Motorola se vrátila s mobilem naruby a několika smartphony

Obratem k lepším zítřkům je u Motoroly smartphone Droid, v Evropě prodávaný pod označením Milestone. Telefon jsme vám v minulých dnech podrobně představili v recenzi a proto jsme se na veletrhu v Barceloně vrhli na další novinky tradiční americké značky.

Jedinou úplnou novinkou, kterou si Motorola pro barcelonský veletrh připravila, je model Quench. Smartphone s operačním systémem Android starší varianty 1.5 výrobce vylepšil o nadstavbu Motoblur, tedy jakési firemní prostředí, které přístroj odliší od stále se rozrůstající tuctové androidí produkce.

Motoblur přehlédnout nelze, zaplavilo pohotovostní režimy displeje hromadou widgetů, které umožňují okamžitou komunikaci nebo přímý přístup k nejrůznějším službám. Potud nic nového, jenže widgety Motobluru jsou po grafické stránce docela velké a lze díky nim výrazně omezit vcházení do hlubších položek menu telefonu. Na druhou stranu plochu zaplní téměř dokonale, na což si bude třeba zvyknout.

Zajímavostí modelu Quench je klávesnice Swype, tedy jakási variace na prediktivní slovník, ale pro dotykový displej a psaní gesty. I zde platí, že si na tento netradiční způsob bude třeba zvyknout, ale první dojmy nejsou špatné. Jenže něco jiného je krátká demonstrace na výstavišti a něco jiného pak pravidelné používání v praxi. Ale v každém případě se již těšíme, až tento nový způsob psaní pořádně proklepneme.

Design Quenche nás moc nenadchl. Zaoblený telefon má v poměru ke své velikosti poměrně malý displej a oproti konkurenci vypadá jako levnější a hůře vybavený model. Tento nepoměr je patrný i na produktových fotografiích výrobce, v reálu je ale ještě výraznější. Pokud ale výrobce dodrží cenu v přepočtu okolo 8000 korun, mohla by si novinka Motoroly příznivce získat.

Pro nás byla novinkou i Motorola Backflip, která se ale v USA již nějaký ten pátek prodává. Bez mučení přiznáváme, že nic podobného jsme nikdy neviděli a že nám smysl tohoto zařízení unikl. To, co nám přišlo zajímavé na papíře při loňském představení, je v praxi velmi obtížně využitelné a je to natolik odlišné od čehokoliv na trhu, že pochybujeme o úspěchu koncepce u běžných spotřebitelů.

Motorola tvrdí, že řešení zvolila kvůli tomu, aby klávesnice dostala maximum prostoru a psaní na ní bylo co nejpohodlnější. Pravda, klávesnice je rozměrná a má tlačítka vhodná i pro silnější prsty, ale zažili jsme i pohodlnější v menších telefonech.

A co že je na Backflipu tak zvláštního? Je to rozevírací komunikátor, typově podobný starým komunikátorům od Nokie. Jenže klávesnice není uvnitř a telefon nemá dva displeje. U BackFlipu je prostě všechno obráceně. Uvnitř otevřeného telefonu není v podstatě nic, tedy na pohled určitě. Displej je na horní vnější části, klávesnice na vnější spodní části. Zvláštnost konstrukce ale vynikne u zavřeného telefonu. Vepředu je velký dotykový displej, na zadní pak klávesnice. A v ní se třeba v rohu krčí objektiv fotoaparátu.

S otevřeným přístrojem se pracuje docela dobře, ani u zavřeného není problém ovládat dotykový displej, ale klávesnice v dlani je prostě nezvyk. Navíc v otevřeném stavu má telefon ještě jeden zcela nezvyklý prvek, kterým je ovládací ploška. Ta je uvnitř telefonu, tedy pod displejem. Takže chytnete telefon do obou rukou a ukazováky můžete naslepo jezdit po plošce. Je to opravdu zvláštní a při krátkém zkoušení jsme tímto způsobem telefon neovládli. Ale praxe je velký kouzelník a jistě pomůže, aby se absolutně originální BackFlip majiteli podvolil.

Motorola se v Barceloně chlubila i svými dalšími modely, které jsou určeny výhradně pro americký nebo korejský trh. K vidění tak byl třeba osmimegapixelový fotomobil XT720 Roi pro americký trh. Všechna zařízení jsou ale jen další variantou na téma Android, dotykový displej o různé úhlopříčce a sem tam prostředí Motoblur. Uvidíme, které z modelů se dostanou i na evropský trh.