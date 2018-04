Motorola si v Německu vyšlápla na Apple. Z webu musel zmizet iPhone 4

Snad poprvé v dosavadní patentové válce výrobců chytrých telefonů dopadla na Apple nějaká reálná omezení – byť jejich rozsah je velmi malý, ale to lze v podstatě říci i o dopadech omezení, která si Apple vymohl vůči svým soupeřům.

iCloud nesmí nabízet push e-mail

Motorola vyhrála v pátek 3. února spor, ve kterém soud žádala o vydání konečného opatření vůči službě iCloud. Soud v Mannheimu toto opatření vůči společnosti Apple Sales International se sídlem v Irsku vydal. Ta nesmí na Německém trhu nabízet push e-mail služby prostřednictvím iCloud a služby MobileMe, jelikož jejich provedení údajně zneužívá patenty v držení Motoroly.

Služba iCloud i její předchůdce MobileMe ale prozatím i v Německu zůstávají běžet beze změn, pouze v případě, že bude Motorola po Apple splnění nařízení požadovat, bude muset firma německým zákazníků vypnout push e-mail přes tuto službu. Němečtí uživatelé si tak budou muset zapnout kontrolu své iCloud e-mailové schránky v pravidelných intervalech. Apple také pravděpodobně bude muset zaplatit Motorole odškodné za dosavadní zneužívání patentů. Apple se ale může proti rozhodnutí soudu odvolat, a tak je pravděpodobné, že zatím nebude Motorola podnikat žádné kroky – firma by musela pro vymáhání nařízení složit kauci ve výši 100 milionů eur.

Starší iPhony a iPady 3G zmizely z e-shopu

Tuto kauci už Motorola zaplatila v případě jiného sporu, který soudy řešily už koncem minulého roku. Spor se týkal 3G patentů Motoroly, které údajně Apple zneužívá v modelech iPhone 3G, 3GS, iPhone 4 a v tabletech iPad s 3G moduly. Motorola opět získala od soudu trvalé opatření, které Apple Sales International zakazuje prodej těchto dotčených přístrojů na německém trhu. Opatření se netýká modelu iPhone 4S, který používá čipset od Qualcommu – ten má s Motorolou licenční dohodu. Starší přístroje mají čipy od Infineonu (nyní vlastněného Intelem), který licenci od Motoroly nemá.

Podle výkladu firmy Apple se toto opatření vztahuje pouze na německý on-line obchod firmy, ze kterého byly v noci na pátek také dotčené produkty odstraněny. Motorola totiž očividně složila požadovanou kauci a vyžádala si naplnění soudního rozhodnutí.

Apple může v Německu nadále zmíněné přístroje prodávat ve svých Apple Storech a také prostřednictvím další distribuční sítě. Zákazníků se tedy opatření dotkne jen minimálně. I tak je krok Motoroly poměrně odvážný, protože dotčené UMTS patenty, které Apple ve zmíněných produktech zneužívá, jsou součástí standardů a firma by je měla poskytnout za takzvaných FRAND podmínek (Fair, reasonable and non-discriminatory).

Ještě v pátek odpoledne se ale produkty na stránky vrátily. Apple totiž požádal soud o odklad plnění opatření a ten mu vyhověl. Tento odklad je ale pouze dočasný a může trvat třeba jenom několik dní. Trvat ale může i podstatně déle, třeba do konce odvolacího slyšení, které by mohlo opatření zrušit. Apple totiž v pátek na základě okolností učinil Motorole nabídku na licencování zmíněných FRAND patentů. Podobnou nabídku podala firma už koncem loňského roku, ale soud ji shledal jako nedostatečnou a Motorole proto udělil souhlas s opatřením. Nová nabídka by ale mohla situaci změnit. Pozastavení opatření bude tedy trvat do té doby, dokud soud neposoudí novou nabídku firmy.

Evropská komise se dívá

Evropská komise před několika dny oficiálně zahájila vyšetřování korejského Samsungu za to, že právě FRAND patenty v soudních sporech zneužívá. Proti firmě je tak vedeno řízení kvůli porušování pravidel hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že Motorola se opírá o principiálně stejné patenty, je možné, že se na ni Evropská komise také zaměří.

Rozdíly v případech Motoroly a Samsungu ale jsou. Samsung žádal kvůli zneužívání jeho ve standardech obsažených patentů o předběžné opatření, zatímco Motorola získala konečné opatření (proti kterému se ale lze odvolat) během klasického soudního sporu. Samsung navíc se svými FRAND argumenty doposud u žádného ze soudů neuspěl, Motorola naopak v Německu ano. S vymáháním opatření, které získala vloni v listopadu, ale přitom firma počkala až do nynějška. Německé soudy také už dříve uznaly, že nabídka, kterou učinil Apple Motorole kvůli licencování FRAND patentů byla nedostatečná.

Na druhou stranu některé dokumenty ukazují, že Motorola za své patenty po Apple požaduje 2,25 %, pravděpodobně z příjmů firmy. To je na FRAND licenci příliš vysoké číslo a soudy i Evropská komise tak pravděpodobně budou chtít po Motorole vysvětlení.