Moto(rola) se vrací do Česka. Stihne to do prázdnin

Lenovo doposud své produkty na jednotlivých trzích důsledně selektovalo. Pod značkou Lenovo se smartphony prodávaly jen ve střední a východní Evropě, v západní pak Lenovo prodávalo doposud jen produkty Motoroly. To by se mělo změnit a pro český trh je důležité, že se na něj značka Motorola po delší odmlce oficiálně vrátí.

Tedy už nikoliv Motorola, ale jen Moto, protože takto Lenovo nedávno značku zkrátilo (více zde). Proč, to vysvětlil ředitel Lenova Yuanqing Yang prostě, je to jednodušší, kratší a modernější.

Eric Cador, ředitel evropské pobočky, pak vysvětlil, jak obě značky budou vedle sebe koexistovat. Lenovo se nebude pouštět do žádných top modelů, v portfoliu budou cenově dostupné přístroje, zhruba do ceny 10 000 korun. Což ostatně odpovídá současné nabídce, s výjimkou modelu Vibe X3. Do budoucna bude nabídka Lenova končit pod tímto modelem.

Naopak od střední třídy výše budou mířit přístroje Moto. Nově i na českém trhu. Motoroly se v Česku dříve prodávaly, v posledních několika letech pak jen z šedého dovozu. Zahájení prodeje ještě nebylo přesně stanoveno, ale mělo by to být ještě do léta. V prodeji bude aktuální portfolio značky, tedy modely Moto X, Moto G a nové modely. Předpokládáme, že i hodinky Moto 360.

Lenovo má v portfoliu ještě jednu značku. ZUK funguje teprve rok a v domovské Číně to je odpověď na úspěšný Honor od Huaweie. Princip je stejný, telefony se prodávají jen přes on-line prodejní kanály. ZUK se dostane i do Evropy, ale kdy, to je zatím otázkou. Zajímavostí je, že ZUKy používají operační systém CyanogenMod, což je upravený Android.

V Barceloně Lenovo představilo jediný nový model Vibe K5. Je to zcela nová řada smartphonů nižší střední třídy. Modely se od sebe liší jen výbavou. Detaily vám přineseme v samostatném článku.