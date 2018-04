Motorola rozšíří GSM síť D1-Telekom

T-Mobil, provozovatel německé mobilní sítě D1-Telekom a skupina celulární infrastruktury společnosti Motorola, Inc. oznámili uzavření smlouvy v hodnotě přibližně 51 miliónů DM (přes 900 miliónů Kč) o výměně, zdokonalení a rozšíření sítě T-D1 systému mobilní komunikace GSM společnosti T-Mobil v Německu.

Nová generace základnových stanic (BTS) systému GSM skupiny Motorola CIG řady M-Cell bude nainstalována v důležitých městských centrech v jižní části bývalého východního Německa, a bude využita ke zdokonalení pokrytí a kapacity v dalších oblastech, které dnes již jsou pokrývány sítěmi skupiny Motorola CIG.

Sítě budou spravovány novým modulárním centrem provozu a údržby (Operations & Maintenance Centre - OMC) v systému GSM skupiny Motorola CIG, které je navrženo tak, aby maximalizovalo každou etapu investic na straně operátora prostřednictvím umožnění dodatečného rozšiřování sítě. T-Mobil rovněž využívá schopnosti software OMC ke zvýšení výkonu řídících základnových stanic (Base Station Controller - BSC), který každému BSC umožňuje ovládat větší počet základnových stanic.

Na designu unikátních skříní určených pro přenosové vybavení skupiny Motorola CIG společnosti T-Mobil a Motorola CIG spolupracovala i německá firma Rittal GSM. Design byl vytvořen výhradně pro potřeby společnosti T-Mobil a umožňuje, aby v každém stojanu bylo uloženo 12 nosičů namísto standardního počtu šesti. Tato možnost minimalizuje náklady na získání lokalit pro umístění základnových stanic na straně společnosti T-Mobil a, při menším počtu stojanů, snižuje rovněž dopady na životní prostředí. Nová generace základnových stanic (BTS) systému GSM skupiny Motorola CIG řady M-Cell™ je navržena tak, aby poskytovala flexibilitu i možnost modulárního rozšíření, což jsou vlastnosti ideální pro požadavky společnosti T-Mobil na vysoce konkurenčním německém celulárním trhu.

Adrian Nemcek, viceprezident společnosti Motorola a generální manažer evropské skupiny celulární infrastruktury společnosti Motorola, řekl: "Jako společnost jsme úspěšní pouze do té míry, do které jsou úspěšní naši zákazníci - je nám potěšením, že T-Mobil se rozhodl dále investovat do infrastruktury Motoroly a těšíme se na to, že budeme společně sdílet úspěšnou budoucnost na německém mobilním trhu."