Motorola StarTAC 130 Phase 2 (preview)

Nevím jestli máte rádi fantasy literaturu a jestli jste četli knížku Neila Gaimana Nikdykde, která u nás nedávno vyšla (doporučuji vaší pozornosti, pokud tedy na podobnou literaturu trpíte). V knize se autor prostřednictvím jedné postavy obdivuje modernímu telekomunikacnimu zařízení, které by majiteli mohla závidet i posádka lodi Enterprise ze seriálu Star Trek. Jaký telefon má přitom na mysli, je nám asi všem jasné. Tenhle lehčí začátek by měl navodit atmosféru nestandardní recenze, dále budu popisovat jen novinky oproti dříve uveřejněnému článku, který najdete zde.

StarTAC

Absolutorium si tento telefon (ve verzi 85) získal svým designem už před drahnou dobou a kupodivu se na jeho vnímání okolím coby spíše elegantního doplňku, než obyčejného telefonu, ani příliš nepodepsal čas. Vždyť od uvedení prvního modelu na trh uplynul více než rok a půl a to je v mobilním světě fůra času. Co bylo už méně potěšující, bylo jeho ovládání (nemožnost posílat SMS na čísla ze seznamu) a další věci spíše mechanického rázu - nevhodné plasty použité při výrobě, nespolehlivé zajištění baterie atd.

130-tka

Odpovědí na výše zmíněné nedostatky se mělo stát uvedení verze 130 na podzim loňského roku. Ovšem i sem se vloudila malá chybka - tohle provedení při svém startu na našem trhu vyřešilo mechanické nedostatky, ovšem firmware a tím pádem i ovládání zůstalo stejné jako u předchozího modelu 85 a tak nezbývalo než čekat dál. Po několika odloženích se nám tedy dostává do rukou StarTAC takový, jaký bychom si přáli už dávno. Jak bylo řečeno, 130-tka vyřešila mechanické nepříjemnosti a StarTAC 130 Phase 2 dostál zadost i očekáváním po stránce ovládání. Přiznám se, že na můj vkus to trvalo všechno o trochu déle, než bych čekal. Ale zanechme negativismu a pojďme se podívat co je na StarTAC 130 Phase 2 nového.

Phase 2

Předně odpadla nutnost pamatovat si čísla vašich přátel a obchodních partnerů, když jim chcete sdělit nějakou úžasnou zprávu a nemáte chuť poslouchat jejich ještě úžasn(l)ější reakce, zkrátka když posíláte SMS-ky. Integrována byla data, takže teď už stačí kabel pro připojení na seriový port vašeho notebooku s nainstalovanými ovladači od Motoroly (jsou součástí dodávky spolu s kabelem). V provozu je také telekonferenční hovor. Jen mi trošku mi vadí, že do nového firmware nebyla přidána funkce budíku, potom už by byl telefon bez chybičky. Nynější majitele StarTACu 130 asi zamrzí zpráva, že na jejich přístroje se nebude moci nový firmware nahrát, neboť nový model StarTACu prošel i vnitřními úpravami hardware a je tedy zpětně nekompatibilní.

Hezkou funkcí je možnost předání hovoru - tu má nová stotřicítka podle mé paměti jako první GSM telefon na světě. Cože to je za funkci? Představte si, že vám někdo volá a něco chce. Vy mu vysvětlíte, že to má chtít po někom jiném, zadáte na telefonu číslo člověka, po kom by toto měl chtít - a následně hovor spadne, protože předání hovoru ani Paegas, ani EuroTel nepodporuje. Ale kdyby ji podporoval, tak byste hovor předali a on by se dále účtoval člověku, který vám volal. Škoda - je to hezká funkce, ale bez podpory operátorů jí jaksi chybí to nejlepší. Funkčnost.

Co dodat? Kdyby takhle vypadaly a chovaly se předchozí modely StarTACu asi by s nimi slavila Motorola ještě větší úspěchy než kterých dosáhla. Zase na druhou stranu, pokud se dnes rozhodujete o koupi luxusního telefonu, který trpí množstvím funkcí, je tohle jeden z horkých favoritů vaší volby.