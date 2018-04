Žiletka se srdcem od Intelu. Recenze Motorola Razr i

Motorola nebyla v posledních letech příliš vidět, ale s příchodem modelu Razr i opět dokazuje, že kvalitní telefony umí. Do velmi kompaktní schránky se podařilo dostat displej s úhlopříčkou 4,3 palce, baterii o kapacitě 2000 mAh, slot na microSD karty a velmi výkonný procesor s taktem 2 GHz. To vše při hmotnosti 126 gramů a tloušťce 8 mm. Operační systém Android je pouze ve verzi 4.0.4, ale na jaro je naštěstí přislíben update na verzi Jelly Bean.

Výtečné je rovněž provedení, když Motorola skloubila zajímavý design s praktičností, a telefon tak nevypadá jako upatlaný kus plastu. Model Razr i přitom nemá žádný výraznější nedostatek. Spíše průměrných parametrů dosahují snímky z fotoaparátu s rozlišením 8 megapixelů a barvy displeje jsou na náš vkus možná až moc přepálené. Pouze drobnější překážkou je microSIM karta namísto klasické miniSIM karty.

Plusy a mínusy

příkladná konstrukce

výdrž baterie

svižnost zařízení Proč nekoupit horší fotoaparát

chybějící česká lokalizace

Kdy V prodeji Za kolik 10 590 Kč s DPH

Za tento kousek přitom zaplatíte zhruba 10 až 11 tisíc korun, což rozhodně není málo a dostáváme se pomalu na úroveň loňských špičkových modelů jako Samsung Galaxy SIII (zhruba 13 tisíc) nebo HTC One X (12 tisíc). Přitom model Razr i nemá tak velký displej nebo papírově silnější procesor. Při rozhodování ho však určitě berte v potaz.

Vzhled a konstrukce: praktičnost především

Přestože má Razr i displej s úhlopříčkou 4,3 palce, snadno byste si ho spletli s daleko menším smartphonem s 3,7palcovým displejem. Jednak je zobrazovací plocha protažená spíše do výšky a hlavně byl z čelní plochy využit opravdu každý milimetr. Displej je tedy téměř od okraje k okraji a je lemovaný lehce zvýšeným rámečkem. Navíc i ovládací tlačítka jsou pouze softwarová, a tak nezabírají cenný prostor.

Tělo přístroje je prakticky kompletně kovové a pouze zadní část je kevlarová, což napomáhá jednak tomu, aby telefon nevyklouzl tak snadno z ruky, ale hlavně nevznikají nepěkné otisky prstů. Kevlarová část má i příjemný vzor a v davu se i přes decentní podání celého zařízení rozhodně neztratíte. Za zmínku rozhodně stojí, že přístroj má hydrofobní úpravu. To ještě neznamená, že se s ním můžete koupat, ale lehčí deštík by měl přežít bez úhony.

Chválit musíme i po stránce konstrukce, kdy všechno drží pevně na svém místě. Lví podíl na tom má hlavně fakt, že kryt baterie není snímatelný a sloty pro microSIM a microSD karty jsou ukryty na levém boku. Na tom pravém naleznete vypínací tlačítko, dvojici pro regulaci hlasitosti a nepříliš často viděnou spoušť fotoaparátu. Ve spodní části pod displejem je ukryta informační dioda.

Vnitřní paměť činí 8 GB, z čehož je po prvním spuštění k dispozici zhruba 5 GB. Celou situaci samozřejmě zachraňuje výše zmíněný slot pro microSD karty. V základním balení kromě sluchátek, nabíječky a USB konektoru nic dalšího nenajdete.

Operační systém: vážná konkurence

Motorolu Razr i pohání procesor Intel Atom Z2460 s frekvencí 2 GHz a k dispozici je 1 GB RAM paměti. Samotný takt procesoru není v záplavě čtyřjádrových kousků tak úžasný, ale skutečnost je mnohem lepší než papírové srovnání. Telefon je opravdu svižný, vždy včas reaguje a čekání na provedení běžných akcí je minimální. Bleskové je kupříkladu spuštění aplikace fotoaparátu a řada konkurentů může pouze blednout závistí. Připočítejte si navíc fakt, že Razr i běží na starší verzi systému 4.0.4 a od verze 4.1 byl systém po stránce rychlosti ještě více optimalizován.

Během testování jsme se nestřetli s problémem, že by si x86 architektura procesoru nerozuměla s aplikacemi, které přeci jen byly vždy spouštěny na procesorech s architekturou ARM. Procesor se samozřejmě nezadýchává ani při náročnějších hrách. Samozřejmě na ty nejlepší kousky na trhu bude v benchmarcích a různých srovnáních trochu ztrácet.

Motorola si dovolila upravit vzhled uživatelského rozhraní a ze všeho nejvíce je to znát na pohotovostní obrazovce. Zde máte pohybem doprava okamžitě přístupné rychlé nastavení ovládání prvků, jako jsou wi-fi, GPS či bluetooth. Horní lišta je tak vyhrazena prakticky pouze pro nejrůznější notifikace.

Do barevnějšího provedení byla přetvořena i hlavní stránka s nastavením. Další části systému však již vycházejí ze základní "tovární" verze androidu a Motorola si tak nevzala příklad ze Samsungu či HTC, kteří vzhled systému upravují ještě daleko víc.

Nutno podotknout, že nejspíše vzhledem k rozdílné architektuře (tedy jiné variantě operačního systému) není v telefonu dostupná čeština. Musíte se tak spokojit s angličtinou nebo některým ze zhruba dalších deseti rozšířenějších jazyků.

Displej a výdrž baterie: překvapivý držák

Protáhlý displej telefonu s úhlopříčkou 4,3 palce má trochu netradiční rozlišení 540 × 960 pixelů, což je více než u srovnatelné konkurence, ale již se nevyrovná v jemnosti těm nejlepším zařízením. U některých ikon tak částečně poznáte rastr. Často si během recenzí stěžujeme na nevýrazné barvy, ale tentokrát máme s modelem Razr i spíše opačný problém. Barvy jsou možná až trochu přepálené a bílá jde spíše do šedivého odstínu.

S výdrží je na tom model Razr i výtečně. Otázkou je, jestli na tom má větší podíl použitá architektura nebo spíše 2000mAh baterie. Každopádně telefon vydrží zhruba o čtvrtinu déle než konkurenční telefony, někdy i ještě víc. Při běžném zatížení, obsahujícím několik minut volání, několik odeslaných SMS a dvě hodiny brouzdání po internetu jsme neměli problém se dostat až ke třem dnům výdrže. Konkurence se většinou odporoučí zhruba o den dříve. Samozřejmě vždy závisí na způsobu používání.

Funkce: chytré profily

V telefonu je vše od wi-fi až po rychlé přenosy HSPA a místo zbylo dokonce i na NFC. Z aplikací stojí za zmínku snad jedině kancelářský balík Quickoffice nebo několik povedených widgetů na plochu. Zalíbila se nám ovšem aplikace SmartAction, která je určitou variantou chytrého přepínání profilů.

Kromě toho můžete například na základě vaší GPS polohy měnit pozadí na ploše, vypnout nepotřebné funkce při nízké kapacitě baterie, přehrát určitou hudbu po připojení sluchátek a mnohé další akce.

Spíše do kategorie průměru až možná lehkého podprůměru se řadí integrovaný fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Výsledné snímky i za dobrých světelných podmínek obsahují znatelný šum a mají spíše šedivý nádech. Nemluvě o rozmazání některých detailů v určitých částech fotografií. Na srovnání se špičkou to bohužel rozhodně není a ve stejné cenové kategorii se najdou lepší kousky.

Konkurence: rozhodnou sympatie

Motorola Razr i je po všech stránkách dobře zpracovaný telefon. Obsahuje však několik mušek, které však s přimhouřením oka lze přehlédnout. Spíše než technická výbava bude v souboji s konkurencí rozhodovat cena a zejména sympatie k určitému zařízení. Vzhledem k decentnímu, ale přece jen zajímavému designu nejsou šance motoroly vůbec malé.

Integrace procesoru s architekturou x86 je spíše technickým výstřelkem než podstatným důvodem, proč telefon kupovat. Oproti konkurenci se možná zvýšila výdrž (otázkou je, jaký vliv na to má vyšší kapacita baterie), ale po stránce výkonu si nemají protivníci moc co závidět.

Pokud přesto toužíte po nápisu "Intel Inside" a chcete spíše ušetřit, zkuste se poohlédnout po ZTE Grand X In, který se právě dostává na náš trh a je k mání zhruba za poloviční cenu. Pokud však míříte do kategorie lehce na deset tisíc, rozhodně vás nezklamou kousky jako Sony Xperia S a HTC One SV. A za příplatek zhruba jednoho až dvou tisíc korun máte na dosah HTC One X nebo Samsung Galaxy S III.

Motorola Razr i je evropskou verzí už dříve uvedeného amerického modelu Droid Razr M. Telefon má jednojádrový procesor Intel Atom, taktovaný na frekvenci 2 GHz. Jde o první smartphone s procesorem s tak vysokým taktem. Fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů. 10 590 Kč

Špičkový HTC One X pohání operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich s grafickou nadstavbou Sense 4.0. Kvalitní vestavěný fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů. Vnitřní paměť dostala kapacitu 32 GB. 11 970 Kč