Na nový Android si počkáme. Dva výrobci uvedli jeho dostupnost

0:09 , aktualizováno 0:09

Distribuce nových verzí systému Android je jeho Achillovou patou. Než se nová verze dostane do smartphonů, tak to trvá velmi dlouho, téměř do uvedení další verze. Dva výrobci nyní uvedli, kdy se nejnovějšího systému od Googlu dočkáme. A ani tentokrát to úplně rychle nebude.