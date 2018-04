Motorola StarTAC 130 - pro ten pocit (recenze)

Je to malé, lehké, nevypadá to jako telefon, už se to samo nevypíná, vydrží to pád na zem a když to máte, tak budíte pozornost, co je to? Ano, odpověď je na snadě - nový StarTAC 130.

Trocha (nedávné) historie

Zhruba před rokem uvedla Motorola na náš trh první z rodiny StarTACů. Tento telefon byl s napětím očekáván - potencionální zákazníci, a těch nebylo mnoho, neboť startovací cena byla stanovena na kulatých 60 tisíc s DPH, byli reklamními slogany jak zpěvem sirén lákáni na nejmenší a nejlehčí mobil v celém širém světě. Reklama nelhala. S funkčností výrobku to ovšem už bylo horší - firmware měl své mušky a ani použité materiály nepůsobily dojmem dlouhé životnosti. Zvláště kloubový mechanismus umožňující zavření telefonu si vytrpěl mnoho kritiky. I já jsem zaslechl zvěsti o rozlomených mobilech, ale na druhou stranu musím říct, že jsem žádný takový neviděl. Ale s rukou na srdci - tenhle telefon není o fukčnosti , ale hlavně o reprezentaci svého majitele. I dnes, když už se zdaleka nedá mluvit o novince a telefonu přibyli zdatní konkurenti od dalších firem, nezůstává telefon (a jeho majitel) na veřejnosti bez povšimnutí a stále si udržuje punc vyjímečnosti (ne majitel, telefon).

Trocha současnosti

Motorola se poučila z nářků své klienteli a odpovědí je nový model 130. Změnili se nejen použité plasty, telefon se sám od sebe nevypíná, baterka drží bezpečně na svém místě a kloubový mechanismus působí seriozním dojmem. Design zůstal stejný, jen se změnilo rozložení a umístění kláves. Co se ještě změnilo je, že do telefonu se nyní dává malá sim-karta. Pojďme se ale na novou vlajkovou loď Motoroly podívat blíže.

Vzhled

Je notoricky známý, ale zkusím popsat své zkušenosti těm, kteří zůstali dodnes setkáním s tímto telefonem nepoznamenáni.

Výhodou jsou jednoznačně rozměry telefonu a jeho konstrukční řešení. V zavřeném stavu je malý a skladný a pokud telefonujete, jeho délka se otevřením takřka zdvojnásobí a díky tomu, že spolu obě části po otevření svírají určitý úhel, zůstává telefon prohnut a působí přirozeným dojmem. Disponuje tak také dostatečnou délkou pro pohodlné telefonování. Horní část obsahuje jen sluchátko a z druhé strany baterii, spodní pak klávesnici a displej. Ten je z větší části grafický doplněný nezbytnými ikonkami v prvním a posledním řádku. Klávesnice doznala jistých změn, funkční klávesy se přemístily oproti verzi 85 zvrchu dolů. Jestli je to k užitku věci nevím, na mne to působilo neutrálně. Tlačítka na boku telefonu, která slouží pro ovládání hlasitosti a přímý přístup do telefonního seznamu zůstala zachována. Ovšem pokud máte telefon v pouzdře, které je součástí standardní dodávky telefonu, jsou tyto tlačítka poněkud hůře přístupná.

Když jsem zmínil pouzdro - není to pouzdro ledajaké. Samozřejmě kožené (jak jinak, za to, co to stojí) a telefon v něm vypadá hezky. Má ex-přítelkyně se na adresu pouzder k mobilním telefonům vyjadřovala s velkým despektem, řka, že potom vypadají jako ošoupané dětské hračky. Z tohohle by měla radost, je pohledné a vyřešené tak, že se dá telefon pohodlně nosit a zároveň ho chrání i během telefonování. Nevýhodou "zavíracího" řešení je skrytí displeje, takže hned nevidíte kdo vám volá a pokud si chcete udržet kontrolu nad přijímanými hovory, nezbývá než deaktivovat možnost přijmutí hovoru "otevřením" telefonu, ale to už se dostáváme k funkcím.

Funkce

Ano, vlastně ne. Ano, vím na co se mne chcete zeptat jako na první věc - jestli už se dají u této Motoroly posílat SMS na čísla vybraná z telefonního seznamu. Odpověď je ne. Ale náprava je takřka za humny, podle vyjádření pana Lance, nového ředitele divize mobilních telefonů české Motoroly, se od října začne dodávat nový firmware, který, kromě dalších věcí, zlepší práci se zprávami SMS a umožní výše zmíněné. Takže kritiku máme za sebou a teď budeme chválit :-).

Začneme vnějškem. Když je telefon zavřený, těžko budete vidět na ukazatel síly (přítomnosti) signálu sítě. Z tohoto důvodu je StarTAC vybaven diodou na vrchu zavřeného přístroje, která vás na přítomnost (zeleně) či nepřítomnost (kupodivu červeně) signálu upozorňuje co dvě vteřiny. Když vám někdo volá začne světýlko zuřivě blikat střídavě, zvlášť efektní je to potmě. Signalizace se automaticky vypne, když telefon otevřete.

Co má Motorola u dražších typů dobře vyřešeno je možnost vlastní definice přiřazení vybrané funkce určité klávese - funkce Personalize pro QuickMenu. Přes klávesu rychlého přístupu pak můžete ovládat vámi definované funkce telefonu. Samozřejmě ne všechny, ale jejich výběr uspokojí i náročnější. Celkem vybíráte ze 22 funkcí z nichž 9 je možno přiřadit číselným klávesám.

Přístroj disponuje decentní vibračním vyzváněním a můžete si vybrat z několika módů. Buď telefon jen vibruje, nebo jen zvoní a nejlepší je dle mého inteligentní kombinace - přístroj dvakrát vibruje a pak začne zvonit nahlas. Pro hlasité zvonění je k dispozici standardních 11 tónu z kuchyně Motoroly. Pokud nechcete být vůbec rušeni, dá se vyzvánění vypnout úplně a telefon pak na vás jen bliká. Jak jsem už zmínil přjímat hovory můžete dvojím způsobem - buď otevřením telefonu, nebo zvolíte možnost přijmutí hovoru pouze klávesou - to abyste mohli zkontrolovat zda vás neurgují o nedodanou recenzi (lepší případ) nebo nevolá tchyně (bez komentáře). Ukončení hovoru však můžete provést zavřením telefonu i nadále.

Součástí standardní dodávky je tentokrát také bondovka - tedy malá hands-free sada, která se dá k telefonu připojit i během probíhajícího hovoru. Ta se zapojuje pomocí malého nástavce, který přijde do zdířky pro dobíječku. Nebojte se o možnost dobíjení nepřijdete, nástavec disponuje kromě otvoru pro jacka od sluchátka také otvorem pro dobíječku. To není standardní a někdo při návrhu používal hlavu. Pokud použijete hands-free, aktivujete tím skryté menu, ve kterém můžete nastavit automatické odpovídání telefonu (po dvou zazvoněních, nedá se změnit). Při instalovaném hands free se vypína mikrofon a sluchátko na přístroji a také ani zavření telefonu nemá vliv na ukončení hovoru, to se v tomto případě dá jen klávesou. Telefon je vybaven hodinami, ovšem ty slouží pouze jako ukazatel času, k dipozici není budík a informace o tom kdy vám kdo volal také ne. Přístroj disponuje dalšími standardními funkcemi jako jsou přesměrování hovorů či počítání provolaného času, které se dá zobrazovat i během hovoru či přímá volba nastaveného čísla podržením jedné klávesy.

Baterie

V zakoupeném balení naleznete 500 mAh Li-Ion baterii, která při cca hodině hovoru vydrží dva dny, pokud mluvíte méně, nebo naopak více, doba se úměrně mění a nabíjí se 2,5 hodiny standardně dodávanou přenosnou nabíječkou. Za příplatek je také přídavná baterie ve tvaru baťůžku, která se dá i během hovoru připojit na "záda" StarTACa a můžete hovořit do alejůja. Tedy podle výrobce 390 - 540 minut a a na příjmu být 140 - 190 hodin.

Příslušenství

Do příslušenství patří malá hands-free sada "bondovka" a kožené pouzdro. Telefon se dodává standardně s cestovní nabíječkou. Samozřejmostí je velké hands-free do auta a možnost zakoupení dalších silnějších baterií.

Závěr

Takže celkový dojem? Od uvedení modelu 85 jednoznačně posun - Motorola se poučila a u tohoto modelu vychytala chyby modelu předchozího, hlavně ty mechanické. Po stránce ovládání je tento telefon spíše průměrem, což pro někoho může být zklamáním. Ale u téhle Motoroly na tom co není vidět příliš nezáleží - na ní je důležité co vidět je a to vypadá skvěle.

Takže pokud jste student, doporučil bych vám na tento telefon zapomenout - stejně tak, pokud jste fajnšmekr tisíce funkcí, které použijete jednou za život. StarTAC byl odjakživa dělán na to, aby se z něj jednoduše telefonovalo a aby representoval majitele. Pokud jste tedy ředitel většího podniku, neposíláte denně destíku SMS zpráv, ale potřebujete decentní a elegantní telefon a máte na něj, pak je to na vás - oproti modelu StarTAC můžete postavit snad jen Ericsson GF788e (ten není ale tolik v kurzu jako exklusivní lahůdka) a případně telefon Nokia 8810. V každém případě je to ale telefon pro člověka, který umí sáhnout hlouběji do kapsy a nemusí jej to tolik mrzet - pokud takovým člověkem nejste, jsou tu další telefony firmy Motorola - dualbandová řada 900 je určena fajnšmekrům a d520 zase pro začátečníky.