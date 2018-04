Konečně neupatlatelný displej. Nechala si ho patentovat Motorola

Patent Motoroly se vztahuje na novou speciální vrstvu displeje, která má díky mikrotvarování zabraňovat usazování nečistot a mastnoty na displeji. V budoucnu bychom se tak mohli dočkat dotykových smartphonů, které nebudou mít neustále upatlané displeje. To by mohlo, mimo jiné, vylepšit i jejich čitelnost na přímém slunci.

Speciální vrstva by měla obsahovat reflexní výstupky, které by byly schopny zamaskovat mastnotu a nečistoty díky zrcadlovým stranám před zraky uživatele. Výstupky mají mít tloušťku asi 50 mikrometrů (0,05 mm) a jejich výška má být zhruba dvojnásobná. Pro oko by tedy běžně neměly být výstupky pozorovatelné.

Vrstva by měla mít tu výhodu, že by její schopnost maskovat nečistoty neměla časem klesat, jako je tomu u různých speciálních chemických povrchových úprav, které se mohou časem třeba obrousit. Vrstva by se mohla vyrábět i ve formě fólií na displej. Motorola zatím případné použití patentu v praxi nepotvrdila a je tedy otázkou, kdy a zda vůbec se dočkáme neupatlatelných displejů.