorola již tak v Evropě prohrála momentální souboj s časem, když ji Nokia předstihla s uvedením Nokia 9110 na druhou stranu StarTAC Mobile Organizer by nemohl být důstojným soupeřem. O to se ale ani tolik nesnaží při ceně 250 USD, tedy cca. 7000 Kč je toto zařízení spíše užitečným doplňkem StarTACů, když umožňuje s sebou nosit veškeré kontakty, časový harmonogram a úkoly a to všechno v nějakých 70 gramech váhy.

StarTAC Mobile Organizer bude velmi podobný zařízení REX PRO vzniklé ve spolupráci Citizen/Starfish/Franklin Electronic Publishers tedy maličké, tenoučké a docela chytré zařízení velikosti kreditní karty. Obrázek Mobile Organizeru si můžete prohlédnout na prvním obrázku a porovnat jej s REXem - mimochodem REX se prodával i u nás, ale ne příliš úspěšně.

I proto by mohl mít Mobile Organizer v Americe úspěch a zaujmout místo tam, kde ještě není zájem o Piloty.

Pro pamětníky připomínám, že šéfem Starfish Software je Phillip Kahn pokud vám něco říká Turbo Pascal, pak možná i toto jméno znáte.