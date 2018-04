Motorola chystá superlevný hit, její mobily jdou na dračku

Výrobce smartphonů Motorola na svém twitterovém účtu oznámil, že v prvním čtvrtletí roku 2014 prodal 6,5 milionu mobilních zařízení. Loni v prvním čtvrtletí přitom Motorola prodala jen 3,9 milionu a její prodejní čísla tou dobou klesala již šest čtvrtletí za sebou. Sestupný trend se podařilo zabrzdit a snad mírně obrátit ve druhé polovině loňského roku.

Nárůst v letošním prvním čtvrtletí je tak pro Motorolu výrazný úspěch. Obzvlášť vzhledem k tomu, že její smartphony jsou dostupné jen na několika trzích. Společnost navíc disponuje jen velmi úzkým portfoliem. Na vybraných světových trzích prodává cenově dostupný hit Moto G a model vyšší třídy Moto X s možnostmi přizpůsobení. V USA pak ještě dodává několik specifických modelů mobilním operátorům.

Letos by se mělo vcelku omezené portfolio Motoroly mírně rozrůst, což má pomoci k dalšímu významnému růstu prodejních čísel. Moto G je teď hlavním tahounem, brzy by však otěže mohl převzít ještě levnější model. Hovoří se o něm jako o Moto E. Mělo by jít o přístroj s vcelku základní výbavou a velmi nízkou cenou.

Mluví se o ceně 100 dolarů, tedy v přepočtu necelé dva tisíce korun bez daní. Konečná cena tuto hodnotu možná překoná, ovšem vzhledem k americké ceně Moto G od 180 dolarů (v přepočtu necelých 3 600 korun) a k předpokládané výbavě je jisté, že Moto E s cenou moc vysoko jít nemůže.

Telefon by měl dostat 4,3palcový displej s rozlišením 540 × 960 pixelů, dvoujádrový procesor s taktem 1,2 GHz a údajně i slušný 1 GB paměti RAM. Vnitřní paměť má mít kapacitu 4 GB a na rozdíl od Moto G ji bude možné rozšířit kartami microSD. Fotoaparát má mít rozlišení pět megapixelů a operačním systémem bude Android 4.4 KitKat.

Dalších informací je málo, nicméně podobně jako stávající modely Motoroly má mít telefon elegantní design a kvalitní mechanické zpracování. Často se hovoří o tloušťce pouhých 6,2 milimetru, což je mezi levnými telefony jistě rekord.

Moto E by se mohla představit ještě v letošním prvním pololetí, ovšem není to vůbec jisté. Naopak téměř jisté je představení nástupce nepříliš úspěšného modelu Moto X. Ten sice veřejnost zaujal povedeným designem a širokými možnostmi přizpůsobení vlastnímu vkusu, avšak průměrná výbava v kombinaci s relativně vysokou cenou nadějný model potopila.

Letos by se stejná chyba opakovat neměla. Motorola chystá nástupce, o kterém se mluví jako o Moto X+1. Ten dostane ještě širší možnosti přizpůsobení a luxusnější materiály. Výrazně polepšit by si měla výbava, která nejspíš dožene letošní top modely. Možná ne zcela, ovšem odstup od aktuálních špičkových smartphonů, jako jsou Samsung Galaxy S5 (recenze krále smartphonů zde) nebo HTC One M8 (recenzi čtěte zde), se zmenší na minimum.

Na podobnou taktiku letos vsadila i Nokia se svým novým špičkovým modelem Lumia 930. Podobně jako nová lumia by mohla i nová motorola být o něco levnější než soupeři. Otázkou tak zůstává případná expanze Motoroly na další světové trhy. Do té se výrobce zatím nejspíš nepožene, hlavním úkolem pro letošní rok je dokončit přechod pod čínské Lenovo, kterému Motorolu prodává dosavadní vlastník Google. Transakce oznámená začátkem letošního roku zatím není uzavřena (více v dřívějším článku).

S jednoduchým a srozumitelným portfoliem obsahujícím levný, cenově dostupný a špičkový model má Motorola na dnešním mnohdy přehlceném trhu smartphonů jistě šanci uspět. Jenže zatím to vypadá, že se nadále bude soustředit především na domácí americký trh. Ačkoli má Lenovo ambice expandovat na světové trhy, a to včetně těch evropských, konkrétní strategii zatím firma neoznámila. Nabízí se totiž obě možnosti, jak dobývání opuštěných pozic Motorolou, tak nástup nového dravého Lenova.