Motorola Rokr – mobil pro hudební nadšence

S Motorolu Rokr je to dlouhá historie. Informace o tomto telefonu jsou známé již několik měsíců, oficiálního představení se dočkal ale až začátkem září. Humbuk způsobila především informace, že na tomto mobilu spolupracuje Motorola se společností Apple, tedy s výrobcem legendárních MP3 přehrávačů iPod. U nás sice takovou modlou nejsou, ale v USA nebo v západní Evropě je to téměř synonymum pro MP3 přehrávač. Tedy dobrá známka i pro mobilní telefon aby se stal úspěšným.

A Motorola Rokr E1 asi úspěšný mobil bude, i když třeba u nás to tak snadné mít nebude. Z celosvětového pohledu je to ale první vlaštovka, která přináší oblíbený program iTunes pro správu hudby do mobilního telefonu. Následovat budou další přístroje a to jak od Motoroly, tak od jiných výrobců. Motorola na použití iTunes nemá exkluzivitu, je ale zřejmé, že si vedení obou firem rozumí a že spolupracuje. Motorola na hudbu vsází a podle všeho bude tento trend upřednostňovat před honbou za co nejlepším fotoaparátem v mobilu.

Motorola Rokr E1 není produkt zcela nově vytvořený. Je postavena na vyzkoušené a delší době používané platformě, kterou sdílí s modelem E398. Tak telefon charakterizuje Motorola, pravda je však taková, že je to vylepšená Motorola E398 s novou barvou krytu. Z tohoto důvodu se nemá cenu věnovat všem funkcím telefonu, protože většina z nich je u obou modelů stejná. Důraz dáme na nové funkce a rozdílné vlastnosti, všechny další informace o telefonu pak najdete v naší recenzi Motoroly E398, případně v katalogu mobilů, kde najdete všechny parametry modelu E398.

Vzhled – elegantní bílá dáma

Tvar, rozměry a rozmístění všech ovládacích prvků je u Motoroly Rokr stejné, jak je tomu u modelu E398. Jiná je barva, ta je v případě Rokru jedině krémově bílá a v jiné barvě se telefon dodávat nebude. Naproti tomu model E398 se dodává v několika barevných variantách. Telefonu to v bílé barvě sluší, je to povedený mobil klasické koncepce, podle nás jeden z nejhezčích, které jsou na trhu. Motorolu můžeme pochválit za nadčasový design, původní model E398 je přes rok a půl starý a přesto tento věk na telefonu není vidět. Rokr nepřináší po stránce designu nic nového, přesto se na trhu neztratí.

Zpracování telefonu je na velmi dobré úrovni, stejně jako kvalita použitých materiálů. Design dotvářejí detaily, jako jsou boční chromové lišty s logem výrobce, nebo jednoduchý a elegantní tvar klávesnice. Rozměry nové Motoroly jsou 110 x 46 x 19 mm a její hmotnost je 108 gramů. Nejedná se tedy o vyloženě malý a lehký telefon.

Vylepšený displej

Jednou z nemnoha inovací oproti modelu E398 je vylepšený displej. Vylepšení spočívá ve schopnosti zobrazit 260 000 barev oproti 65 000 barvám, které zobrazí displej modelu E398. Rozdíl je to ale minimální, ve většině případů nepostřehnutelný. Jinak se v obou případech jedná o displej aktivní s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů. Stejně tak platí, že v obou případech je to jeden z nejlepších displejů na trhu. Má výborný jas a kontrast, syté barvy a je velmi jemný.

Baterie má průměrnou výdrž

Standardní baterie je stejná jako u Motoroly E398. Jedná se tedy o Li-Ion článek s kapacitou 850 mAh. V běžném provozu s ní telefon vydrží na příjmu přibližně tři dny bez vypínání na noc a se zhruba půl hodinou hovoru a několika odeslanými SMS. Při poslechu hudby v našem testu vydržel telefon hrát přes 10 hodin do sluchátek. U hlasitého poslechu to bude méně, po třech hodinách jsme test přerušili a zbývala ještě jedna čárka baterie.

Ovládání jako obvykle

Zde není téměř nic nového, platí vše co pro model E398, jehož ovládání popisujeme v této recenzi. Novinkou je čtvrté kontextové tlačítko, které majitelé modelu E398 z volného prodeje neznají a u majitelů telefonu původem z nabídky operátora pod ním mají přístup na wapové služby operátora. U Rokra toto tlačítko slouží pro přístup k přehrávači iTunes.

Celkově platí, že ovládání telefonu není složité, je ale nutné si na něj zvyknout. Nastavit lze obrovské množství detailů, což především ze začátku může mnoho zákazníků mást. Po seznámení s telefonem je to ale výhoda, menu bude vypadat přesně podle představ uživatele. Jako jednoduchý mobil pro začínajícího uživatele ale tuto Motorolu rozhodně nelze doporučit.

Ke kvalitám ovládacího joysticku s potvrzováním stiskem nemáme výhrady. Ačkoliv to není náš nejoblíbenější ovládací prvek, tak v tomto případě je velmi přesný. Zajímavostí je funkce Haptic, díky které může být každý stisk některého ovládacího prvku doprovázen velmi krátkým zavibrováním telefonu – tedy jakousi kontrolou volby. Nelze říct jestli je praktické, nebo naopak rušivé, je to prostě zajímavé. Klávesnice je povedená, tlačítka jsou dobře profilovaná a mají přesný stisk.

Telefonování

Zde můžeme zmínit jednu podstatnou inovaci a tou je možnost vyhledávání v seznamu i podle více písmen, nikoliv jen podle jednoho, jak je tomu u Motoroly E398. Tuto volbu je ale potřeba nastavit v menu, k dispozici je i „rychlé“ vyhledávání jen podle jednoho znaku. Do telefonu se vejde 1000 vícepoložkových kontaktů, ke každému pak lze přiřadit extrémní počet informací a to včetně přezdívky. Telefon má velmi kvalitní hlasitý odposlech a i zvuk do sluchátka je perfektní – dostatečně hlasitý a jasný. Samostatnou kapitolou jsou vyzváněcí melodie. Výběr je bohatý, lze použít MP3 skladby (ale ne z playlistu iTunes), navíc jsou některé melodie stereofonní a může je doprovázet rytmické vibrování a také blikání z mřížek obou reproduktorů. To ale umí i Motorola E398, takže se o žádnou inovaci nejedná.

Zprávy

I v tomto případě se žádná revoluce nejedná, telefon umí to samé, co jeho předobraz, tedy model E398. Při psaní zpráv je k dispozici prediktivní slovník iTap. Ten funguje trochu jinak než konkurenční slovník T9. Při zadávání slov se zobrazují varianty z již zadaných písmen, když se zvolí správná, může se pokračovat. U starších modelů výrobce to byl problém především u nového přístroje, který téměř nic neuměl a bylo nutné ho slova učit. Co se ale jednou zapíše, to si telefon pamatuje. U Rokru se nám zdálo, že slovník byl nabiflován už z výroby a že uměl překvapivě hodně slov, takže se dalo psát docela plynule.

Problém je, že slovník miluje diakritiku a tak i zprávy odesílá. Znamená to, že jedna zpráva může mít jen 70 znaků. Vhodným výběrem ve slovníku to lze obejít, vždy se najde varianta slova bez diakritiky, ale je to zdlouhavé a nepohodlné. U editoru MMS a e-mailového klienta platí to samé, což již bylo vyřčeno v recenzi Motoroly E398. Dodejme, že paměť na SMS byla u testovaného vzorku na 100 zpráv, ale jak je u Motoroly zvykem, záleží v tomto případě na verzi firmwaru.

Foto, připojení a další

Motorola Rokr má VGA fotoaparát s pomocným diodovým světlem. Opět umí to samé, co model E398 a stejně průměrná je i výsledná kvalita fotografií. Novinkou je ale videorekordér. Ten umí nahrávat videosekvence se zvukem a s délkou omezenou volnou pamětí, nebo je zde limit pro zprávy MMS. V prvním případě je limitem 6 MB u paměti telefonu, nebo paměťová karta, která může v současné době mít až 512 MB. Rozlišení videa je 176 x 144 obrazových bodů a jeho kvalita je podprůměrná. Na displej telefonu ale stačí.

Telefon lze k počítači připojit pomocí Bluetooth, nebo kabelu (který se s telefonem dodává). Bluetooth lze použít k synchronizaci dat, připojení sluchátka, nebo k přenosu souborů. Lze přenášet i MP3 skladby, ale nikoliv pro přehrávač iTunes. To však výrobce avizoval, nebylo však zcela jasné, jestli lze Bluetooth použít jen pro handsfree. Nyní je to jasné, Bluetooth funguje standardně, jen ne s aplikací iTunes. To však vůbec nevadí, synchronizace paměťové karty by přes Bluetooth stejně trvala neúměrně dlouhou dobu. Dokonce synchronizovat telefon s aplikací iTunes se nám nepodařilo ani přes USB 1.0, jen přes USB 2.0.

Telefon disponuje GPRS třídy 10, EDGE telefon nemá. Všechny další funkce, jako je kalendář, budík, kalkulačka jsou stejné jako u modelu E398.

iTunes – hudba podle plánu

Asi nejdůležitější vlastností Motoroly Rokr, kvůli které si tento mobil většina zájemců pořídí, je aplikace iTunes. Ta se skrývá pod kontextovým tlačítkem s ikonou noty, případně pod zkratkou na displeji v pohotovostním režimu, nebo jako položka menu telefonu. Po spuštění iTunes, které je mimochodem bleskové, je k dispozici přehrávač skladeb. iTunes obsahuje záložky: Playlist, Artists, Albums, Songs a náhodné přehrávání. V podmenu je pak k dispozici režim náhodného výběru, opakování a informace o volném místě. Ovládání je jednoduché a intuitivní, jako u přehrávačů iPod. Přehrávač je graficky jednoduchý a zobrazuje základní informace o skladbě. Nelze ale například zjistit datový tok.

Jak již bylo uvedeno, synchronizace s programem iTunes v počítači je možná jen přes dodávaný kabel USB. Synchronizace je snadná, pouze si aplikaci iTunes musíte nainstalovat do počítače. Je nutná verze 4.9 a vyšší, aktuálně je již k dispozici verze 5.0. Přímo z telefonu nelze písničky objednávat, lze to jen přes iTunes v počítači a u nás elektronický obchod stejně zatím nefunguje. Měl být spuštěn již letos, stane se tak ale nejspíš až v příštím roce.

Telefon umí skladby MP3 přehrávat i ze složky melodií, v té ale nejsou vidět skladby přes iTunes a naopak, skladby nahrané do telefonu třeba přes Bluetooth nejsou vidět v iTunes. Do telefonu pak lze nahrát i MP3 přehrávač jako Java aplikaci. Ten je k dispozici již pro model E398, ale jeho start je velmi pomalý a i ovládání není tak pohodlné jako u iTunes. Navíc Rokr má režim letadlo, v kterém se vypne mobilní telefon a přístroj slouží jen jako MP3 přehrávač. Aplikace iTunes dokáže hrát na pozadí, přitom lze s telefonem pracovat.

Motorola hraje velmi dobře. I nahlas dokáže hrát stereofonně a i když maximální hlasitost a dynamika odpovídá velikosti reproduktorů na boku telefonu, tak je výsledný zvuk velmi dobrý. Na poslech v jedoucím autě to není, ale v místnosti lze telefon poslouchat velmi dobře. Reprodukce do sluchátek je nadprůměrná, což je ale především zásluha dodávaných sluchátek. Ty jsou rozhodně nejlepší z těch, co se k mobilům dodávají. Navíc sám výrobce by měl dodávat redukci s konektoru 2,5 mm na konektor 3,5 mm a tak bude možné připojit libovolná sluchátka.

Sečteno a podtrženo

Motorola Rokr E1 je povedený mobil a jako první podporuje iTunes. Nic víc, nic míň. S ohledem na výše popsaný rodokmen telefonu ani nic jiného očekávat nelze. Kdo chce s mobilem poslouchat muziku, má v Rokru jedno z nejlepších řešení. Nemusí se ani krotit v nárocích na další funkce telefonu, vše podstatné tato novinka umí.

Problémem může být zaváděcí cena. Přesnou sumu, za kterou se Rokr bude prodávat neznáme. V USA, kde se začal prodávat nejdříve, je k dispozici jen jako dotovaný, v přepočtu za 6 000 Kč. Předběžně je nabízen ve Velké Británii za cca 8 000 Kč v předplacené sadě. U nás odhadujeme sumu 8 000 až 10 000 Kč. V ceně by mělo být i určité množství písniček zdarma z obchodu iTunes, ale jak již bylo uvedeno, tento obchod zatím v tuzemsku nefunguje.

Konkurenci bude Rokru dělat především Motorola E398, která až na iTunes umí téměř to samé a dnes stojí cca 6 000 Kč ve volném prodeji. Naopak další hudební mobil, Sony Ericsson W800i, stojí přes 12 000 Kč. Za hudební mobil však můžeme považovat jakýkoliv telefon schopný přehrávat MP3 skladby a s paměťovou kartou. Takových je dnes na trhu velké množství. Ale iTunes má v sobě zatím jen Rokr.

Kompletní parametry nové Motoroly Rokr E1 najdete v katalogu mobilů.